Több mint egy évig kereste a Goldman Sachs a választ a technológiai szektor egyik legnehezebb kérdésére: hogyan fizessék ki a vállalatok a mesterséges intelligenciához szükséges chipeket anélkül, hogy túlságosan megterhelnék a mérlegüket? A bank az Apollo Global Managementtel közösen a SpaceX ügyletében próbálta ki a megoldást. A csütörtökön beárazott kötvények az eszközfedezetű értékpapírok és a hagyományos vállalati kötvények egyes jellemzőit ötvözik – közölte a Bloomberg.

A SpaceX az Nvidia Vera Rubin chipjeivel bővíti földi számítási kapacitását Fotó: Michael Nagle

A SpaceX nagyjából öt évre lízingeli az Nvidia chipjeit

A Goldman Sachs nyáron vázolta fel a konstrukciót a SpaceX-nek a Bloomberg ügyletet ismerő forrásai szerint. Egy külön erre a célra létrehozott társaság vásárolja meg az Nvidia grafikus processzorait, és ez a társaság bocsátja ki a kötvényeket is. Elon Musk rakéta-, műhold- és mesterségesintelligencia-vállalata nagyjából öt évre lízingeli a berendezéseket. A kötvények törlesztésének forrását a lízingdíjak adják.

A konstrukció alapja így az eszközfedezetű értékpapírosítás, vagyis az ABS. A papírok ugyanakkor a hagyományos vállalati kötvényekhez hasonló értékpapír-azonosítókat, úgynevezett CUSIP-kódokat kaptak. Ez segített a jó minősítésű vállalati kötvényekre szakosodott befektetők megszólításában is. A Bloomberg forrásai szerint a finanszírozásban biztosítók, strukturált hiteltermékekre szakosodott befektetők, vagyonkezelők és nyugdíjalapok is részt vettek.

Az Apollo és a Goldman Sachs közleménye szerint a teljes, mintegy 44 milliárd dolláros csomagot a befektetők túljegyezték, ezért megemelték az ügylet összegét. A finanszírozásból a SpaceX a földi számítási infrastruktúráját bővíti az Nvidia új generációs Vera Rubin chipjeivel. A lízing várhatóan 2027 első felében, a processzorok és a kapcsolódó berendezések leszállításakor indul.

A befektetők előre adják a pénzt, a kötvényekkel azonnal kereskedhetnek

A Bloomberg az Anthropic számítási kapacitásának bővítésére szervezett, 35 milliárd dolláros Big Sky ügylettel vetette össze a SpaceX megoldását. Az Anthropic finanszírozásánál a befektetők zártkörű kibocsátások keretében vállalták a forrás biztosítását, és a pénzt a berendezések rendelkezésre állásával párhuzamosan hívták volna le. A kötvények később válhattak volna szélesebb intézményi körben kereskedhetővé. A szakaszos finanszírozás a kezdeti időszakban korlátozta a kereskedést, ami hátrány azoknak a vállalatikötvény-befektetőknek, akik szükség esetén gyorsan eladnák a papírjaikat.