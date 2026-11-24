A Roche Holding AG szerint új, mellrák kezelésére szolgáló tablettája igazi kasszasiker lehet, miután egy héten belül két amerikai hatósági engedélyt is megszerzett. A Bloomberg szerint a svájci gyógyszergyártó azt közölte, hogy az elemzők által a készítmény éves csúcsértékesítését 9 milliárd dollárra becsült összeg nagyjából egybeesik a vállalat saját várakozásaival. Ha valóban eléri ezt a szintet, a Wilserdly a Roche történetének legnagyobb bevételt termelő gyógyszere lehet.

A Wilserdly a Roche történetének legnagyobb bevételt termelő gyógyszere lehet/Fotó: Emilio Parra Doiztua / Bloomberg

A Wilserdly erősítheti meg a Roche pozícióját

Az új készítmény kulcsszerepet játszik a Roche azon stratégiájában, hogy ismét megerősítse pozícióját a gyorsan növekvő onkológiai piacon. A vállalat azt szeretné, ha a tabletta idővel felválthatná az évtizedek óta alkalmazott hormonterápiákat, amelyeket a betegek gyakran éveken keresztül szednek annak érdekében, hogy csökkentsék a daganat kiújulásának kockázatát. A Roche részvényei a svájci kereskedés kezdetén alig mozdultak. Az év eleje óta mintegy 22%-kal emelkedtek.

A gyógyszer hétfőn kapta meg az amerikai hatóságok engedélyét a mellrák leggyakoribb típusának kezelésére. Az amerikai Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatal (FDA) a műtét után alkalmazható kezelésként hagyta jóvá a készítményt azoknak a betegeknek, akiknél a daganat növekedését az ösztrogén segíti.

Az engedélyezéssel a Roche előnyre tett szert az úgynevezett orális SERD-ek – vagyis szájon át szedhető ösztrogénreceptor-lebontó gyógyszerek – piacán, amely egy potenciálisan rendkívül jövedelmező új terápiás terület. A versenytársak, köztük az AstraZeneca Plc és az Eli Lilly & Co. azonban már szintén közel járnak: klinikai vizsgálataikban olyan újabb kezelési megközelítéseket tesztelnek, amelyek jobban tükrözik a mai gyakorlatot. Ilyen például a hormonterápia kombinálása egy másik szájon át szedhető gyógyszercsoporttal, a CDK4/6-gátlókkal.

„Jó rajtot fogunk venni” – mondta Stefan Frings, a Roche helyettes vezető orvosigazgatója. „Jelenleg nekünk van az egyetlen jóváhagyott gyógyszer ezen a területen.”