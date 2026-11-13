Szexbotrány, kínai kém és tőzsdei pánik: az Nvidia vezérének bukása megrázta az egész részvénypiacot

Stabilizálódott pénteken a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben egy viharos hét után, amelyet az Nvidia vezérigazgatója, Jensen Huang házasságon kívüli viszonyairól szóló leleplezések jellemeztek. A botrány végül Huang lemondásához vezetett, ami súlyos csapást jelentett a részben általa előmozdított globális mesterséges intelligencia-boomra.

Trump elnök és Jensen Huang - az Nvidia botránya nem csak a részvénypiacot rázta meg / Fotó: AFP

Az amerikai államkötvényhozamok emelkedtek, a kétéves kötvények hozama egyhavi csúcsra ért, ami a dollárt is erősítette. A befektetők eközben azt mérlegelték, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) a jövő hónapban a szokásosnál nagyobb, 50 bázispontos kamatemelést hajthat végre.

Minden az Nvidia botrányról szól a részvénypiacon - sőt az amerikai gazdaságpolitikában is

Huang csütörtökön mondott le, miután napvilágra kerültek a házasságon kívüli kapcsolatairól szóló beszámolók, köztük egy olyan viszonyról is, amelyben egy feltételezett kínai kém volt érintett. A fejlemények válságba sodorták a chipgyártót, és megrázkódtatást okoztak a mesterségesintelligencia-iparágban.

Távozása messzemenő következményekkel járhat az Egyesült Államok chipexport-politikájára, valamint a tágabb értelemben vett mesterségesintelligencia-iparágra és annak ellátási láncaira. Huang következetesen szorgalmazta a kínai piachoz való hozzáférés fenntartását, emellett szoros kapcsolatokat ápolt Donald Trump amerikai elnökkel.

Távozása olyan űrt hagy maga után, amelyet nehéz lesz betölteni

– írták a JPMorgan elemzői. "Nem feltételezzük, hogy a meglévő kötelezettségvállalások megváltoznak, az új megállapodások megkötése azonban hosszabb időt vehet igénybe, vagy magasabb ellentételezést követelhet meg, mivel a befektetők biztosítékokat keresnek az Nvidia jövőbeli szerepét illetően" - tették hozzá.

„A következmények a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések szélesebb körét érinthetik, különösen a GPU-k (grafikus processzorok) finanszírozását és az infrastrukturális megállapodásokat, amelyekben az Nvidia várhatóan beszállítóként, befektetőként vagy szerződéses garanciákat nyújtó félként venne részt” - szerepel az elemzésben.

Az Nvidia részvényei 3 százalékot estek a rendes kereskedési időn túli forgalomban.

A vállalat ügyfeleinek papírjai, köztük a dél-koreai Naver részvényei szintén tovább gyengültek pénteken: utóbbiak árfolyama 2,75 százalékkal csökkent.

Jon Zauderer, a Citi speciális értékesítési üzletágának vezetője és a technológiai, média- és telekommunikációs szektor (TMT) szakértője szerint az Nvidia körüli botrányból olyan versenytársak profitálhatnak, mint az AMD, az Arista és a Broadcom.

A vezetőváltás által okozott bizonytalanság miatt a befektetők alternatívák után néznek majd

– mondta.

Az MSCI Japánon kívüli ázsiai és csendes-óceáni részvénypiacokat követő legszélesebb indexe 0,26 százalékkal emelkedett, részben ledolgozva az előző kereskedési nap 1,3 százalékos veszteségét.

A dél-koreai Kospi 2,35 százalékkal,

a japán Nikkei pedig 1,4 százalékkal erősödött.

A globális részvénypiacok talpra állása a múlt heti piaci összeomlást is követte, amelyet a republikánusok súlyos választási veresége váltott ki. A választási eredmények felerősítették azokat az aggodalmakat, hogy a szigorúbb szabályozás lassíthatja a mesterséges intelligenciához kapcsolódó infrastruktúra kiépítését, amely az idén rekordmagasságba hajtotta a részvényárfolyamokat.

A Nasdaq és az S&P 500 határidős jegyzései egyaránt több mint 0,2 százalékkal emelkedtek,

az EURO STOXX 50 határidős indexe 0,37 százalékkal csökkent.

Tim Scott, az amerikai szenátus bankügyi bizottságának elnöke csütörtökön levelet küldött Howard Lutnick kereskedelmi miniszternek és Huangnak, amelyben arra kérte őket, hogy tegyenek tanúvallomást az Nvidiánál történt közelmúltbeli fejleményekkel kapcsolatban.