Újabb húzás a Ryanairtől: aki nem fizet külön, csak az indulás előtt tudja meg, hová ülhet
A Ryanair eddig legalább azt időben elárulta az utasainak, hogy hová ülhetnek a repülőgépen, még akkor is, ha nem fizettek külön az ülőhelyválasztásért. Michael O'Leary légitársasága azonban csendben megváltoztatta a szabályokat: az ingyenes ülőhelyet választók mostantól csak néhány órával az indulás előtt tudhatják meg, hová kerültek. A módosítás nem jár közvetlen díjemeléssel, de éppen azt a lehetőséget korlátozza, amellyel az utasok eddig elkerülhették a feleslegesnek tartott felárakat.
A változás október végén, a téli menetrend bevezetésével lépett életbe, különösebb bejelentés nélkül. Korábban azok, akik nem akartak fizetni egy meghatározott ülőhelyért, az online utasfelvétel során automatikusan megkapták a véletlenszerűen kijelölt helyüket. Így már egy nappal az indulás előtt kiderülhetett, hogy az ablak mellett, a folyosónál vagy a sokak által kevésbé kedvelt középső ülésen tölthetik-e az utat.
Ha valakinek nem tetszett az eredmény, még bőven volt ideje átgondolni, megér-e neki néhány eurót egy jobb hely. A Ryanair új szabályai ezt a lehetőséget jelentősen beszűkítették: az utasok digitális beszállókártyáján a konkrét ülésszám csak az indulás előtt három-négy órával jelenik meg.
A Ryanair szerint az utasok érdekében változtattak
A légitársaság azzal indokolta a döntést, hogy a nyári időszakban többen is panaszkodtak: az indulás napján már nem tudták lefoglalni a számukra megfelelő ülőhelyet, mert azt korábban ingyenesen kiosztották más utasoknak. Az új rendszerben ezért a Ryanair tovább tartja fenn a fizetős ülőhelyválasztás lehetőségét, mielőtt a fennmaradó helyeket kiosztaná azok között, akik nem vásároltak ilyet.
A társaság szóvivője szerint ráadásul azoknak, akik az ingyenes, véletlenszerű ülőhelykiosztást választják, nyilvánvalóan mindegy, hol ülnek.
Az ülésszám pedig még így is jóval azelőtt megjelenik a beszállókártyán, hogy az utas a repülőgéphez érne.
Csakhogy a két dolog nem feltétlenül ugyanaz. Attól, hogy valaki nem akar külön fizetni az ablak melletti ülésért, még egyáltalán nem biztos, hogy mindegy neki, hová kerül. Lehet, hogy egyszerűen hajlandó vállalni a kockázatot, hátha szerencséje lesz. Eddig legalább a véletlenszerű kiosztás után dönthetett arról, hogy mégis fizetne-e egy másik helyért. Most ezt a döntést sokkal kevesebb információ birtokában kell meghoznia, ha nem akarja az utolsó órákra hagyni.
A közösségi oldalakon már több utas is kifogásolta a változtatást, mert úgy vélik, a légitársaság ezzel próbálhatja rávenni az embereket az ülőhelyfoglalási díjak kifizetésére. A Ryanair ezt az értelmezést nem fogadta el, és kitart amellett, hogy a módosítás a fizetős helyfoglalást választók érdekeit szolgálja.
Az ingyenes ülőhely továbbra is jár, de a bizonytalanság nagyobb
Az új rendszernek azért van egy kedvező eleme is. A Ryanair hivatalos tájékoztatása szerint az ingyenes ülőhelyet választók már 72 órával az indulás előtt elvégezhetik az online utasfelvételt, míg korábban erre csak az utolsó 24 órában volt lehetőségük. A korábbi bejelentkezés azonban nem jelenti azt, hogy az utas hamarabb megtudja az ülőhelyét. Akár három nappal a repülés előtt is bejelentkezhet, az ülésszámra ettől még az indulás előtti néhány óráig várnia kell.
A fizetős ülőhelyválasztás elvileg továbbra is rendelkezésre áll az indulás előtt, de ha valaki csak a véletlenszerűen kiosztott helye megismerése után szeretne változtatni, már alig marad ideje erre. Ráadásul ekkor sokan éppen a repülőtérre tartanak, feladják a poggyászukat vagy áthaladnak a biztonsági ellenőrzésen. A helyfoglalásért nem fizető utasok ugyanakkor továbbra is kapnak ingyenes ülőhelyet. Vagyis senkinek nem kell attól tartania, hogy a külön díj hiánya miatt nem jut helyhez a repülőgépen.
Milliárdos üzlet a repülőjegyen felüli szolgáltatásokból
A Ryanair üzleti modelljében régóta meghatározó szerepet töltenek be a repülőjegyen felül fizetendő szolgáltatások. A 2025–2026-os pénzügyi évben a társaság csak ezekből közel ötmilliárd eurós bevételt ért el, ami hat százalékkal haladta meg az egy évvel korábbit. Ebbe az összegbe nemcsak az ülőhelyfoglalás, hanem a poggyászfeladás, az elsőbbségi beszállás és más kiegészítő szolgáltatások díjai is beletartoznak. A mostani szabályváltozás várható bevételi hatásáról a légitársaság nem közölt becslést.
Az viszont jól látszik, milyen irányba mozdult el a rendszer.
Aki előre szeretné tudni, hogy a párja mellett, az ablaknál vagy legalább nem a középső ülésen fog utazni, annak továbbra is a fizetős helyfoglalás ad biztosítékot.
Aki viszont spórolna, annak most már nemcsak a véletlenszerű ülőhelykiosztást kell elfogadnia, hanem azt is, hogy az eredményt csak közvetlenül az utazás előtt ismerheti meg.