Spanyol választások: itt vannak az exit poll eredmények - hatalmas fordulatra lehet számítani, megbuktak a szocialisták
Megjöttek az exit pollok a vasárnap rendezett, előrehozott spanyol választások eredményéről. A Sigma Dos RTVE számára végzett közvélemény-kutatása szerint a Néppárt (PP) megnyerheti a választásokat és abszolút többséget alkotna a radikális jobboldali Voxszal; a PSOE, vagyis a szocialista miniszterelnök Pedro Sanchez pártja kissé visszaesne és elveszítené a kormányzáshoz szükséges mandátumokat.
A spanyol parlament 350 fős alsóházában 176 mandátum szükséges az abszolút többséghez.
A Néppárt (PP) nyerheti a november 29-i spanyol parlamenti választást a szavazatok 32,2 százalékával és 129–134 mandátummal, amelyhez hozzáadódhat további két képviselői hely, amelyet a párt a Navarrai Népi Unióval (UPN) kötött választási szövetségben szerezhet meg. Ezzel a Néppárt összesen 131–136 mandátumhoz juthat – derül ki a Sigma Dos spanyol közszolgálati műsorszolgáltató, az RTVE számára készített felméréséből.
A Vox dönti el a spanyol választások után a kormányalakítást
A becslés szerint bár a Néppárt a 2023-as választáshoz képest veszíthet néhány mandátumot, a Voxszal együtt azonban győztes jobboldali blokkot alkothat. A Vox a szavazatok 16,2 százalékát és 44–48 képviselői helyet szerezhet.
A két párt a navarrai UPN–PP választási szövetséggel együtt 175–184 mandátumot szerezhet, így
szinte valamennyi lehetséges forgatókönyv szerint meghaladhatja az abszolút többséghez szükséges 176 képviselői helyet.
Leszerepeltek a szocialisták
A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) végezhet a második helyen a szavazatok 28,8 százalékával, ami három százalékponttal marad el a 2023-as eredményétől. A párt 119–124 mandátumot szerezhet, ami nagyjából megfelel a legutóbbi parlamenti választáson megszerzett 121 képviselői helyének.
A jobboldali blokk megerősödése azonban – amely a szavazatok csaknem 49 százalékát szerezheti meg – megakadályozhatja a szocialistákat abban, hogy ismét olyan parlamenti szövetséget hozzanak létre, amely biztosítaná Pedro Sánchez miniszterelnökké választását.
A PSOE a többi politikai formációval együtt, a Junts nélkül 159–169 mandátumot szerezhet, ami nem lenne elegendő az abszolút többséghez.
Madridban szavaznak, Brüsszelben is változhat az erőviszony
A választások egyik legfontosabb kérdése, hogy a Néppárt milyen feltételekkel tudna együttműködni a Voxszal. A két párt egyelőre nem jelentett be koalíciós megállapodást, a felsőházi képviselőjelöltjeik összehangolásáról azonban már a választások előtt megegyeztek. Amennyiben a Néppárt nem szerez önálló parlamenti többséget, a Vox támogatása meghatározó lehet a kormányalakítás során.
Nem mindegy azonban, hogy a párt kormányzati szerephez jut, vagy csupán kívülről biztosítja egy néppárti kabinet parlamenti többségét.
- Egy jobboldali kormány megalakulásával az európai baloldal elveszítené a spanyol kormány vezetését,
- Madrid pedig új politikai irányvonalat képviselhetne az uniós tárgyalásokon.
A spanyol választás ugyan közvetlenül nem változtatja meg az Európai Parlament összetételét, a tagállami kormányok közötti egyeztetéseken azonban már más politikai prioritásokkal jelenhetne meg Spanyolország. Ennek jelentősége attól is függ, hogy a Vox mekkora befolyást tud szerezni a következő kormány programjának alakításában. A gazdaságpolitika területén már a választások előtt is kirajzolódtak olyan közös célok, amelyek élesen eltérnek a Sánchez-kormány elképzeléseitől.
Magyarországgal ellentétes irányba indulhat el Spanyolország
A választások egyik gazdaságpolitikai tétje a vagyonadó jövője. Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, a Néppárt eltörölné a nagy vagyonokra kivetett országos szolidaritási adót, miközben a Néppárt és a Vox egyaránt az adóterhek csökkentésével ösztönözné a beruházásokat. A spanyol kormány 2022-ben vezette be a szolidaritási adót, amelynek alkalmazását egy évvel később határozatlan időre meghosszabbította. Az országos közteher bevezetésével a regionális vagyonadóztatásban mutatkozó különbségeket igyekeztek mérsékelni.
Pedro Sánchez ezzel szemben a kampány hajrájában újabb adót javasolt a százmillió eurót meghaladó vagyonokra, amelyből évi kétmilliárd eurós bevételt remélnek a szocialisták.
A vita mögött versenyképességi kérdések is meghúzódnak: Spanyolország a Tax Foundation nemzetközi adóversenyképességi rangsorában a 2017-es 27. helyről 2026-ra a 35. helyre csúszott vissza.
A spanyol választások eredménye magyar szempontból azért is érdekes, mert az Országgyűlés november 24-én fogadta el az egymilliárd forint feletti nettó vagyonokat terhelő adóról szóló törvényjavaslatot.
Miközben Magyarországon új adónemmel bővítenék az adórendszert, Spanyolországban a jobboldal kormányra kerülésével megkezdődhet a nagy vagyonokra kivetett adóterhek leépítése.
A Sigma Dos az RTVE számára készített felmérése 19 500 telefonos interjún alapul, amelyeket november 13. és 28. között végeztek Spanyolországban élő, nagykorú, választásra jogosult spanyol állampolgárok körében. A kutatás során rétegzett véletlenszerű mintavételt alkalmaztak, nem és életkor szerinti kvótákkal. A megkérdezések 38 százalékát november 13. és 19. között, a fennmaradó 62 százalékát pedig a választási kampány utolsó hetében, november 20. és 28. között végezték el. Ez az időbeli megoszlás valamennyi választókerületben azonos volt.