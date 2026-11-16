Fico keményebb, mint valaha: a szemükbe mondta az uniós vezetőknek, Szlovákia nem ad pénzt Ukrajnának – "Ez csupán a gyilkoláshoz vezető út"
Robert Fico szerint fontos döntés született a dublini uniós csúcstalálkozón, ahol az európai vezetők megállapodtak arról, hogy Európának is részt kell vennie az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon. A szlovák miniszterelnök azonban arra figyelmeztetett, hogy a részvétel önmagában még nem jelent előrelépést, ha az európai vezetők valójában nem hajlandók kompromisszumokra.
Az ukrán Antikor portál beszámolója szerint Fico úgy fogalmazott Dublinban fontos döntés született arról, hogy Európa kész tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna elnökével a háború mielőbbi lezárása érdekében. A kormányfő szerint most fog kiderülni, hogy az Európai Tanács, az Európai Bizottság, valamint Ukrajna legfontosabb európai támogatói – Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság – valóban békét akarnak-e.
Fico szerint Európának választania kell a béke és a háború folytatása között
A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a megállapodás minden érintett féltől komoly engedményeket követelne. Szerinte azonban fennáll a veszélye annak, hogy az európai vezetők inkább a háború folytatását támogatják, és Ukrajna az utolsó katonájáig harcol Oroszország meggyengítése érdekében. Fico kijelentette, hogy a szlovák kormány nevében támogatta Európa részvételét a tárgyalásokon, de kizárólag azzal a feltétellel, hogy azok célja a béke, nem pedig a harcok folytatása. Egyúttal megerősítette azt is, hogy Szlovákia nem kíván részt venni az Ukrajnának szánt újabb katonai hitel finanszírozásában. A kormányfő szerint az újabb pénzügyi támogatás nem közelebb visz a békéhez, hanem további emberáldozatokhoz vezet.
Már Merzzel is összecsapott az ukrán támogatások miatt
Fico mostani kijelentései egy korábbi, éles európai politikai vita folytatásának tekinthetők. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a szlovák miniszterelnök november 10-én egyenesen zsarolásnak nevezte Friedrich Merz német kancellár kezdeményezését, amely az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatást az Európai Unió következő hétéves költségvetésének elfogadásához kötné.
Merz azt szeretné elérni, hogy valamennyi tagállam vállaljon részt Ukrajna 2027-re előre jelzett, 70 milliárd eurós finanszírozási hiányának fedezéséből. Ebből mintegy 45 milliárd eurót az EU biztosítana. Fico akkor arra figyelmeztetett, hogy Szlovákiának ugyanolyan vétójoga van, mint Németországnak. A német kezdeményezést Magyarország és Csehország is ellenezte. Magyar Péter miniszterelnök a Merzzel folytatott berlini tárgyalásán szintén kifogásolta az ukrán finanszírozás és az uniós költségvetés összekapcsolását, ugyanakkor nem nevezte zsarolásnak a német álláspontot.
A vita azért különösen jelentős, mert az EU-nak egyszerre kellene megállapodnia Ukrajna további finanszírozásáról és a 2028-ban kezdődő hétéves költségvetésről. Fico mostani nyilatkozata alapján Szlovákia továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy ne vállaljon újabb katonai hitelterheket, miközben támogatja a háború diplomáciai lezárását.