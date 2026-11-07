Elképesztő részlet derült ki Sebastian Kurz bukásáról, a világ egyik legkeresettebb szökevénye állítja: ő okozta

Korrupciós vádak miatt mondott le 2021-ben Sebastian Kurz, aki az európai nagypolitikában időnként bizonyos ügyekben Orbán Viktor magyar kormányfővel fogott össze. A volt kancellárt elsőfokon még el is ítélték egy ügyben, de tavaly tavasszal jogerősen felmentették, de posztjára természetesen nem került vissza. Bukásának okairól most elképesztő új információt közölt a brit The Telegraph.

Sebastian Kurz Brüsszelben is sokak szemében volt szálka, bukásáról most még egy bőrt húzhatnak le Fotó: dpa Picture-Alliance via AFP

Sebastian Kurz, aki 2017-ben, 31 éves korában a világ legfiatalabb kormányfője volt, nem tartozott Brüsszel kedvencei közé, ha nem is olyan mértékben, mint Orbán Viktor. Első kormányába bevette a radikális jobboldali Szabadságpártot, és voltak olyan kérdések, mint a migráció, amelyekben az akkori magyar kormányfő oldalán tűnt fel. Más ügyekben vitáik voltak.

Korrupciós vádakkal sok európai politikust torepdóztak meg az elmúlt években-évtizedekben Európában. Kurz 2021-es bukása még az ukrajnai háború kitörése előtt történt, és akkor aligha gondolhatta bárki, hogy évekkel később újabb bőrt lehet lehúzni róla, de most, hogy, s hogy nem, orosz szál került elő. A The Telegraph birtokába került és vasárnap hírré vált dokumentumok szerint egy orosz kémfőnök azt állította: közreműködött az osztrák kancellár megbuktatásában.

Ausztria két nagy botránya kapcsolódott össze

Jan Marsalek, a Wirecard szökésben lévő egykori vezetője állította – írja a brit lap –,

hogy részt vett egy olyan műveletben, amelynek során „sikeresen megbuktatták” Sebastian Kurzot.

Az üzeneteket, amelyekről a The Telegraph által megismert titkos nyomozati iratok számolnak be, Marsalek – a világ egyik legkeresettebb szökevénye – Orlin Roussevnek, kémhálózata vezetőjének küldte. Roussevet azóta Nagy-Britanniában kémkedés miatt börtönbüntetésre ítélték.

Maga Marsalek 2020 júniusa óta bujkál, amikor vállalata, a német technológiai óriásnak számító Wirecard összeomlott, miután 1,6 milliárd fontos hiányt tártak fel a könyveiben. Csalás miatt körözik, és több európai országban, köztük szülőhazájában, Ausztriában is kémkedés gyanújával folyik ellene vizsgálat.Eltűnése óta kiderült – emlékeztet a lap –, hogy több mint egy évtizede dolgozott a Kremlnek, a brit rendőrség pedig azt közölte, hogy „ipari méretű” kémtevékenységben vett részt.

Ha Marsalek állításai bebizonyosodnak, az egyértelmű bizonyítéka lenne annak, hogy az orosz állam közvetlenül beavatkozott egy uniós tagország politikai vezetésének alakításába

– robbantja a dinamitot a The Telegraph.