Amerika kevesebb mint 60 nap múlva boríthat Kínával szemben – ezt a háborút nem fegyverekkel fogják vívni, és kérdés, elég lesz-e hozzá Trumpék és a Pentagon konoksága
Donald Trump amerikai elnök 2026 februárjában jelentette be a Project Vault nevű kezdeményezést, amely 12 milliárd dollárból építene stratégiai készletet kritikus ásványkincsekből és ritkaföldfémekből az Egyesült Államok területén. A programot az amerikai Export-Import Bank 10 milliárd dolláros hitele, valamint mintegy 2 milliárd dollárnyi magántőke finanszírozza. A magánbefektetők között a General Motors, a Boeing, a Google és a Stellantis is szerepel. A program azonban egy alapvető kérdést nem old meg automatikusan: mi történik akkor, ha a rendelkezésre álló ritkaföldfémeket nincs hol feldolgozni belföldön?
Erős a kínai függés Kínától a ritkaföldfémek terén
Donald Trump célja már első elnöki ciklusa során egyérteművé tette, hogy az akkor elősorban Kínával szemben indított külkereskedelmi háború nem pusztán az egyenlegjavításról szól. Legalább annyira része annak a ritkaföldfémekhez és a kritikus ásványokhoz való hozzáférés kérdése, melyben az amerikai függés Kínától Washington számára vállalhattlanul erős, miközben Peking bolond lenne elveszíteni egy ekkora nyomásgyakorlási, egyben üzleti potenciált. (Emlékezetes, hogy a korábbi amerikai-kínai csúcstalálkozókon külön jelentősséggel tárgyalták a nyersanyagok ügyét.)
A viszonyban most újabb átrendeződést hozhat az amerikai félidős választásokon a republikánusok csúfos kudarca és a demokraták előretörése, ám ettől Trump még amerikai elnök marad, és nem várható az sem, hogy a függetlenedés és a saját stratégiai nyersanyagkészlet felhalmozásának tervét feladja.
A készlet célja, hogy ellátási zavarok esetén az amerikai gyártók hozzáférjenek a legfontosabb nyersanyagokhoz, ráadásul egy olyan új körülmény mellett, aminek nyomán 2027. január 1-jétől a Pentagon korlátozza a kínai eredetű ritkaföldfémek felhasználását az amerikai fegyverrendszerekben.
A nyersanyagok kitermelése azonban önmagában kevés: a stratégiai jelentőségű fémekből olyan ötvözeteket és mágneseket kell előállítani, amelyeket a hadiipar és a modern technológiai iparágak ténylegesen fel tudnak használni. Ezek kapcsán pedig űrtechnológiai eszközökről, fegyverrendszerekről, valamint most már hétköznapi, polgári célú elektronikai eszközökről beszélünk.
A kínai függőség legkritikusabb pontja a feldolgozás
Márpedig a szakmainak tekinthető állásfoglalások alapján az amerikai ellátási láncnak könnyen lehet, hogy ez túl közeli határidő. A kínai eredetű ritkaföldfém-mágnesek fegyverrendszerekben való január 1-jei határidejű tiltása nem önmagában az ellátás volumene miatt vet fel aggályokat – igaz, az Egyesült Államoknak jelenleg egyetlen ilyen célú bányája van, Kaliforniában –, hanem azért, mert a belföldi kitermelést is Kínában kell feldolgozni.
Az egész ügy Achilles-sarka ugyanis az, hogy a ritkaföldfémek kitermelése és ipari felhasználása között több összetett technológiai lépés húzódik. A bányászott nyersanyagból először oxidokat állítanak elő, majd az egyes elemeket szétválasztják, nagy tisztaságú fémekké alakítják, ötvözik, végül pedig állandó mágneseket gyártanak belőlük. Ezeket a mágneseket
- az elektromos autók motorjaiban,
- a szélturbinákban,
- a robotikában, valamint
- számos katonai berendezésben, köztük drónokban és rakétarendszerekben használják.
A probléma az, hogy a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adarai szerint Kína a globális ritkaföldfém-finomítás mintegy 90 százalékát ellenőrzi, a kész mágnesek előállításában pedig még ennél is nagyobb a súlya. Így hiába sikerülne az Egyesült Államoknak más országokból beszereznie a szükséges nyersanyagokat (Washington számára is egyes afrikai országok jelenthetnek alternatívát), a feldolgozási kapacitás hiánya miatt továbbra is kínai üzemekre szorulhatna.
A nyugati feldolgozóipar leépülése évtizedek alatt ment végbe. Kína az 1980-as évektől jelentős állami támogatásokkal, alacsonyabb költségekkel és kevésbé szigorú környezetvédelmi előírásokkal építette ki domináns pozícióját.
Az észak-amerikai és európai üzemek fokozatosan elvesztették versenyképességüket, a bezárásokkal pedig a speciális technológiai tudás és az iparági szakembergárda jelentős része is eltűnt.
A legnehezebben újraépíthető képességek közé tartozik a ritkaföldfém-oxidok nagy tisztaságú fémekké alakítása. Ez rendkívül magas hőmérsékleten, összetett technológiai folyamatokkal történik, és évek alatt felhalmozódó tapasztalatot igényel.
