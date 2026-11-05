Elszabadult a káosz a részvénypiacon: hatalmas zuhanás és váratlan fordulat rázta meg a tőzsdéket
Az amerikai félidős választások nyomán jelentős átrendeződést élt át a részvénypiac, amely Ázsián is végigsöpört. A befektetők elfordultak a régió félvezetőgyártóitól, miközben a korábban háttérbe szorult piacok Kínától Ausztráliáig erősödtek. Az olajárak csökkenése a délkelet-ázsiai részvénypiacok emelkedését is támogatta.
- A dél-koreai Samsung Electronics és az SK Hynix árfolyama egyaránt több mint 7 százalékot zuhant, miután a befektetők elkezdték beárazni az adatközpontokra vonatkozó szabályozás szigorításának kockázatát.
- Ez a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések egyik meghatározó barométerének számító Kospi indexet is magával rántotta, amely 4,9 százalékot esett.
- Ezzel szemben a kínai technológiai óriások, a Tencent Holdings és az Alibaba Group Holding részvényei egyaránt több mint 5 százalékkal drágultak,
- a hongkongi Hang Seng Tech index pedig 4,8 százalékot emelkedett.
- A Brent típusú kőolaj árfolyama tovább csökkent, miután szerdán több mint 8 százalékot zuhant. A befektetők arra számítanak, hogy a demokraták kongresszusi győzelme felgyorsíthatja a közel-keleti háború lezárására irányuló erőfeszítéseket.
- Az amerikai államkötvények árfolyama második egymást követő napja emelkedett, mivel a piaci szereplők szerint az alacsonyabb olajárak mérsékelhetik az inflációt.
- A dollár a tíz legfontosabb fejlett piaci deviza közül egy kivételével mindegyikkel szemben gyengült.
A demokraták félidős választási győzelme átrendezte a részvénypiacot is
A globális részvénypiacokon tapasztalható eltérő teljesítmény hátterében a demokraták elsöprő félidős választási győzelme áll. Az eredmény aggodalmakat váltott ki amiatt, hogy szigorúbb szabályozás és hatósági ellenőrzés várhat a gyors növekedésű ágazatokra, köztük a félvezetőgyártókra.
Eközben az a várakozás, hogy a Demokrata Párt lépéseket tehet az Iránnal vívott háború lezárása érdekében, hozzájárult az olajárak eséséhez, ami kedvez a hagyományos iparágaknak.
Egyértelműen azt látjuk, hogy folytatódik a tőkekivonás a chipgyártók részvényeiből
– mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője.
„A demokraták elsöprő győzelme reális lehetőséggé teszi, hogy a mesterséges intelligenciát kiszolgáló adatközpontok kiépítése komoly szabályozási akadályokba ütközik, amennyiben a párt beváltja a választások előtt tett ígéreteit. Ez továbbra is nyomás alatt tartja a félvezetőgyártók részvényeit az egész régióban” – tette hozzá.
Az ázsiai részvénypiaci emelkedést a fogyasztáshoz kapcsolódó vállalatok vezették. A legnagyobb pozitív hozzájárulást a Toyota Motor, az Alibaba és a Sony Group részvényei adták.
- Az ausztrál irányadó részvényindex 2,3 százalékkal,
- az indiai 1,8 százalékkal,
- az indonéz pedig 2 százalékkal emelkedett.
A piaci teljesítmények közötti különbséget jól mutatja Japán példája:
- a vezető Nikkei 225 index 1,6 százalékot esett,
- a szélesebb részvénypiacot lefedő Topix index ugyanakkor 1,3 százalékkal erősödött.
Csökkent az olajár, drágultak az állampapírok
A Brent kőolaj ára 0,7 százalékkal, hordónként 93,94 dollárra csökkent, miután Chuck Schumer, a demokraták szenátusi kisebbségi vezetője ígéretet tett a már kilencedik hónapja tartó konfliktus lezárására.
Az amerikai államkötvények árfolyama emelkedett, mivel a demokraták kongresszusi győzelme erősítette azokat a várakozásokat, hogy korlátok közé szorulhatnak a Trump-kormányzat adó- és költségvetési tervei.
Valamennyi lejáraton legalább két bázisponttal csökkentek a kötvényhozamok.
Az irányadónak számító tízéves amerikai államkötvény hozama öt bázisponttal, 4,84 százalékra is mérséklődött, ami szeptember 10. óta a legalacsonyabb szint.
