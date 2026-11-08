Amerika kevesebb mint 60 nap múlva boríthat Kínával szemben – ezt a háborút nem fegyverekkel fogják vívni, és kérdés, elég lesz-e hozzá Trumpék és a Pentagon konoksága

Donald Trump amerikai elnök 2026 februárjában jelentette be a Project Vault nevű kezdeményezést, amely 12 milliárd dollárból építene stratégiai készletet kritikus ásványkincsekből és ritkaföldfémekből az Egyesült Államok területén. A programot az amerikai Export-Import Bank 10 milliárd dolláros hitele, valamint mintegy 2 milliárd dollárnyi magántőke finanszírozza. A magánbefektetők között a General Motors, a Boeing, a Google és a Stellantis is szerepel. A program azonban egy alapvető kérdést nem old meg automatikusan: mi történik akkor, ha a rendelkezésre álló ritkaföldfémeket nincs hol feldolgozni belföldön?

2027. január 1-jétől fontos korlátozást léptet életbe a Pentagon, a ritkaföldfémek állnak a középpontban (illusztráció)

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Erős a kínai függés Kínától a ritkaföldfémek terén

Donald Trump célja már első elnöki ciklusa során egyérteművé tette, hogy az akkor elősorban Kínával szemben indított külkereskedelmi háború nem pusztán az egyenlegjavításról szól. Legalább annyira része annak a ritkaföldfémekhez és a kritikus ásványokhoz való hozzáférés kérdése, melyben az amerikai függés Kínától Washington számára vállalhattlanul erős, miközben Peking bolond lenne elveszíteni egy ekkora nyomásgyakorlási, egyben üzleti potenciált. (Emlékezetes, hogy a korábbi amerikai-kínai csúcstalálkozókon külön jelentősséggel tárgyalták a nyersanyagok ügyét.)

A viszonyban most újabb átrendeződést hozhat az amerikai félidős választásokon a republikánusok csúfos kudarca és a demokraták előretörése, ám ettől Trump még amerikai elnök marad, és nem várható az sem, hogy a függetlenedés és a saját stratégiai nyersanyagkészlet felhalmozásának tervét feladja.

A készlet célja, hogy ellátási zavarok esetén az amerikai gyártók hozzáférjenek a legfontosabb nyersanyagokhoz, ráadásul egy olyan új körülmény mellett, aminek nyomán 2027. január 1-jétől a Pentagon korlátozza a kínai eredetű ritkaföldfémek felhasználását az amerikai fegyverrendszerekben.

A nyersanyagok kitermelése azonban önmagában kevés: a stratégiai jelentőségű fémekből olyan ötvözeteket és mágneseket kell előállítani, amelyeket a hadiipar és a modern technológiai iparágak ténylegesen fel tudnak használni. Ezek kapcsán pedig űrtechnológiai eszközökről, fegyverrendszerekről, valamint most már hétköznapi, polgári célú elektronikai eszközökről beszélünk.