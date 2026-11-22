A SpaceX 44 milliárd dolláros chipügylete mintát adhat az egész AI-iparnak
Több mint egy évig kereste a Goldman Sachs a választ a technológiai szektor egyik legnehezebb kérdésére: hogyan fizessék ki a vállalatok a mesterséges intelligenciához szükséges chipeket anélkül, hogy túlságosan megterhelnék a mérlegüket? A bank az Apollo Global Managementtel közösen a SpaceX ügyletében próbálta ki a megoldást. A csütörtökön beárazott kötvények az eszközfedezetű értékpapírok és a hagyományos vállalati kötvények egyes jellemzőit ötvözik – közölte a Bloomberg.
A SpaceX nagyjából öt évre lízingeli az Nvidia chipjeit
A Goldman Sachs nyáron vázolta fel a konstrukciót a SpaceX-nek a Bloomberg ügyletet ismerő forrásai szerint. Egy külön erre a célra létrehozott társaság vásárolja meg az Nvidia grafikus processzorait, és ez a társaság bocsátja ki a kötvényeket is. Elon Musk rakéta-, műhold- és mesterségesintelligencia-vállalata nagyjából öt évre lízingeli a berendezéseket. A kötvények törlesztésének forrását a lízingdíjak adják.
A konstrukció alapja így az eszközfedezetű értékpapírosítás, vagyis az ABS. A papírok ugyanakkor a hagyományos vállalati kötvényekhez hasonló értékpapír-azonosítókat, úgynevezett CUSIP-kódokat kaptak. Ez segített a jó minősítésű vállalati kötvényekre szakosodott befektetők megszólításában is. A Bloomberg forrásai szerint a finanszírozásban biztosítók, strukturált hiteltermékekre szakosodott befektetők, vagyonkezelők és nyugdíjalapok is részt vettek.
Az Apollo és a Goldman Sachs közleménye szerint a teljes, mintegy 44 milliárd dolláros csomagot a befektetők túljegyezték, ezért megemelték az ügylet összegét. A finanszírozásból a SpaceX a földi számítási infrastruktúráját bővíti az Nvidia új generációs Vera Rubin chipjeivel. A lízing várhatóan 2027 első felében, a processzorok és a kapcsolódó berendezések leszállításakor indul.
A befektetők előre adják a pénzt, a kötvényekkel azonnal kereskedhetnek
A Bloomberg az Anthropic számítási kapacitásának bővítésére szervezett, 35 milliárd dolláros Big Sky ügylettel vetette össze a SpaceX megoldását. Az Anthropic finanszírozásánál a befektetők zártkörű kibocsátások keretében vállalták a forrás biztosítását, és a pénzt a berendezések rendelkezésre állásával párhuzamosan hívták volna le. A kötvények később válhattak volna szélesebb intézményi körben kereskedhetővé. A szakaszos finanszírozás a kezdeti időszakban korlátozta a kereskedést, ami hátrány azoknak a vállalatikötvény-befektetőknek, akik szükség esetén gyorsan eladnák a papírjaikat.
A SpaceX ügyletében a befektetők előre rendelkezésre bocsátják a teljes összeget. A bevétel a szállításig egy elkülönített számlán marad, és rövid lejáratú eszközökbe, például amerikai kincstárjegyekbe fektethető. Az ebből származó bevétel részben ellensúlyozhatja annak költségét, hogy a forrást már a chipek érkezése előtt bevonták. Ahogy a processzorok elérhetővé válnak, a pénzt felszabadítják, megvásárolják a berendezéseket, majd lízingbe adják őket a SpaceX-nek. A minősített intézményi befektetők már a kibocsátástól kereskedhetnek a kötvényekkel.
Száz bázispontos felárat fizetett a SpaceX
A csütörtökön beárazott, nagyjából 32 milliárd dollárnyi kötvényből a Bloomberg szerint mintegy 6 milliárd dollárnyit szindikáltak a héten. A teljes, körülbelül 44 milliárd dolláros ügylet elsőbbségi és alárendelt kötvényeket egyaránt tartalmaz. A fő befektetők között a BlackRock, a Goldman Sachs Asset Management és a KKR által kezelt vagy tanácsadással támogatott számlák is szerepeltek. A Bloomberg forrásai szerint a Pimco mintegy 4 milliárd dollár értékben vásárolt, és a Blue Owl is a meghatározó befektetők közé tartozott.
A vállalati kötvényekre szakosodott befektetőknek értékesített papírok hozama körülbelül 100 bázisponttal, vagyis egy százalékponttal haladta meg a SpaceX korábban az év során kibocsátott, hasonló lejáratú kötvényeinek hozamát. A korábbi papírok árfolyama időközben gyengült a másodpiacon.
Az AI-chipigény a kötvénypiac méretét is próbára teszi
Az AI-chipek drágák, és mindössze néhány évig használhatók. A hagyományos vállalati kötvényekből finanszírozott beszerzés jelentősen növelheti a cégek adósságállományát, és nyomás alá helyezheti a hitelminősítésüket. Az eszközfedezetű finanszírozás mérsékelheti ezt a hatást, ám kérdéses, hogy az ABS-piac képes-e ekkora forrásigényt kiszolgálni.
A Bloomberg által idézett egyik becslés szerint idővel mintegy 1500 milliárd dollár értékben kell chipeket vásárolni, és ennek jelentős részét adósságból finanszírozhatják. Hasonló nagyságrendű igény kiszolgálására az amerikai, befektetésre ajánlott minősítésű vállalati kötvények piaca lehet képes, ahol a fennálló állomány mintegy 8300 milliárd dollár. A JPMorgan elemzői júniusban arra hívták fel a figyelmet, hogy az AI-chipek hatalmas finanszírozási igényét a nagyjából ötéves időtávon rendelkezésre álló, viszonylag szűkös tőkével kell összehangolni. A SpaceX ügylete megmutatta, hogyan lehet ehhez a vállalatikötvény-piac befektetőit is bevonni, és mekkora felárat kérhetnek ezért.