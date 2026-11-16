Fico keményebb, mint valaha: a szemükbe mondta az uniós vezetőknek, Szlovákia nem ad pénzt Ukrajnának – "Ez csupán a gyilkoláshoz vezető út"

Robert Fico szerint fontos döntés született a dublini uniós csúcstalálkozón, ahol az európai vezetők megállapodtak arról, hogy Európának is részt kell vennie az ukrajnai háború lezárását célzó tárgyalásokon. A szlovák miniszterelnök azonban arra figyelmeztetett, hogy a részvétel önmagában még nem jelent előrelépést, ha az európai vezetők valójában nem hajlandók kompromisszumokra.

Robert Fico katergorikusan fogalmazott a béketárgyalásokról/Fotó: AFP

Az ukrán Antikor portál beszámolója szerint Fico úgy fogalmazott Dublinban fontos döntés született arról, hogy Európa kész tárgyalóasztalhoz ülni az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna elnökével a háború mielőbbi lezárása érdekében. A kormányfő szerint most fog kiderülni, hogy az Európai Tanács, az Európai Bizottság, valamint Ukrajna legfontosabb európai támogatói – Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság – valóban békét akarnak-e.

Fico szerint Európának választania kell a béke és a háború folytatása között

A szlovák miniszterelnök hangsúlyozta, hogy a megállapodás minden érintett féltől komoly engedményeket követelne. Szerinte azonban fennáll a veszélye annak, hogy az európai vezetők inkább a háború folytatását támogatják, és Ukrajna az utolsó katonájáig harcol Oroszország meggyengítése érdekében. Fico kijelentette, hogy a szlovák kormány nevében támogatta Európa részvételét a tárgyalásokon, de kizárólag azzal a feltétellel, hogy azok célja a béke, nem pedig a harcok folytatása. Egyúttal megerősítette azt is, hogy Szlovákia nem kíván részt venni az Ukrajnának szánt újabb katonai hitel finanszírozásában. A kormányfő szerint az újabb pénzügyi támogatás nem közelebb visz a békéhez, hanem további emberáldozatokhoz vezet.



Már Merzzel is összecsapott az ukrán támogatások miatt

Fico mostani kijelentései egy korábbi, éles európai politikai vita folytatásának tekinthetők. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a szlovák miniszterelnök november 10-én egyenesen zsarolásnak nevezte Friedrich Merz német kancellár kezdeményezését, amely az Ukrajnának nyújtandó újabb támogatást az Európai Unió következő hétéves költségvetésének elfogadásához kötné.