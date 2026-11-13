Rezsiköltség: európai változatok arra, kinek kell húznia a rövidebbet – magyar zsebbel horrornak tűnnek egyes országok
Egyik európai országban sem zúdítják rá közvetlenül a lakosságra a piaci áram- és gázárakat. Abban viszont nagy az eltérés, hogy hol, milyen szempontok szerint, milyen védőhálóval és milyen mértékben tompítják próbálják kordában tartani a rezsit.
A szabályozás egyik kézenfekvő szempontja a lakosság fizetőképessége. Ez megindokolja a magyarországi hatósági tarifák uniós szinten is rekordalacsony voltát. Talán még azt is, hogy a hazai egységárak 15 éve még az inflációt sem követik. Októberben az áram hazai bruttó végfelhasználói egységára 10,20 eurócent volt a finnországi VaasaETT fővárosokra vonatkozó háztartási energiaár-index nevű elemzése (HEPI) alapján, a gázé 2,80 eurócent.
A hazai lakosság döntő részének rászorult voltát alátámasztja, hogy Magyarország az egy főre jutó GDP alapján, vásárlóerő paritáson tavaly az uniós átlag 77 százalékán állt. Ez a 27 tagország közül a 23. helyre volt elég. Viszont nem sokkal mögöttünk állt ebben a sorban Szlovákia, kissé lemaradva pedig Lettország, Görögország és Bulgária. Mindegyikben drágább a lakossági áram és gáz, mint Magyarországon.
Szlovákiában máshogy számolják a rezsit
A szomszédos Szlovákiában (a VaasaETT diagramja alapján Pozsonyban) a lakossági áramtarifa a budapestinek majdnem a két és félszerese volt októberben (24,29 eurócent), a gáztarifa pedig a háromszorosa (8,25 eurócent). Ezek az egységárak a nagyjából hasonló jövedelmű hazai háztartások számára elviselhetetlenül magasnak tűnnek, pedig még jóval az uniós átlag alattiak. (Viszont hatékonyabb takarékoskodásra és megtérülést is ígérő energiahatékonysági beruházásokra sarkallnak.)
Rászorultság, sávozás és árplafon
Mégis kezelhetők a szlovákiai árak. Az ottani árszabályozás egyik eleme szerint a lakosság a tarifán belül magárért az áramért olyan tőzsdei árat fizet, amelynek az állam szükség esetén plafont szab. Az atomerőművek árama eleve kedvezményes áron kerül a háztartásokba. Ha kell, csökken az áram adója is. Magának a tarifának az egészének is van egy felső határa. Mellesleg - talán kevesen tudják -, de a hazai hatósági (rezsicsökkentett) ár alkalmazása sem kötelező, az is csak felső határ. Már kérdés, hogy a szolgáltatónak aligha érdemes ennek az árnak alámennie.
Az erősen gázimportfüggő Szlovákiában az állami fizeti ki a szolgáltatónak a beszerzési és az előírt lakossági értékesítési ára közötti különbözetet. Nagyjából ugyanúgy, mint Magyarországon, csak kevesebbet. Az ez évtől alkalmazott energiasegély-rendszerben a (energopomoc) a kedvezményt már jövedelmi és fogyasztási korlátokhoz kötik, az utóbbi hasonló a hazai átlagfogyasztás rendszeréhez. A háztartások nagyjából 90 százaléka kap állami támogatást.
Bukarestben is volt ársapka
Az októberi bukaresti áramtarifák a magyarországi több mint háromszorosát, a gáztarifák több mint kétszeresét tették ki. A romániai egy főre jutó GDP vásárlóerő-paritáson tavaly a hazainál kicsit magasabban, 78 százalékon állt az uniós átlaghoz képest.
Az áramért piaci árat fizeti a román lakosság. A dík konkrét nagysága csak azon múlik, hogy melyik szolgáltató mit kínál az ügyfeleknek. Korábban ott is volt ársapka, de azt 2022 és 2025 között fokozatosan kivezették, költségvetési okokból. A rászorulók azonban célzott szociális támogatásként jövedelmi alapú energiautalványt kaphatnak. (Az alacsony szinten befagysztott magyarországi egységárak elleni egyik fő érv is a rezsivédelem fenntartásának hatalmas költsége.)
A gázpiacon ez év március 31-ig ársapka védte a romániai lakosságot. jelenleg, még 2027 március 31-ig ennek már csak egy lazább változata él. Ebben az időszakban szolgáltatók kötelesen minden hónapban kötelesek a szerződéses ár és a jogszabályban rögzített képlet alapján számított ár közül az alacsonyabbat számlázni.
Miért olyan jó a luxemburgiaknak?
Az egy főre jutó GDP tavaly Luxemburgban volt a legmagasabb, de az ország fővárosában, Luxembourgban az áram csak kétszer volt drágább, mint Budapesten, a gáz pedig két és félszer. És mindkét luxembourgi tarifa alacsonyabb volt a pozsonyinál is.
A magyarázat egyszerű: a rendszer egyszerű és átlátható.
- Az áramért piaci árat fizetnek,
- a rendszerhasználatért szabályozottat,
- az adók alacsonyak.
A lakosság a kereskedőjénél választhat fix, változó vagy akár órás elszámolású (dinamikus) csomagot is. A kereskedő áramdíja figyelembe veszi a felhasználás időpontját.
A kormány ott is tompítja a tőzsdei áringadozásokat. Az áramnál például negatív előjelű adót vet be, a gáznál köbméter-alapú állami árkedvezményt ad.
Oslóban sem gond rezsit fizetni
Az uniós összevetésben szintén jól kereső oslóiak a luxembourgiaknál is kevesebbet, 15,61 eurócentet fizettek a múlt hónapban az áram egységéért. A budapesti tarifának csak a másfélszeresét. Az oslóiak az áramért tőzsdei árat fizetnek, és szintén választhatnak a fix és a negyedórás, mozgó tarifa (spot) közül. Többségük az utóbbi kéri. A rendszerhasználati díj egyik eleme a szolgáltató adott költségének háromhavi átlagából adódik - így tompítva a kiugrásokat -, a másik fogyasztásarányos, és igazodik a felhasználás időpontjához.
Az áfa 25 százalék. Télen, amikor nagyon drága az áram a tőzsdén, az állam árplafont vezet be. Adott mennyiségig árkedvezményt is ad az állam, ha az órás tőzsdei árak bizonyos szint fölé nőnek.
Vezetékes gázt lényegében nem használ a norvég lakosság. A fűtést döntően hulladék-, és szennyvíz-alapú, illetve geotermikus bázisú távfűtéssel oldják meg.
Gyengébb a védőháló az árrekordereknél
Brüsszelben a villamos energia, Amszterdamban a földgáz volt a legdrágább az EU-n belül októberben. Pontosabban a gázárrekorder Stockholm volt, de a svéd fővárost érdemes versenyen kívül hagyni, mert ott kis számú lakosságot látnak el egy önálló, fajlagosan tehát nagyon drágán működő gázinfrastruktúrával.
Brüsszelben négy és félszer kerül többe a villamos energia a lakosság számára, mint Budapesten. Belgiumban a tarifa a szabadpiaci energiadíjból, a szabályozott hálózati díjakból és az állami adókból, illetve járulékokból áll. Belgiumban is lehet választani a fix és a változó árú árazás között, továbbá van nappali és éjszakai tarifa. A rászorulók a meghatározott, hatósági áron jutnak villamos energiához.
Az amszterdami gáztarifa mintegy felét a piaci árú gáz, a másik felét a rendszerhasználati és a magas adók teszik ki. Az ármár szempontjából a lakossái fogyasztó szintén választhat a fenti tarifatípusok közül, amelyet a TTF gáztőzsde árai alapján számolnak. A hálózati díj fix, azt a hatóság szabályozza. A zöld átállást segítő adó azonban rendkívül magas, és még erre rakódik a 21 százalékos áfa.
Ársapka csak a 2022-23-as energiaválság idején volt. Azóta a lakosság rászoruló része szociális támogatást kaphat, az állam esetenként adókedvezményt kínál, illetve támogatja az energiahatékonysági fejlesztéseket.