Rávetették magukat a lengyelek Orbán Viktor kedvenc projektjére, ők lesznek Európa kis moduláris atomreaktor lordjai
Várhatóan Magyarországon épül meg a térség első kis moduláris atomreaktora, és Magyarország régiós SMR-központtá válik azon bejelentés alapján, amely a magyar-amerikai nukleáris együttműködést rögzítő, 2025. november 7-i szándéknyilatkozat után hangzott el. Eszerint akár tíz, amerikai fejlesztésű, GE Vernova-Hitachi is moduláris reaktor is létesülhet országszerte. Ezt erősíti, hogy hamarosan hatályba lép a magyar-amerikai nukleáris partnerségről szóló azon rendelet, amelynek az alapja a fenti szándéknyilatkozat.
Az említett elsőség lehetősége azonban több szempontból is kérdőjeles, de kockázatos is. „Az első magyar SMR reális időablaka akkor nyílik ki, amikor lesz legalább 2–3 olyan referenciaprojekt Európában vagy az USA-ban, ami nem csak elkészült, hanem stabilan üzemel, és közben a hitelpiac elhiszi a költség- és menetrend-tarthatóságot. Addig a legjobb befektetés a felkészülés: telephelyopciók, távhőszál, hálózati kapacitás, engedélyezői kompetencia és nyílt társadalmi párbeszéd" – hívta fel a figyelmet az év elején az Audax Energy, amikor azt boncolgatta, hogy mennyire reaálisak a hazai közeli SMR-telepítési tervek.
Legyen miben elsőnek lenni!
Az időbeli elsőség egyik komoly feltétele, hogy legyen mit megrendelni, egyelőre ugyanis nincs működőképes, engedéllyel rendelkező SMR-modell. A jelenleg ismertek még a fejlesztés valamely szakaszában vannak. Működő persze van, de még nem több modulból összeszerelt formában a politikai okból most háttérbe szorult Oroszországban, illetve Kínában, ahol 2023 óra használnak egy kétmodulos kis atomerőművet és most üzemelik be az áttörtést jelentő, nyomottvizes típusú új fejlesztést.
Az elsőség másik feltétele, hogy a Magyarország megrendeljen egy SMR-t. Márpedig végleges megrendelése egész Európában nincs példa, bár már Dunát lehetne rekeszteni a különböző együttműködési és szándéknyilatkozatokkal, Az ezek között legmagasabb szintűnek tartható, kötelező érvényű, kormányzati szintű megállapodást egyelőre a brit Rolls-Royce-szal Svédország és az Egyesült Királyság kötött, az amerikai NuScale-technológiáról Románia, a szintén amerikai GE Vernova-Hitachi BWRX-300-as modelljéről pedig Lengyelországban.
Ebben a sorban Magyarország sem maradt le. Aláírta a fenti együttműködési megállapodást az Egyesült Államokkal és piaci szereplőivel, közben az MVM Rolls-Royce-szal egyeztetett a brit cég 470 megawattos SMR-jéről, illetve született egy SMR záradékkal ellátott Amerikai–Magyar Polgári Atomenergia-megállapodás.
A fenti ország-, vállalat- és modellnév-özönből a magyar SMR-pozíciók szempontjából Lengyelország, a GE Vernova és a BWRX-300 emelendő ki. És lesz még egy fontos cégnév: a még nem említett Synthos Green Energy (SGE).
Lengyelország az élre törhet
Lengyelország mintegy tizenöt éve készül atomerőmű építésére, a terveit pedig többször és több konstrukcióban is bejelentette, de máig nem történt egyetlen kapavágás sem.
Igaz, szakértői időközben közel száz lehetséges helyszínt megvizsgáltak, és arra jutottak, hogy a létesítmények hűtése miatt a tengerparti telephelyek az esélyesebbek. Lengyelország 2021 szeptemberében bejelentette, hogy 2040-ig hat nyomottvizes technológiájú reaktort építene együtt 6-9 gigawattnyi beépített áramtermelő kapacitással. Az első blokk 2033-as üzembe helyezését a továbbiak két-három évente követnék. A beruházó a két leggazdagabb lengyel, Zygmunt Solorz és Michal Solowow lett volna. Közös projektjükhöz a Varsótól 230 kilométerre lévő Patnówot szemelték ki.
