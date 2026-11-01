Fegyverekkel felszerelt robotok jelenhetnek meg a fronton

A német–ukrán hadiipari együttműködés újabb mérföldkőhöz érkezett. A német ARX Robotics és az ukrán ROBONEERS sikeresen lezárta az olyan pilóta nélküli szárazföldi harci robotok első fontos tesztjeit, amelyek a katonák közvetlen jelenléte nélkül is képesek harci feladatokat ellátni – írja az Euronews.

Fegyveres robotok érkeznek Ukrajnába / Fotó: Petras Malukas / AFP

A fejlesztés alapját a német GEREON lánctalpas robotjármű és az ukrán SABER távvezérelt fegyvermodul összekapcsolása adja. A két vállalat együttműködéséről szóló megállapodást október 4-én, Friedrich Merz német kancellár kijevi látogatásán írták alá, Volodimir Zelenszkij ukrán elnök jelenlétében. A tervek szerint az első, új fegyvermodulokkal felszerelt járművek még az év vége előtt bevetésre készen állhatnak.

Robotok jelenhetnek meg a fronton

A GEREON egyik legnagyobb előnye a sokoldalúsága. A lánctalpas jármű kamerákkal és érzékelőkkel rendelkezik, amelyek segítségével felderítési feladatokat végezhet, miközben a SABER fegyvermodul támadó és védelmi képességekkel egészíti ki. A rendszerre különböző fegyvereket, köztük puskákat és gránátvetőket is felszerelhetnek, attól függően, hogy milyen feladatot kell végrehajtania. A technológia elsősorban arra szolgál, hogy csökkentse a katonák közvetlen veszélyeztetettségét.

A robotot ugyanis távolról irányíthatják, így a kezelőszemélyzetnek nem feltétlenül kell a tűzvonalban tartózkodnia.

Az alapváltozatot jelenleg is használják Ukrajnában. A járművek utánpótlást szállítanak, sebesülteket menekítenek, felderítést végeznek, valamint elektronikai hadviselési és drónelhárítási feladatokban is részt vesznek. Az új verziót viszont kifejezetten harcra szánják.

Több mint ezer új robot gyártását tervezik

A két vállalat együttműködése azonban nem korlátozódik a GEREON–SABER harci rendszer fejlesztésére. Az ARX Robotics és az ukrán ROBONEERS közös céget is létrehozott annak érdekében, hogy jelentősen felgyorsítsák egy másik pilóta nélküli szárazföldi jármű, a Rys Pro gyártását.

Ez a robot elsősorban logisztikai feladatokra készült, vagyis arra, hogy a katonák helyett szállítson felszereléseket, lőszert és egyéb utánpótlást a veszélyes harctéri területeken.

A tervek szerint Németországban és Ukrajnában már a gyártás első évében több mint ezer ilyen szállítórobot készülhet el. A gyártás bővítése azért is fontos, mert a modern hadviselésben egyre nagyobb szerepet kapnak azok az eszközök, amelyek képesek átvenni a katonáktól a különösen kockázatos feladatokat. A pilóta nélküli járművek alkalmazásával például csökkenthető annak szükségessége, hogy az utánpótlást szállító katonák közvetlenül az ellenséges tűznek kitett területekre lépjenek.