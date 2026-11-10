Trump bejelentése után felrobbant a részvénypiac – elképesztő fordulat a tőzsdéken

Emelkedett kedden a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután az olajárak csökkenése javította a befektetői hangulatot. Az olajárak azt követően estek, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai csapásokat. A piacok eközben az amerikai inflációs adatokra várnak, amelyek befolyásolhatják a rövid távú kamatkilátásokat.

Tombol a bika a részvénypiacon, miután az amerikai elnök békülékenyebb hangnemet ütött meg Iránnal kapcsolatban / Fotó: NurPhoto via AFP

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése szeptember eleje óta nem látott mélypont közelében mozgott, jóval a hordónkénti 100 dolláros szint alatt, mivel a befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges béketárgyalások sikerében reménykednek. A Brent ára legutóbb 1 százalékos csökkenéssel 91,56 dolláron állt hordónként.

Az olajárak esése a részvénypiacokat is felfelé hajtotta

A dél-koreai KOSPI index 4 százalékkal,

a japán Nikkei 2,5 százalékkal erősödött.

Az MSCI ázsiai és csendes-óceáni térség részvénypiacait követő, Japánt nem tartalmazó legszélesebb körű indexe 1,5 százalékkal emelkedett, eltávolodva a múlt héten, a technológiai részvények jelentős árfolyamzuhanása közepette elért héthavi mélypontjától.

Az európai részvényindexek határidős jegyzései 0,7 százalékos pluszban álltak.

A február végén kirobbant, Irán ellen folytatott amerikai–izraeli háború világszerte felerősítette az inflációs aggodalmakat, és az elmúlt hónapokban kamatemelésre késztette a vezető jegybankokat.

Nick Twidale, az ATFX Global vezető piaci stratégája szerint a legfrissebb fejlemények reményt adnak arra, hogy közeledhet a konfliktus lezárása, ugyanakkor a diplomáciai erőfeszítések és a tartós békemegállapodás között továbbra is jelentős a távolság. A kockázat most az, hogy a piacok túl messzire jutottak, túl gyorsan. Bármilyen jel, amely arra utal, hogy a tárgyalások megakadtak, az árak jelentős visszapattanását idézheti elő, mivel a kereskedők gyorsan újra beárazzák a geopolitikai kockázati prémiumot – mondta.

Az olajárak zuhanása enyhítette az inflációs félelmeket, és a múlt heti eladási hullám után támogatta a részvénypiacok emelkedését.

A múlt heti visszaeséshez hozzájárult, hogy a demokraták elsöprő győzelmet arattak az amerikai félidős választásokon, ami aggodalmakat keltett azzal kapcsolatban, hogy új szabályozások veszélyeztethetik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési fellendülés tartósságát.

Hétfőn az S&P 500 index április óta a legnagyobb egynapos emelkedését produkálta, 2,35 százalékos pluszban zárva,

a Nasdaq 2,7 százalékkal erősödött, ami több mint négy hónapja a legjobb napi teljesítményének számított.

„Úgy véljük, hogy a várakozások újraértékelése egészséges folyamat, és jelenleg úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési trend is egy ilyen korrekción megy keresztül” – mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise vezető piaci stratégája.