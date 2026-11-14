Van, ahol a magyarnál is alacsonyabb a rezsi, de nem csak a számlát kell nézni

Az év első felében egy kilowattóra áram bruttó lakossági végfelhasználói ára 11,4 eurócent volt az Eurostat adatai alapján Magyarországon, míg a földgázé 3,3 eurócent. Ennél alacsonyabb érték nincs is az Európai Unión belül, viszont az unión kívül találunk példákat kedvező rezsire.

Más országban is sújtja a költségvetést az alacsony rezsi fenntartása/Fotó: Kallus György

A Világgazdaságban rendre ismertetett havi adatok alapján Kijevben olcsóbb az áram és a gáz is, mint Budapesten. A számok a VaasaETT elemzéséből származnak. A finn elemzőcég teljes Európára összeállított dolgozata szerint a budapesti adat közelében, de annál mindig kicsit magasabban szerepel Montenegró fővárosa, Podgorica is. A szeptemberi podgoricai egységár 11,29 eurócent volt.

Mások a fővárosi és mások az országos átlagok

Az Eurostat azonban a magyarországinál is olcsóbbnak írja a montenegrói áramot. A különbség nem feltétlenül abból adódik, hogy más-más időszakokat hasonlít össze a két forrás. Inkább abból, hogy a VaasaETT az adott fővárosok meghatározó szolgáltatójának díjait ismerteti, az Eurostat pedig az egész országét. Márpedig a fővárosok árai jellemzően magasabbak. A gázárakkal azonban nem tudott Podgorica a magyarországi alá menni, de csak azért, mert Montenegróban nincs országos gázhálózat.

Olcsóbb a magyarországinál (ebben a sorrendben) a Bosznia-hercegovinai, a koszovói, a grúziai és a törökországi lakossági áram is. A törökországi a hazainak már már csak az 58 százaléka (6,6 eurócent).

Az öt felsorolt országból a gázért csak kettő lakossága fizet kevesebbet: Grúziáé és Törökországé. Montenegró mellett ugyanis Boszniában sem használnak a háztartások földgázt, Bosznia-Hercegovinában pedig másfélszer annyit fizetnek érte, mint Budapesten.

A számlát ki is kell fizetni

A Világgazdaság sora vette, mennyivel járnak jól azon országok lakosai a magyarországiaknál, amelyekben olcsóbb az áram, vagy a gáz, illetve milyen árképzés áll alacsony egységáraik mögött.

Átlagjövedelmük alapján döntően nem járnak jobban. Miközben például a magyarországi áram (tehát 2026 első félévének átlagában) közel 10 százalékkal drágább a montenegróinál, a 2025-ös hazai átlagjövedelem (1210 euró) közel 20 százalékkal volt a montenegróinál magasabb. A további országoknál még nagyobb a különbség, mert a bosznia-hercegovinaiak átlagjövedelme csak 803 euró, a koszovóiaké 636 euró volt. Ennek alapján még az alacsonyabb áramár is sokkal nagyobb teher volt ebben a két országban, mint Magyarországon.

Ráadásul a bosznia-hercegovinaiak a magyarországi átlagjövedelem kétharmadából fizetik ki a bő másfélszer drágább gázukat.

Az áramrezsi terén kezet rázhatunk a grúzokkal

A 2025-ös grúz átlagjövedelem mintegy 700 eurónyi volt, a hazai 58 százaléka. Az arány nagyjából annyi, mint a két ország áramára között. A földgázt a magyarországi ár 48 százalékáért vásárolják, vagyis a jövedelmükre vetítve jóval olcsóbban, mint a magyarok.