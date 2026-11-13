Rezsiköltség: európai változatok arra, kinek kell húznia a rövidebbet – magyar zsebbel horrornak tűnnek egyes országok

Egyik európai országban sem zúdítják rá közvetlenül a lakosságra a piaci áram- és gázárakat. Abban viszont nagy az eltérés, hogy hol, milyen szempontok szerint, milyen védőhálóval és milyen mértékben tompítják próbálják kordában tartani a rezsit.

Rezsiszabályok: védőháló, kontra költségvetési terhek/Fotó: Karnok Csaba

A szabályozás egyik kézenfekvő szempontja a lakosság fizetőképessége. Ez megindokolja a magyarországi hatósági tarifák uniós szinten is rekordalacsony voltát. Talán még azt is, hogy a hazai egységárak 15 éve még az inflációt sem követik. Októberben az áram hazai bruttó végfelhasználói egységára 10,20 eurócent volt a finnországi VaasaETT fővárosokra vonatkozó háztartási energiaár-index nevű elemzése (HEPI) alapján, a gázé 2,80 eurócent.

A hazai lakosság döntő részének rászorult voltát alátámasztja, hogy Magyarország az egy főre jutó GDP alapján, vásárlóerő paritáson tavaly az uniós átlag 77 százalékán állt. Ez a 27 tagország közül a 23. helyre volt elég. Viszont nem sokkal mögöttünk állt ebben a sorban Szlovákia, kissé lemaradva pedig Lettország, Görögország és Bulgária. Mindegyikben drágább a lakossági áram és gáz, mint Magyarországon.

Szlovákiában máshogy számolják a rezsit

A szomszédos Szlovákiában (a VaasaETT diagramja alapján Pozsonyban) a lakossági áramtarifa a budapestinek majdnem a két és félszerese volt októberben (24,29 eurócent), a gáztarifa pedig a háromszorosa (8,25 eurócent). Ezek az egységárak a nagyjából hasonló jövedelmű hazai háztartások számára elviselhetetlenül magasnak tűnnek, pedig még jóval az uniós átlag alattiak. (Viszont hatékonyabb takarékoskodásra és megtérülést is ígérő energiahatékonysági beruházásokra sarkallnak.)

Rászorultság, sávozás és árplafon

Mégis kezelhetők a szlovákiai árak. Az ottani árszabályozás egyik eleme szerint a lakosság a tarifán belül magárért az áramért olyan tőzsdei árat fizet, amelynek az állam szükség esetén plafont szab. Az atomerőművek árama eleve kedvezményes áron kerül a háztartásokba. Ha kell, csökken az áram adója is. Magának a tarifának az egészének is van egy felső határa. Mellesleg - talán kevesen tudják -, de a hazai hatósági (rezsicsökkentett) ár alkalmazása sem kötelező, az is csak felső határ. Már kérdés, hogy a szolgáltatónak aligha érdemes ennek az árnak alámennie.