Két évvel később Michal Solowow már más konstrukcióban, az Orlen Synthos Green Energy mögött állva kért elvi engedélyt arra, hogy a GE Hitachi Nuclear Energy által fejlesztett BWRX-300-as reaktor alapjain fejlesztett SMR-eket építhessen hat helyszínen.
A kérelmező egy vegyes vállalat, amelynek az Orlen lengyel állami vállalat és a Synthos a tulajdonsoa, amely a Solowowé.
A 2021-es lengyelországi felbuzdulást jelzi, hogy szintén kis moduláris reaktor építésére kért elvi döntést a KGHM Polska Miedz SA réz- és ezüstgyártó is. A két társaság egy NuScale Voygr SMR modellt választott, a Solowow által korábban méricskélt patnówi helyszín pedig egy dél-koreai APR1400-as nagy reaktor teveiben jelent meg. A patnówi beruházást a ZE PAK vegyesvállalat határozta el, amelyet a Polska Grupa Energetyczna és a Korea Hydro & Nuclear Power hozott létre.
Belendült a lengyel állami villamosipari csoport, a PEJ (Polskie Elektrownie Jadrowe) is, a társaság az amerikai Westinghouse-Bechtel párossal indított széles körű SMR-együttműködést. Moduláris atomerőművük összesen 3700 megawattos lenne.
Fordulat a Synthos javára – az Orlen kiesett
Most azonban a sok terv között kirajzolódni látszik a fő csapásirány. A lengyel állami fejlesztési alap (PFR) stratégiát válthat a kis moduláris atomreaktorok (SMR) finanszírozásában. Korábbi elképzeléseivel szemben nem az Orlen Synthos Green Energy vegyesvállalatba fektetne be, csak Michal Solowow Synthosába. A Business Insider Polska információi szerint az állhat a terv mögött, hogy az SGE-nek szélesebb nemzetközi jogosultságai vannak. E jogosultságok egyike a BWRX-300 reaktortechnológiájához való, több európai országban érvényes fejlesztésre vonatkozik. Vagyis a Synthoson keresztül az állami fejlesztési alap nemcsak egy lengyelországi beruházás, hanem egy egész európai SMR-fejlesztési portfólió növekedéséből részesedhetne. A Synthos ráadásul nem csupán atomreaktorokat építene a belföldi ipari fogyasztóknak, hanem nemzetközi fejlesztőcéggé válna, amely több országban épít üzletet ugyanarra a reaktortechnológiára.
Közben a Synthos és az Orlen megállapodott a közös projektjeik addig vitatott ellenőrzéséről. Három lengyelországi helyszínről van szó összesen 8 reaktorral, illetve egy britről, 14 reaktorral. A brit projektben az Orlen nem vesz részt. A részletes beruházási megállapodásokat 2026 végéig tervezik aláírni.
A business Insider szerint Solowow már 500 millió zlotyt gyűjtött lengyel befektetőktől, de amerikai, japán, dél-koreai és kanadai ipari, illetve energetikai vállalatok is jelezték befektetési érdeklődésüket.
A lengyelek már a spájzban vannak
A Business Insider nem számol be a lengyel tervek kapcsán magyarországi SMR-beruházásról vagy magyar vállalat bevonásáról, a Világgazdaság azonban már írt róla. A 2025 júliusában az SMR-ek hazai telepítésének előkészítéséről született, már említett magyar–amerikai megállapodásban szereplő GE Vernovával született megállapodást ugyanis nem a magyarországi (veresegyházi) érdekeltséggel is rendelkező GE Vernovával írták alá, hanem lengyelországi leányvállalatával, a fenti Synthos Green Energyvel. Már akkor elhangozz, hogy az adja a Synthos értékét, hogy használhatja a a fejlesztés alatti BWRX-300-as reaktor technológiájának közép-európai felhasználási jogait. E jogok birtokában Lengyelországban és Kelet-Közép-Európában kis moduláris reaktorokból (SMR) álló atomerőművek flottáját kívánja telepíteni. A GE Vernova az évtized végére Kanadában húzná fel az első SMR-jét.
Vagyis már a magyarországi „SMR-központ" bejelentésekor is úgy állt, hogy a területen Lengyelország kerülhet térségi piacvezető pozícióba, magyar partnerei annyira viszik, amennyire együttműködhetnek vele.