„Úgy tűnik, a piacok kedvezően fogadták a választási eredményeket, miután a politikai vezetés rendezett átmenete mellett egy mérsékeltebb gazdaságpolitikai program lehetősége is körvonalazódott” – írta elemzésében George Bory, az Allspring Global Investments kötvénypiaci vezető befektetési stratégája. „A költségvetési hiány jövőre csökkenhet, ami kedvező lenne a kötvénybefektetők számára” – tette hozzá.
A Bloomberg Dollar Spot Index 0,2 százalékkal csökkent, és második egymást követő napi gyengülése felé tartott, miközben a befektetők figyelme egyre inkább a pénteken megjelenő amerikai mezőgazdaságon kívüli foglalkoztatási adatokra irányult.
A dollár ázsiai kereskedésben tapasztalt gyengülése a demokraták tegnapi félidős választási győzelmére adott, viszonylag erőteljes piaci reakció folytatása. Ez elsősorban az amerikai kötvényhozamok csökkenéséhez kapcsolódik, amelyet az infláció idővel várható mérséklődésébe vetett remények táplálnak
– mondta Nick Twidale, az AT Global Markets vezető piaci elemzője.
Bár a demokraták győzelme egyes amerikai államokban megnehezítheti az adatközpontok fejlesztését, sok befektető egyelőre nem lát közvetlen veszélyt abban a mesterségesintelligencia-beruházási trendben, amely az ágazathoz kötődő részvények korábbi emelkedését hajtotta.
„Igen, komolyak az aggodalmak a mesterséges intelligencia lehetséges szabályozásával kapcsolatban, de a valóság az, hogy a piacok nem szeretik a bizonytalanságot. Most, hogy a választások lezárultak, azt látjuk, hogy a vevők széles körben visszatérnek a piacokra” – mondta Ryan Detrick, a Carson Group vezető piaci stratégája.
Fontosabb vállalati hírek
Qualcomm: A világ legnagyobb okostelefon-processzorgyártója erőteljes negyedéves árbevételi előrejelzést adott. Ez arra utal, hogy az új piacok felé történő terjeszkedés mérsékelte a vállalat függőségét a gyengélkedő okostelefon-iparágtól.
Goldman Sachs és Apollo Global Management: A két pénzügyi társaság Wall Street-i befektetőkkel tárgyal arról, hogy megkezdjék egy mintegy 40 milliárd dolláros, a SpaceX számára összeállított chipfinanszírozási ügylet egyes részeinek értékesítését. Mindez akkor történik, amikor a mesterséges intelligenciához kapcsolódó beruházási fellendülés jelentős változások elé néz a demokraták elsöprő választási győzelme nyomán.
Arm Holdings: A chiptervező vállalat az elemzői várakozásoknak megfelelő árbevételi előrejelzést adott a folyó időszakra. Ez azt jelzi, hogy az adatközponti számítástechnika felé történő terjeszkedése segít ellensúlyozni az okostelefon-piac visszaesését.
A legfontosabb piaci mozgások
(Az adatok a magyar idő szerinti 6.15-ös állapotot tükrözik.
Részvénypiacok
- S&P 500 határidős index: 0,2 százalékos csökkenés
- Nikkei 225 határidős index (OSE): 1,7 százalékos csökkenés
- Japán Topix: 1,3 százalékos emelkedés
- Ausztrál S&P/ASX 200: 2,6 százalékos emelkedés
- Hongkongi Hang Seng: 3,2 százalékos emelkedés
- Shanghai Composite: 0,2 százalékos csökkenés
- Euro Stoxx 50 határidős index: 0,2 százalékos emelkedés
Devizapiacok
- Bloomberg Dollar Spot Index: 0,2 százalékos csökkenés
- Euró: 0,3 százalékos erősödés, 1,1262 dolláros árfolyam
- Japán jen: 0,4 százalékos erősödés, 157,87 jen/dolláros árfolyam
- Offshore kínai jüan: lényegében változatlan, 6,6673 jüan/dolláros árfolyam
Kriptodevizák
- Bitcoin: 0,3 százalékos emelkedés, 80 396,57 dolláros árfolyam
- Ether: 0,3 százalékos emelkedés, 2424,06 dolláros árfolyam
Államkötvények
- Amerikai tízéves államkötvény: 4,84 százalékos hozam, 5 bázispontos csökkenés
- Japán tízéves államkötvény: 2,755 százalékos hozam, 6 bázispontos csökkenés
- Ausztrál tízéves államkötvény: 5,02 százalékos hozam, 7 bázispontos csökkenés
Nyersanyagok
- WTI típusú kőolaj: 1,4 százalékos árcsökkenés, hordónként 86,92 dollár
- Arany azonnali piaci ára: 1,8 százalékos emelkedés, unciánként 4133,56 dollár