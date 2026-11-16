Ideges a részvénypiac: óriási a feszültség, mindenki az Nvidia sorsdöntő bejelentésére vár
Eséssel nyitott a globális részvénypiac hétfőn, miután a múlt heti, jelentős árfolyam-ingadozásokkal tarkított kereskedést Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatójának váratlan távozása zárta. A chipgyártó e heti gyorsjelentése és az Anthropic tőzsdei bevezetése fontos próbatétel lesz a mesterséges intelligencia által fűtött részvénypiaci emelkedés számára: kiderülhet, hogy van-e még további növekedési potenciál a piacon.
A hét második felében Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint találkozik Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a sencseni APEC-fórum margóján. A tárgyalások középpontjában a nukleáris fegyverzet csökkentése, valamint az Iránnal folytatott amerikai–izraeli háború áll majd.
A Fedre vár a részvénypiac - szakad a tech-szektor
A piacok emellett minden olyan jelzésre érzékenyen reagálhatnak, amely arra utal, hogy a monetáris döntéshozók nyitottak lehetnek egy szokatlanul nagy, 50 bázispontos kamatemelésre a következő hónapban.
Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) októberi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét szerdán teszik közzé, a hét folyamán pedig számos Fed-tisztviselő tart beszédet.
- Az MSCI globális részvényindexe 0,4 százalékkal csökkent,
- az európai STOXX 600 indexnek éppen sikerült pozitív tartományban maradnia, miután a múlt héten 2,5 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra jutott.
Az eladói nyomás elsősorban a technológiai részvényeket sújtotta.
Az indexet leginkább lefelé húzó vállalatok között szerepelt a félvezetőgyártó berendezéseket előállító ASML, a chipgyártó Infineon és a Siemens ipari technológiai konszern. Az ázsiai technológiai részvények az éjszakai kereskedés során szintén jelentősen gyengültek: a tajvani részvénypiac közel 5 százalékot, a dél-koreai pedig 3 százalékot veszített értékéből.
A nagy Nvidia kérdés
Az Nvidia, amely az elmúlt négy év amerikai részvénypiaci emelkedésének egyik legfontosabb szereplője volt, péntekre 3900 milliárd dolláros piaci kapitalizációra zsugorodott az október eleji mintegy 5800 milliárd dollárról – derült ki az LSEG adataiból. A befektetők Huang távozását követően tömegesen szabadultak meg a vállalat részvényeitől.
Az elemzők arra számítanak, hogy az Nvidia kedden közzéteendő, harmadik pénzügyi negyedéves gyorsjelentése 109 milliárd dolláros árbevétel mellett 90 százalékos eredménynövekedésről számol majd be. A befektetők elsősorban arra kíváncsiak, hogy az új vezetőség fenntartja-e a chipgyártó jövő évre vonatkozó optimista kilátásait. Az opciós piacok alapján a gyorsjelentés napján körülbelül 7 százalékos árfolyammozgás várható valamelyik irányba, ugyanakkor kétségeim vannak afelől, hogy a negyedéves számok ezúttal is a megszokott jelentőséggel bírnak-e majd – mondta Chris Weston, a Pepperstone devizakereskedő cég kutatási vezetője.
Az Nvidia a holnapi gyorsjelentésével ismét jelentősen felülmúlhatja a várakozásokat, és megemelheti előrejelzéseit, a befektetők azonban egyre inkább azt próbálják felmérni, mennyit érhet a vállalat a 2028-as és 2029-es pénzügyi évben, esetleg már annak a személynek a közreműködése nélkül, aki a versenyelőnyét megteremtette
– tette hozzá.
A vállalat részvényei hétfőn 0,14 százalékkal gyengültek az európai Tradegate kereskedési platformon.
A Claude chatbotot fejlesztő Anthropic részvényeivel a tervek szerint mindössze két nappal később kezdődik meg a kereskedés, ami azonnali visszajelzést adhat a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések iránti piaci hangulatról. A Reutersnek nyilatkozó, az ügyet ismerő források szerint az Anthropic tőzsdei bevezetése nagyobb érdeklődést váltott ki az intézményi befektetők körében, mint a SpaceX-é.
A kötvényhozamokkal együtt a dollár is emelkedik
A kereskedők egyre nagyobb valószínűséget tulajdonítanak annak, hogy a Federal Reserve decemberi ülésén jelentős kamatemelésről dönt, miután több friss gazdasági adat is az inflációs nyomás széles körű erősödését jelezte.
A Fed irányadó kamatára vonatkozó határidős ügyletek alapján a piac gyakorlatilag biztosra veszi a jövő havi 25 bázispontos kamatemelést, miközben az 50 bázispontos szigorítás valószínűsége valamivel 10 százalék alatt van. A befektetők mostantól jövő decemberig legalább három kamatemeléssel számolnak, és egy negyedik lépés esélye is növekszik.
„A Fed, az Európai Központi Bank (EKB) és a Bank of England tisztviselőinek szigorú monetáris politikát támogató nyilatkozatai ismét napirendre helyezték az agresszív kamatemelések lehetőségét. Mi decemberben még egy-egy kamatemelésre számítunk a Fedtől és az EKB-tól, de nem látjuk indokoltnak egy hosszabb kamatemelési ciklus megindítását” – mondta Mohit Kumar, a Jefferies stratégája.
A december utáni kamatpálya a háború alakulásától függ. Ha a Közel-Keleten bármilyen formában tűzszünet jön létre, és a Brent típusú kőolaj ára hordónként 80 dollár alá csökken, akkor véleményünk szerint 2027-ben nem lesz szükség további kamatemelésekre
– tette hozzá.
Az állampapírpiacon az amerikai államkötvények árfolyama mérsékelten emelkedett, miután az előző héten a legnagyobb heti eladási hullámot szenvedték el 2025 áprilisa óta, amikor Donald Trump bejelentette a „felszabadulás napjának” nevezett vámintézkedéseit.
- A tízéves amerikai államkötvények hozama lényegében változatlanul, 5,1433 százalékon állt, miután korábban 29 bázisponttal emelkedett, és ismét átlépte a lélektani szempontból fontos 5 százalékos szintet.
- A magasabb kötvényhozamok a dollárt is erősítették, amely a főbb devizákból álló kosárral szemben 2025 áprilisa óta nem látott csúcsra emelkedett.
- A nyersanyagpiacon az olajárak többnyire stagnáltak, miután az előző két hétben a közelgő kínálati többlettel kapcsolatos várakozások miatt csökkentek. A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése hordónként 95,89 dolláron, lényegében változatlan szinten állt, miután a múlt héten 2,5 százalékkal esett.