Elszabadult a káosz a részvénypiacon: hatalmas zuhanás és váratlan fordulat rázta meg a tőzsdéket

Az amerikai félidős választások nyomán jelentős átrendeződést élt át a részvénypiac, amely Ázsián is végigsöpört. A befektetők elfordultak a régió félvezetőgyártóitól, miközben a korábban háttérbe szorult piacok Kínától Ausztráliáig erősödtek. Az olajárak csökkenése a délkelet-ázsiai részvénypiacok emelkedését is támogatta.

A demokraták félidős választási győzelme átrendezte a részvénypiacot / Fotó: Kiyoshi Ota

A dél-koreai Samsung Electronics és az SK Hynix árfolyama egyaránt több mint 7 százalékot zuhant, miután a befektetők elkezdték beárazni az adatközpontokra vonatkozó szabályozás szigorításának kockázatát.

Ez a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetések egyik meghatározó barométerének számító Kospi indexet is magával rántotta, amely 4,9 százalékot esett.

Ezzel szemben a kínai technológiai óriások, a Tencent Holdings és az Alibaba Group Holding részvényei egyaránt több mint 5 százalékkal drágultak,

a hongkongi Hang Seng Tech index pedig 4,8 százalékot emelkedett.

A Brent típusú kőolaj árfolyama tovább csökkent, miután szerdán több mint 8 százalékot zuhant. A befektetők arra számítanak, hogy a demokraták kongresszusi győzelme felgyorsíthatja a közel-keleti háború lezárására irányuló erőfeszítéseket.

Az amerikai államkötvények árfolyama második egymást követő napja emelkedett, mivel a piaci szereplők szerint az alacsonyabb olajárak mérsékelhetik az inflációt.

A dollár a tíz legfontosabb fejlett piaci deviza közül egy kivételével mindegyikkel szemben gyengült.

A demokraták félidős választási győzelme átrendezte a részvénypiacot is

A globális részvénypiacokon tapasztalható eltérő teljesítmény hátterében a demokraták elsöprő félidős választási győzelme áll. Az eredmény aggodalmakat váltott ki amiatt, hogy szigorúbb szabályozás és hatósági ellenőrzés várhat a gyors növekedésű ágazatokra, köztük a félvezetőgyártókra.

Eközben az a várakozás, hogy a Demokrata Párt lépéseket tehet az Iránnal vívott háború lezárása érdekében, hozzájárult az olajárak eséséhez, ami kedvez a hagyományos iparágaknak.

Egyértelműen azt látjuk, hogy folytatódik a tőkekivonás a chipgyártók részvényeiből

– mondta Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője.