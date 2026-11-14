Van, ahol a magyarnál is alacsonyabb a rezsi, de nem csak a számlát kell nézni
Az év első felében egy kilowattóra áram bruttó lakossági végfelhasználói ára 11,4 eurócent volt az Eurostat adatai alapján Magyarországon, míg a földgázé 3,3 eurócent. Ennél alacsonyabb érték nincs is az Európai Unión belül, viszont az unión kívül találunk példákat kedvező rezsire.
A Világgazdaságban rendre ismertetett havi adatok alapján Kijevben olcsóbb az áram és a gáz is, mint Budapesten. A számok a VaasaETT elemzéséből származnak. A finn elemzőcég teljes Európára összeállított dolgozata szerint a budapesti adat közelében, de annál mindig kicsit magasabban szerepel Montenegró fővárosa, Podgorica is. A szeptemberi podgoricai egységár 11,29 eurócent volt.
Mások a fővárosi és mások az országos átlagok
Az Eurostat azonban a magyarországinál is olcsóbbnak írja a montenegrói áramot. A különbség nem feltétlenül abból adódik, hogy más-más időszakokat hasonlít össze a két forrás. Inkább abból, hogy a VaasaETT az adott fővárosok meghatározó szolgáltatójának díjait ismerteti, az Eurostat pedig az egész országét. Márpedig a fővárosok árai jellemzően magasabbak. A gázárakkal azonban nem tudott Podgorica a magyarországi alá menni, de csak azért, mert Montenegróban nincs országos gázhálózat.
Olcsóbb a magyarországinál (ebben a sorrendben) a Bosznia-hercegovinai, a koszovói, a grúziai és a törökországi lakossági áram is. A törökországi a hazainak már már csak az 58 százaléka (6,6 eurócent).
Az öt felsorolt országból a gázért csak kettő lakossága fizet kevesebbet: Grúziáé és Törökországé. Montenegró mellett ugyanis Boszniában sem használnak a háztartások földgázt, Bosznia-Hercegovinában pedig másfélszer annyit fizetnek érte, mint Budapesten.
A számlát ki is kell fizetni
A Világgazdaság sora vette, mennyivel járnak jól azon országok lakosai a magyarországiaknál, amelyekben olcsóbb az áram, vagy a gáz, illetve milyen árképzés áll alacsony egységáraik mögött.
Átlagjövedelmük alapján döntően nem járnak jobban. Miközben például a magyarországi áram (tehát 2026 első félévének átlagában) közel 10 százalékkal drágább a montenegróinál, a 2025-ös hazai átlagjövedelem (1210 euró) közel 20 százalékkal volt a montenegróinál magasabb. A további országoknál még nagyobb a különbség, mert a bosznia-hercegovinaiak átlagjövedelme csak 803 euró, a koszovóiaké 636 euró volt. Ennek alapján még az alacsonyabb áramár is sokkal nagyobb teher volt ebben a két országban, mint Magyarországon.
Ráadásul a bosznia-hercegovinaiak a magyarországi átlagjövedelem kétharmadából fizetik ki a bő másfélszer drágább gázukat.
Az áramrezsi terén kezet rázhatunk a grúzokkal
A 2025-ös grúz átlagjövedelem mintegy 700 eurónyi volt, a hazai 58 százaléka. Az arány nagyjából annyi, mint a két ország áramára között. A földgázt a magyarországi ár 48 százalékáért vásárolják, vagyis a jövedelmükre vetítve jóval olcsóbban, mint a magyarok.
A törökök havi 850-900 euróból fizetik a rezsit. Arányaiban a gáz körülbelül ugyanannyiba kerül a töröknek, viszont az áram jóval olcsóbb.
Piacinak látszó hatósági árak
A magyarországihoz hasonló, esetenként kedvezőbb háztartási tarifák természetesen nem piaci alapúak: minden esetben hangsúlyos az állam szabályozó szerepe.
- Az áramellátás terén Montenegróban ugyan papíron piaci árak kell fizetni, de az ellátás egyetlen szolgáltató kezében van, amely viszont állami társaság.
- Grúziában az állam határozta meg a három áramár-sávot.
- Bosznia-Hercegovinában egyetemes szolgáltatás van, alacsonyan tartott hatósági árakkal.
- Koszovóban két hatósági ár van, a 800 kilowattóránál nagyobb fogyasztáshoz magasabb ár tartozik.
- Törökországban államilag támogatott hatósági árat alkalmaznak, szintén egy olyan mennyiségi határral (évi 4000 kilowattóra), amely felett többet kell fizetni.
A gázt Grúziában és Bosznia-Hercegovinában államilag meghatározott áron fizetik. Törökországban az állam támogatja a lakossági gázfogyasztást, amely 2026 áprilisától sávos.
Mindenütt elege van a költségvetésnek
Mind az öt országban a magyarországihoz hasonló fejfájást okoz az alacsony rezsi fenntartásának a terhe. Ez – ahogyan Magyarországon is – különösen az energiaválság éveiben volt nyomasztó, de Törökországban most is terítéken van az állami támogatás mérséklése.
Montenegróban 2018–2023 között 624 millió eurót vitt el a lakossági áram támogatása az OECD adatai szerint, Bosznia-Hercegovina támogatási rendszerét pedig tavaly egyenesen kockázatosnak nevezte az IMF. Fokozatos áremelést és javasolt és célzott támogatást ott, ahol indokolt.
Koszovóban 2021–2023 között 465 millió euró költségvetési támogatást kapott az áramszektor, vagyis nem egyedül a lakosság.
Grúziában a Világbank 2026-os elemzése szerint alulárazzák a földgázt, lényegében tehát támogatják.
Törökországban az állami energiacégek veszteségeit fedező áram- és gáztámogatások tavaly és az idén is a GDP körülbelül 0,6 százalékát teszik ki az IMF szerint, amely a kompenzáció fokozatos kivezetését javasolja.