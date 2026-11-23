A Ryanair eddig legalább azt időben elárulta az utasainak, hogy hová ülhetnek a repülőgépen, még akkor is, ha nem fizettek külön az ülőhelyválasztásért. Michael O'Leary légitársasága azonban csendben megváltoztatta a szabályokat: az ingyenes ülőhelyet választók mostantól csak néhány órával az indulás előtt tudhatják meg, hová kerültek. A módosítás nem jár közvetlen díjemeléssel, de éppen azt a lehetőséget korlátozza, amellyel az utasok eddig elkerülhették a feleslegesnek tartott felárakat.

Újabb húzás a Ryanairtől: aki nem fizet külön, csak az indulás előtt tudja meg, hová ülhet / Fotó: Hans Lucas via AFP

A változás október végén, a téli menetrend bevezetésével lépett életbe, különösebb bejelentés nélkül. Korábban azok, akik nem akartak fizetni egy meghatározott ülőhelyért, az online utasfelvétel során automatikusan megkapták a véletlenszerűen kijelölt helyüket. Így már egy nappal az indulás előtt kiderülhetett, hogy az ablak mellett, a folyosónál vagy a sokak által kevésbé kedvelt középső ülésen tölthetik-e az utat.

Ha valakinek nem tetszett az eredmény, még bőven volt ideje átgondolni, megér-e neki néhány eurót egy jobb hely. A Ryanair új szabályai ezt a lehetőséget jelentősen beszűkítették: az utasok digitális beszállókártyáján a konkrét ülésszám csak az indulás előtt három-négy órával jelenik meg.

A Ryanair szerint az utasok érdekében változtattak

A légitársaság azzal indokolta a döntést, hogy a nyári időszakban többen is panaszkodtak: az indulás napján már nem tudták lefoglalni a számukra megfelelő ülőhelyet, mert azt korábban ingyenesen kiosztották más utasoknak. Az új rendszerben ezért a Ryanair tovább tartja fenn a fizetős ülőhelyválasztás lehetőségét, mielőtt a fennmaradó helyeket kiosztaná azok között, akik nem vásároltak ilyet.

A társaság szóvivője szerint ráadásul azoknak, akik az ingyenes, véletlenszerű ülőhelykiosztást választják, nyilvánvalóan mindegy, hol ülnek.

Az ülésszám pedig még így is jóval azelőtt megjelenik a beszállókártyán, hogy az utas a repülőgéphez érne.

Csakhogy a két dolog nem feltétlenül ugyanaz. Attól, hogy valaki nem akar külön fizetni az ablak melletti ülésért, még egyáltalán nem biztos, hogy mindegy neki, hová kerül. Lehet, hogy egyszerűen hajlandó vállalni a kockázatot, hátha szerencséje lesz. Eddig legalább a véletlenszerű kiosztás után dönthetett arról, hogy mégis fizetne-e egy másik helyért. Most ezt a döntést sokkal kevesebb információ birtokában kell meghoznia, ha nem akarja az utolsó órákra hagyni.