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Trump bejelentése után felrobbant a részvénypiac – elképesztő fordulat a tőzsdéken

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Donald Trump Iránnal kapcsolatos bejelentése után zuhanni kezdtek az olajárak, az ázsiai tőzsdék pedig kilőttek. A részvénypiac látványos erősödéssel reagált - a befektetők már a háború végét remélik.
Dózsa György
2026.11.10, 07:05
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Emelkedett kedden a részvénypiac az ázsiai kereskedelemben, miután az olajárak csökkenése javította a befektetői hangulatot. Az olajárak azt követően estek, hogy Donald Trump amerikai elnök bejelentette, hogy egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb katonai csapásokat. A piacok eközben az amerikai inflációs adatokra várnak, amelyek befolyásolhatják a rövid távú kamatkilátásokat.

részvénypiac
Tombol a bika a részvénypiacon, miután az amerikai elnök békülékenyebb hangnemet ütött meg Iránnal kapcsolatban / Fotó: NurPhoto via AFP

A Brent típusú kőolaj határidős jegyzése szeptember eleje óta nem látott mélypont közelében mozgott, jóval a hordónkénti 100 dolláros szint alatt, mivel a befektetők az Egyesült Államok és Irán közötti esetleges béketárgyalások sikerében reménykednek. A Brent ára legutóbb 1 százalékos csökkenéssel 91,56 dolláron állt hordónként.

Az olajárak esése a részvénypiacokat is felfelé hajtotta 

  • A dél-koreai KOSPI index 4 százalékkal, 
  • a japán Nikkei 2,5 százalékkal erősödött. 
  • Az MSCI ázsiai és csendes-óceáni térség részvénypiacait követő, Japánt nem tartalmazó legszélesebb körű indexe 1,5 százalékkal emelkedett, eltávolodva a múlt héten, a technológiai részvények jelentős árfolyamzuhanása közepette elért héthavi mélypontjától. 
  • Az európai részvényindexek határidős jegyzései 0,7 százalékos pluszban álltak.

A február végén kirobbant, Irán ellen folytatott amerikai–izraeli háború világszerte felerősítette az inflációs aggodalmakat, és az elmúlt hónapokban kamatemelésre késztette a vezető jegybankokat.

Nick Twidale, az ATFX Global vezető piaci stratégája szerint a legfrissebb fejlemények reményt adnak arra, hogy közeledhet a konfliktus lezárása, ugyanakkor a diplomáciai erőfeszítések és a tartós békemegállapodás között továbbra is jelentős a távolság. A kockázat most az, hogy a piacok túl messzire jutottak, túl gyorsan. Bármilyen jel, amely arra utal, hogy a tárgyalások megakadtak, az árak jelentős visszapattanását idézheti elő, mivel a kereskedők gyorsan újra beárazzák a geopolitikai kockázati prémiumot – mondta.

Az olajárak zuhanása enyhítette az inflációs félelmeket, és a múlt heti eladási hullám után támogatta a részvénypiacok emelkedését.

 A múlt heti visszaeséshez hozzájárult, hogy a demokraták elsöprő győzelmet arattak az amerikai félidős választásokon, ami aggodalmakat keltett azzal kapcsolatban, hogy új szabályozások veszélyeztethetik a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési fellendülés tartósságát.

  • Hétfőn az S&P 500 index április óta a legnagyobb egynapos emelkedését produkálta, 2,35 százalékos pluszban zárva, 
  • a Nasdaq 2,7 százalékkal erősödött, ami több mint négy hónapja a legjobb napi teljesítményének számított.

„Úgy véljük, hogy a várakozások újraértékelése egészséges folyamat, és jelenleg úgy tűnik, hogy a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési trend is egy ilyen korrekción megy keresztül” – mondta Anthony Saglimbene, az Ameriprise vezető piaci stratégája.

Fókuszban MI-cégek gyorsjelentései

A héten esedékes technológiai vállalati gyorsjelentések, köztük a mesterséges intelligenciával kapcsolatos befektetői aggodalmak egyik fokmérőjének tekintett CoreWeave eredménybeszámolója újabb próbatételt jelentenek a piacok számára. A befektetők ugyanis egyre inkább aggódnak az MI-infrastruktúra kiépítésének költségei és a beruházások megtérülése miatt.

A Claude mesterségesintelligencia-asszisztenst fejlesztő Anthropic várhatóan kedden hivatalosan is elindítja a befektetői bemutatók sorozatát, az úgynevezett roadshow-t, míg a részvények kibocsátási árának meghatározása a következő héten várható. A befektetők szerint a sikeres tőzsdei bevezetés kulcsfontosságú lenne a mesterséges intelligenciához kapcsolódó befektetési trend szempontjából, különösen a szektor fokozott vizsgálata közepette.

Továbbra is az Nvidia áll a figyelem középpontjában

A piacok figyelme továbbra is az Nvidiára irányul, miután a világ második legértékesebb vállalata közölte, hogy igazgatótanácsa vizsgálatot indított annak megállapítására, hogy Jensen Huang vezérigazgató külföldi hírszerzési művelet célpontjává válhatott-e.

Egy sajtóbeszámoló szerint Huang szoros kapcsolatot ápolt egy kínai üzletasszonnyal, aki információkat továbbított Pekingnek. Huang elismerte, hogy hűtlen volt a feleségéhez, de további részleteket nem közölt. A jövő héten gyorsjelentést közzétevő Nvidia részvényei 4,2 százalékkal estek.

Kulcsfontosságú inflációs adatok érkeznek

A befektetők figyelme a nap későbbi részében megjelenő amerikai inflációs adatokra összpontosul. A közgazdászok szerint októberben mérsékelt ütemben emelkedhettek a fogyasztói árak, az infláció azonban továbbra is olyan makacsul magas lehet, hogy az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve a következő hónapban kamatot emelhet.

A Reuters által megkérdezett közgazdászok arra számítanak, hogy 

  • a teljes fogyasztói árindex októberben havi összevetésben 0,3 százalékkal, 
  • az élelmiszer- és energiaárak változását kiszűrő maginfláció 0,2 százalékkal emelkedett.

A CME FedWatch eszköze szerint a kereskedők jelenleg 84 százalékos valószínűséget tulajdonítanak a jövő havi kamatemelésnek, szemben az egy héttel korábbi 74 százalékkal. A várakozások pénteken, a vártnál jóval erősebb októberi amerikai munkaerőpiaci jelentés közzététele után módosultak.

A Fed kamatpolitikájával kapcsolatos várakozásokat jellemzően szorosan követő kétéves amerikai államkötvény hozama 1,4 bázisponttal, 4,56 százalékra emelkedett. Az amerikai dollár árfolyama az ázsiai kereskedési időszakban lényegében nem változott.

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