A Synthos Green Energy közvetlen magyar partnere a 2018-ban bejegyzett, állami tulajdonú Hunatom Zrt. A Hunatom persze több vasat tart a tűzben, tavaly a következő vállalatokkal írt alá együttműködési szándéknyilatkozatot:
- X Energy LLC (július 11.),
- Rolls-Royce SMR Limited (szeptember 23.),
- Synthos Green Energy S.A. (szeptember 15.)
- és már együttműködési megállapodást a Hun-Ren Energiatudományi Kutatóközponttal (szeptember 17.)
A Hunatom felügyelőbizottsági tagja, Griljov Róbert egy 2025 márciusi SMR-konferencián azt mondta, hogy a Hunatomnak kellő tapasztalata van a projektek előkészítése és kivitelezése terén ahhoz, hogy ezt az SMR-projektekre át tudja ültetni.
A cég SMR-projekt-előkészítő tevékenysége azonban még még a kibontakozás előtt van. A Hunatomnak ugyanis sem tavalyelőtt, sem tavaly nem volt árbevétele. Az ötről tavaly két fősre csökkent átlagos foglalkoztatotti létszámú társaság 76 millió forintot kapott a Miniszterelnökségtől a gazdaság újraindítását célzó alapból. Működése azonban ennél többe került (a két fő foglalkoztatásához egyedül közel 89 millió forint személyi jellegű költség társult), így a társaság felhalmozott néhány millió forint veszteséget. Előző vezérigazgatója Jákli Gergely volt, a mostani Ságodi Attila, aki a Paks II. Zrt. élén is váltotta.
Magyarország persze – például éppen az MVM és a Hunatom partnerségei miatt – választhat a GE-étől eltérő technológiát is. Mindegyikkel járhat bizonyos magyarországi részvétel, együttműködés, a térség SMR-rel való beterítése azonban aligha.
Mikor lesz Magyarországon SMR?
Az Audax Energy idézett, februári elemzése emlékeztet, hogy a magyarországi 2025-ben erősödött a hazai SMR-telepítés szakmai-innovációs háttere: létrejött a BME-n a Mikro- és Kis Moduláris Reaktorok Kompetenciaközpont, és felidézi az Audax a magyar-amerikai megállapodást is. Mint írja, az alapkép egyszerű: ha egy reaktorcsalád típusengedélyt kap, és a lehető legtöbb elem szabványosított, ismételhető módon készül, akkor az építés jobban hasonlít egy integrált ipari termék összeszereléséhez, mint egy egyszeri „katedrális-beruházáshoz”. Elméletben ez rövidítheti az építési időt, csökkentheti a helyszíni kockázatokat, és a finanszírozási oldal is kedvezőbben mutathat.
Felhívja a figyelmet, hogy a magyarországi felhasználásban a távhő lehet az „alulbeszélt” felhasználás. Viszont a hőoldali hasznosítás helyspecifikus, ezért a „hol legyen?” kérdés itt különösen nehéz.
A mi választásunk
SMR-t nem csak az Egyesült Államok fejleszt: az Egyesült Királyság, Franciaország, Oroszország, Kína, Dél-Korea és mások is komoly programokat visznek. A magyar sztori viszont jelenleg erősen kötődik az amerikai együttműködéshez írja az Audax. Felidézi, hogy a World Nuclear News 2025 decemberében arról írt, hogy a Holtec a 2025. novemberi szándéknyilatkozatra hivatkozva mozdult Magyarország irányába, továbbá a Hunatom–Synthos vonalon a BWRX-300 típus vizsgálata is megjelent a nyilvános kommunikációban. Viszont a Westinghouse AP300 is sokak radarján ott van.
Az Audax is úgy látja, hogy Magyarországnak akkor lesz igazán előnyös az SMR technológia, ha
- valóban beindul a sorozatos telepítés (nem csak prototípus),
- ha lesz kezelhető engedélyezési és üzemeltetési rutin,
- és ha a finanszírozás nem árazza be büntetőkamattak a „first-of-a-kind” kockázatokat.
A hazai „SMR-hub” ambíciókhoz pedig nem elég reaktort venni – iparági ökoszisztéma kell. Beszállítók minősítése, hegesztési és anyagvizsgálati kapacitások, nukleáris minőségbiztosítás, képzés, üzemeltetői kultúra. A BME kompetenciaközpontja pont azért stratégiai, mert ezeket a „láthatatlan” előfeltételeket is erősítheti, nem csak a technológiai buzzwordöt. Vagyis még nem tartunk ott, hogy „holnapután” reaktort állítunk.