Így kerülnének nyeregbe az amerikai vállalatok a kínai feldolgozási monopóliummal szemben
Persze ez nem jelenti azt, hogy az amerikai vállalatok tétlenül ülnének, amit már csak a Washingtonból jövő ösztönzés miatt sem tehetnek meg. Mint megírtuk, az amerikai REalloys éppen ezen a területen próbál piaci pozíciót kiépíteni. A vállalat az ohiói Euclidben működtet feldolgozóüzemet, ahol nehéz ritkaföldfémekből állítanak elő fémeket, ötvözeteket és mágneseket. A cég korábban az amerikai védelmi minisztériummal, az energiaügyi tárcával és a NASA-val is dolgozott együtt.
A vállalat több mint 40 éves speciálisfém-fejlesztési tapasztalatra hivatkozik, és az amerikai ellátási lánc több pontján igyekszik megvetni a lábát.
A feldolgozás szempontjából pedig fontos megállapodást kötött a kanadai Saskatchewan Research Council (SRC) vállalattal: a REalloys kizárólagos, 80 százalékos átvételi joggal rendelkezik a saskatooni feldolgozóüzem neodímium-, prazeodímium-, diszprózium- és terbiumtermelésére. Az üzemben a tervek szerint 2027 elején indulhat meg a kereskedelmi termelés. A létesítményt kínai technológia nélkül tervezték és építették.
A cég a katonai felhasználású feldolgozásban is terjeszkedhet. Az amerikai hadsereg kiválasztotta, hogy tárgyalásokat kezdjen vele egy ritkaföldfém-feldolgozó létesítmény megépítéséről és működtetéséről a Utah állambeli Tooele katonai raktár területén. A vállalat szeptemberben Muhammad Imrant, a Saskatchewan Research Council korábbi technológiai igazgatóját nevezte ki operatív vezetőjének.
A Pentagon is sürgeti a kínai függőség felszámolását
Az amerikai kormányzat egyre több forrást mozgósít a kritikus ásványkincsek hazai feldolgozására, a Pentagontól pedig amúgy sem idegen az érdekeinek megfelelő fejlesztések közvetlen forrással való támogatása. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a Pentagon 500 millió dolláros kölcsönt nyújtott a Phoenix Tailings számára egy új ritkaföldfém-feldolgozó üzem építésére. A finanszírozás célja a belföldi köztes feldolgozási kapacitások bővítése.
Washington más vállalatoknál is rendhagyó finanszírozási konstrukciókat alkalmaz: részesedéseket szerez, részvényopciókat biztosító warrantokat vesz, illetve közvetlen állami támogatásokkal igyekszik felgyorsítani a beruházásokat. A támogatási programok ugyanakkor politikai vitákat is kiváltottak, különösen a kormányzathoz köthető üzleti kapcsolatok és az esetleges összeférhetetlenségek miatt.
A ritkaföldfémek mellett a nagy bányavállalatok is fontos szerepet kapnak az amerikai nyersanyag-stratégiában:
- a BHP a réztermelésével és az arizonai Resolution Copper projektben birtokolt 45 százalékos részesedésével járulhat hozzá az ellátásbiztonsághoz;
- a Freeport-McMoRan amerikai réz- és molibdénbányái, valamint feldolgozóüzemei miatt stratégiai szereplő, a vállalat 4,5 milliárd dolláros bagdadi beruházása (Arizona állam) pedig tovább növelheti a hazai kínálatot;
- a Rio Tinto a réz mellett a kanadai szkandiumtermelés fejlesztésével erősíti pozícióját, míg a Vale észak-amerikai nikkel-, réz- és kobaltérdekeltségei révén fontos beszállítója lehet az akkumulátor- és hadiiparnak.
Ezek a vállalatok azonban elsősorban a stratégiai nyersanyagok kitermelésében és előállításában erősek. A ritkaföldfémek speciális feldolgozása és a nagy teljesítményű mágnesek gyártása továbbra is különálló technológiai kihívás.
Nagy a pörgés, de az időnyomás is
Az amerikai függőség Kínától való csökkentésére irányuló erőfeszítések ugyanakkor óriási időnyomás alatt zajlanak a Pentagon által figyelt, 2027. január 1-jén életbe lépő beszerzési szabályok miatt. Még a ritkaföldfém-feldolgozási folyamat önállósodását cézó törekvések üdvöskéjének számító REalloys is azzal számol, hogy 2026 negyedik negyedévében kaphatja meg kanadai partnerétől azokat a nagy tisztaságú oxidokat, amelyek szükségesek a termékek minősítéséhez.
A határidő azért is fontos, mert a védelmi beszállítói láncba időben bekerülő vállalatok hosszabb távú szerződésekhez juthatnak, ami iparági sajátosságok miatt akár évtizedekre szóló Pentagon-megrendeléseket jelent egyetlen gyors aláírással.
Az amerikai stratégia sikere végső soron azon múlik, hogy Washington képes-e a bányászati és készletezési beruházásokat valódi, Kínától független feldolgozóiparral kiegészíteni. A 12 milliárd dolláros stratégiai nyersanyagkészlet önmagában nem garantálja az ellátásbiztonságot: ha a készletben lévő nyersanyagokat továbbra is kínai üzemekben kell feldolgozni, akkor az Egyesült Államok csak a függőség egy másik szintjét építette újra. Ez pedig különösen veszélyes lehet akkor, amikor az ország éppen háborúban áll, és a Közel-Keleten egyes fegyverrendszereinek jelentős arányát elhasználta.