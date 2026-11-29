Rekordmagas részvétel mellett zajlik a vasárnapi spanyol választás: a belügyminisztérium 14 órás adatai szerint a választók 45,75 százaléka már leadta szavazatát, szemben a 2023-as parlamenti választáson ugyanebben az időpontban regisztrált 40,48 százalékkal – számolt be az El País.

Pedro Sánchez miniszterelnök szavaz - a spanyol választás felértékelheti a regionális pártok szerepét / Fotó: Isabel Infantes

Politikai szempontból azonban az országos részvételnél is érdekesebb lehet annak területi megoszlása. Baszkföld az egyik olyan régió, ahol a legnagyobb mértékben nőtt a választói aktivitás. Katalóniában pedig 45,2 százalékos részvételt regisztráltak, ami 8,42 százalékponttal haladja meg a három évvel ezelőtti adatot. A tartományban ez az évszázad legmagasabb délután két órakor mért parlamenti választási részvételi aránya.

Ismét a baszkok és a katalánok dönthetnek Madrid sorsáról

A regionális pártok szerepe azért különösen fontos, mert

a spanyol parlament 350 fős alsóházában 176 mandátum szükséges az abszolút többséghez.

Amennyiben ezt sem a konzervatív Néppárt (PP) és a Vox, sem a szocialisták vezette politikai blokk nem éri el, a kormányalakítás során ismét felértékelődhetnek a baszk és katalán képviselők szavazatai.

Erre már 2023-ban is volt példa. Akkor a választást megnyerő Néppárt nem tudott parlamenti többséget szerezni, Pedro Sánchez szocialista miniszterelnök viszont a regionális pártok támogatásával hatalmon maradhatott. A két legfontosabb katalán párt, a Katalán Köztársasági Baloldal (ERC) és az Együtt Katalóniáért (Junts) egyaránt hét, míg a baszk EH Bildu hat, a Baszk Nacionalista Párt (PNV) pedig öt mandátumot szerzett 2023-ban. Ez a négy regionális párt összesen 25 képviselői hellyel rendelkezett, és mindegyik támogatta Sánchez újraválasztását. Végül 179 képviselő sorakozott fel a szocialista miniszterelnök mögött.

A regionális pártok támogatásának megszerzése azonban komoly politikai engedményekkel járhat, többek között az autonómia, a központi költségvetési források és a katalán függetlenségi törekvések ügyében.

A magas részvétel még nem jelent automatikusan baloldali sikert a spanyol választáson

Bár a magasabb választási részvételt hagyományosan a baloldal számára kedvező fejleményként értelmezik, ez az összefüggés korántsem törvényszerű. A választás előtti felmérések alapján elképzelhető, hogy a konzervatív Néppárt és a jobboldali Vox együttesen megszerzi a kormányalakításhoz szükséges abszolút parlamenti többséget, így nem szorulna rá a baszk és katalán pártok támogatására.