Ideges a részvénypiac: óriási a feszültség, mindenki az Nvidia sorsdöntő bejelentésére vár

Eséssel nyitott a globális részvénypiac hétfőn, miután a múlt heti, jelentős árfolyam-ingadozásokkal tarkított kereskedést Jensen Huang, az Nvidia vezérigazgatójának váratlan távozása zárta. A chipgyártó e heti gyorsjelentése és az Anthropic tőzsdei bevezetése fontos próbatétel lesz a mesterséges intelligencia által fűtött részvénypiaci emelkedés számára: kiderülhet, hogy van-e még további növekedési potenciál a piacon.

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A hét második felében Donald Trump amerikai elnök a tervek szerint találkozik Hszi Csin-ping kínai és Vlagyimir Putyin orosz elnökkel a sencseni APEC-fórum margóján. A tárgyalások középpontjában a nukleáris fegyverzet csökkentése, valamint az Iránnal folytatott amerikai–izraeli háború áll majd.

A Fedre vár a részvénypiac - szakad a tech-szektor

A piacok emellett minden olyan jelzésre érzékenyen reagálhatnak, amely arra utal, hogy a monetáris döntéshozók nyitottak lehetnek egy szokatlanul nagy, 50 bázispontos kamatemelésre a következő hónapban.

Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) októberi kamatdöntő ülésének jegyzőkönyvét szerdán teszik közzé, a hét folyamán pedig számos Fed-tisztviselő tart beszédet.

Az MSCI globális részvényindexe 0,4 százalékkal csökkent,

az európai STOXX 600 indexnek éppen sikerült pozitív tartományban maradnia, miután a múlt héten 2,5 százalékos emelkedéssel történelmi csúcsra jutott.

Az eladói nyomás elsősorban a technológiai részvényeket sújtotta.

Az indexet leginkább lefelé húzó vállalatok között szerepelt a félvezetőgyártó berendezéseket előállító ASML, a chipgyártó Infineon és a Siemens ipari technológiai konszern. Az ázsiai technológiai részvények az éjszakai kereskedés során szintén jelentősen gyengültek: a tajvani részvénypiac közel 5 százalékot, a dél-koreai pedig 3 százalékot veszített értékéből.

A nagy Nvidia kérdés

Az Nvidia, amely az elmúlt négy év amerikai részvénypiaci emelkedésének egyik legfontosabb szereplője volt, péntekre 3900 milliárd dolláros piaci kapitalizációra zsugorodott az október eleji mintegy 5800 milliárd dollárról – derült ki az LSEG adataiból. A befektetők Huang távozását követően tömegesen szabadultak meg a vállalat részvényeitől.