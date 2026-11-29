Megjöttek az exit pollok a vasárnap rendezett, előrehozott spanyol választások eredményéről. A Sigma Dos RTVE számára végzett közvélemény-kutatása szerint a Néppárt (PP) megnyerheti a választásokat és abszolút többséget alkotna a radikális jobboldali Voxszal; a PSOE, vagyis a szocialista miniszterelnök Pedro Sanchez pártja kissé visszaesne és elveszítené a kormányzáshoz szükséges mandátumokat.

Spanyol választások: a jobboldal alakíthat koalíciót, a szocialisták elbukhatják a kormányzást / Fotó: Juan Medina

A spanyol parlament 350 fős alsóházában 176 mandátum szükséges az abszolút többséghez.

A Néppárt (PP) nyerheti a november 29-i spanyol parlamenti választást a szavazatok 32,2 százalékával és 129–134 mandátummal, amelyhez hozzáadódhat további két képviselői hely, amelyet a párt a Navarrai Népi Unióval (UPN) kötött választási szövetségben szerezhet meg. Ezzel a Néppárt összesen 131–136 mandátumhoz juthat – derül ki a Sigma Dos spanyol közszolgálati műsorszolgáltató, az RTVE számára készített felméréséből.

A Vox dönti el a spanyol választások után a kormányalakítást

A becslés szerint bár a Néppárt a 2023-as választáshoz képest veszíthet néhány mandátumot, a Voxszal együtt azonban győztes jobboldali blokkot alkothat. A Vox a szavazatok 16,2 százalékát és 44–48 képviselői helyet szerezhet.

A két párt a navarrai UPN–PP választási szövetséggel együtt 175–184 mandátumot szerezhet, így

szinte valamennyi lehetséges forgatókönyv szerint meghaladhatja az abszolút többséghez szükséges 176 képviselői helyet.

Leszerepeltek a szocialisták

A Spanyol Szocialista Munkáspárt (PSOE) végezhet a második helyen a szavazatok 28,8 százalékával, ami három százalékponttal marad el a 2023-as eredményétől. A párt 119–124 mandátumot szerezhet, ami nagyjából megfelel a legutóbbi parlamenti választáson megszerzett 121 képviselői helyének.

A jobboldali blokk megerősödése azonban – amely a szavazatok csaknem 49 százalékát szerezheti meg – megakadályozhatja a szocialistákat abban, hogy ismét olyan parlamenti szövetséget hozzanak létre, amely biztosítaná Pedro Sánchez miniszterelnökké választását.

A PSOE a többi politikai formációval együtt, a Junts nélkül 159–169 mandátumot szerezhet, ami nem lenne elegendő az abszolút többséghez.