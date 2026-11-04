Megtörtént a bejelentés: több száz munkavállalóját rúgja ki Erdély egyik legnagyobb ipari cége, a Samsung egyik beszállítója
Az erdélyi RAAL iparvállalat bejelentette, hogy elbocsátja újabb 250 dolgozóját. A cég az idén már harmadszor hajt végre csoportos létszámleépítést. A romániai vállalat arról tájékoztatta a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökséget (AJOFM), hogy 180, a termelésben dolgozó alkalmazottnak, az adminisztratív személyzet 30 tagjának és 40 kisegítő tevékenységet végző személynek bontják fel a munkaszerződését.
A Profit.ro román gazdasági hírportál cikke szerint a cégvezetés a csökkenő megrendelésekkel indokolta a dolgozói létszám csökkentését.
Ez már a harmadik kollektív elbocsátás az idén a RAAL SA-nál. Az év elején 250 alkalmazottnak mondtak fel, mint lapunkban megírtuk áprilisban pedig további 500-nak.
A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az erdélyi megyében. A Besztercén és Porgóprundon (Prundu Bargaului) egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt.
A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik a John Deere, a Class és a Samsung.
Az 1991-ben alapított RAAL
- 2023-ban még 383,051 millió lej (mintegy 27 milliárd forint) árbevétel mellett 262 ezer lej (közel 19 millió forint) nettó nyereséget termelt,
- 2024-ben azonban a bevételei kb. 26 százalékkal, 283,984 millió lejre (mintegy 20 milliárd forint) csökkentek, és 29,243 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet.
A cég árbevétele két év alatt összesen 63 százalékkal esett vissza, 2025-ben 242,738 millió lej (mintegy 16,5 milliárd forint) volt, és 27,847 millió lej (mintegy 1,9 milliárd forint) veszteséget könyvelt el.
2019-ben még 2428 embert foglalkoztatott, azonban 2024-ben már csak 1763-at, az idei elbocsátások nyomán pedig 800 alá csökken a munkavállalói létszám. 2025-ben pedig már csupán mintegy 1500 dolgozója volt. Az idei három elbocsátási hullám következményeként a munkavállalók száma 500-ra csökken.
Tavaly februárban a részvényesek közgyűlése elutasította azt a javaslatot, hogy egy stratégiai befektető bevonásával javítsák a vállalat pénzügyi helyzetét.
Visszavonulót fújt a Wizz Air a szomszédban: repülőgépeket vonnak ki Romániából, járatokat szüntetnek meg
Nem a RAAL az egyeten, aki csökkenti a jelenlétét keleti szomszédunknál. Öt repülőgépet von ki a romániai piacról a Wizz Air, amely jelenleg 40 repülőgéppel van jelen az országban – írta a Maszol erdélyi magyar hírportál a román Ziarul Financiar beszámolója alapján. A döntés a kolozsvári, temesvári, craiovai, bukarest-băneasai és jászvásári bázisokat érinti, és egyes járatok megszűnését is eredményezi.
Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója a román gazdasági lapnak adott interjújában elmondta, hogy a Wizz Air az elmúlt évben jelentős kapacitásokat telepített Romániába, most azonban ezek egy részét visszavonja. A vezérigazgató szerint az újonnan indított kapacitások pénzügyi teljesítménye rendszerint elmarad a már bejáratott járatokétól, ezért válsághelyzetben ezek kerülnek először veszélybe.