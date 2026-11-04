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Megtörtént a bejelentés: több száz munkavállalóját rúgja ki Erdély egyik legnagyobb ipari cége, a Samsung egyik beszállítója

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A csökkenő exportmegrendelések miatt újabb súlyos leépítésbe kezd az erdélyi vállalat. A RAAL romániai üzeméből 250 dolgozót bocsát el.
VG
2026.11.04, 14:10
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Az erdélyi RAAL iparvállalat bejelentette, hogy elbocsátja újabb 250 dolgozóját. A cég az idén már harmadszor hajt végre csoportos létszámleépítést. A romániai vállalat arról tájékoztatta a Beszterce-Naszód megyei munkaerő-elhelyezési ügynökséget (AJOFM), hogy 180, a termelésben dolgozó alkalmazottnak, az adminisztratív személyzet 30 tagjának és 40 kisegítő tevékenységet végző személynek bontják fel a munkaszerződését.

Az idén már harmadszor hajt végre csoportos létszámleépítést az erdélyi iparvállalat, a RAAL, román
A harmadik leépítési hullám zajlik a Romániában működő vállalatnál / Fotó: RAAL Bistrita

A Profit.ro román gazdasági hírportál cikke szerint a cégvezetés a csökkenő megrendelésekkel indokolta a dolgozói létszám csökkentését.

Ez már a harmadik kollektív elbocsátás az idén a RAAL SA-nál. Az év elején 250 alkalmazottnak mondtak fel, mint lapunkban megírtuk áprilisban pedig további 500-nak.

A besztercei székhelyű RAAL a második legnagyobb munkáltató az erdélyi megyében. A Besztercén és Porgóprundon (Prundu Bargaului) egy-egy gyárat működtető cég hűtéstechnikai rendszereket és rozsdamentes acélból, illetve alumíniumötvözetből készült hőcserélőket gyárt.

A vállalat főleg exportra termel, ügyfelei közé tartozik a John Deere, a Class és a Samsung.

Az 1991-ben alapított RAAL 

  • 2023-ban még 383,051 millió lej (mintegy 27 milliárd forint) árbevétel mellett 262 ezer lej (közel 19 millió forint) nettó nyereséget termelt, 
  • 2024-ben azonban a bevételei kb. 26 százalékkal, 283,984 millió lejre (mintegy 20 milliárd forint) csökkentek, és 29,243 millió lej (mintegy 2 milliárd forint) veszteséggel zárta az évet. 

A cég árbevétele két év alatt összesen 63 százalékkal esett vissza, 2025-ben 242,738 millió lej (mintegy 16,5 milliárd forint) volt, és 27,847 millió lej (mintegy 1,9 milliárd forint) veszteséget könyvelt el. 

2019-ben még 2428 embert foglalkoztatott, azonban 2024-ben már csak 1763-at, az idei elbocsátások nyomán pedig 800 alá csökken a munkavállalói létszám. 2025-ben pedig már csupán mintegy 1500 dolgozója volt. Az idei három elbocsátási hullám következményeként a munkavállalók száma 500-ra csökken.

Tavaly februárban a részvényesek közgyűlése elutasította azt a javaslatot, hogy egy stratégiai befektető bevonásával javítsák a vállalat pénzügyi helyzetét.

Visszavonulót fújt a Wizz Air a szomszédban: repülőgépeket vonnak ki Romániából, járatokat szüntetnek meg

Nem a RAAL az egyeten, aki csökkenti a jelenlétét keleti szomszédunknál. Öt repülőgépet von ki a romániai piacról a Wizz Air, amely jelenleg 40 repülőgéppel van jelen az országban – írta a Maszol erdélyi magyar hírportál a román Ziarul Financiar beszámolója alapján. A döntés a kolozsvári, temesvári, craiovai, bukarest-băneasai és jászvásári bázisokat érinti, és egyes járatok megszűnését is eredményezi.

Váradi József, a légitársaság vezérigazgatója a román gazdasági lapnak adott interjújában elmondta, hogy a Wizz Air az elmúlt évben jelentős kapacitásokat telepített Romániába, most azonban ezek egy részét visszavonja. A vezérigazgató szerint az újonnan indított kapacitások pénzügyi teljesítménye rendszerint elmarad a már bejáratott járatokétól, ezért válsághelyzetben ezek kerülnek először veszélybe.

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