Rávetették magukat a lengyelek Orbán Viktor kedvenc projektjére, ők lesznek Európa kis moduláris atomreaktor lordjai

Várhatóan Magyarországon épül meg a térség első kis moduláris atomreaktora, és Magyarország régiós SMR-központtá válik azon bejelentés alapján, amely a magyar-amerikai nukleáris együttműködést rögzítő, 2025. november 7-i szándéknyilatkozat után hangzott el. Eszerint akár tíz, amerikai fejlesztésű, GE Vernova-Hitachi is moduláris reaktor is létesülhet országszerte. Ezt erősíti, hogy hamarosan hatályba lép a magyar-amerikai nukleáris partnerségről szóló azon rendelet, amelynek az alapja a fenti szándéknyilatkozat.

Kanadában épülne az amerikai cége első SMR-je/Fotó: GE Vernova

Az említett elsőség lehetősége azonban több szempontból is kérdőjeles, de kockázatos is. „Az első magyar SMR reális időablaka akkor nyílik ki, amikor lesz legalább 2–3 olyan referenciaprojekt Európában vagy az USA-ban, ami nem csak elkészült, hanem stabilan üzemel, és közben a hitelpiac elhiszi a költség- és menetrend-tarthatóságot. Addig a legjobb befektetés a felkészülés: telephelyopciók, távhőszál, hálózati kapacitás, engedélyezői kompetencia és nyílt társadalmi párbeszéd" – hívta fel a figyelmet az év elején az Audax Energy, amikor azt boncolgatta, hogy mennyire reaálisak a hazai közeli SMR-telepítési tervek.

Legyen miben elsőnek lenni!

Az időbeli elsőség egyik komoly feltétele, hogy legyen mit megrendelni, egyelőre ugyanis nincs működőképes, engedéllyel rendelkező SMR-modell. A jelenleg ismertek még a fejlesztés valamely szakaszában vannak. Működő persze van, de még nem több modulból összeszerelt formában a politikai okból most háttérbe szorult Oroszországban, illetve Kínában, ahol 2023 óra használnak egy kétmodulos kis atomerőművet és most üzemelik be az áttörtést jelentő, nyomottvizes típusú új fejlesztést.

Az elsőség másik feltétele, hogy a Magyarország megrendeljen egy SMR-t. Márpedig végleges megrendelése egész Európában nincs példa, bár már Dunát lehetne rekeszteni a különböző együttműködési és szándéknyilatkozatokkal, Az ezek között legmagasabb szintűnek tartható, kötelező érvényű, kormányzati szintű megállapodást egyelőre a brit Rolls-Royce-szal Svédország és az Egyesült Királyság kötött, az amerikai NuScale-technológiáról Románia, a szintén amerikai GE Vernova-Hitachi BWRX-300-as modelljéről pedig Lengyelországban.