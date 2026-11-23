Alig néhány nappal a november 29-i spanyol választás előtt jelent meg egy elemzés, amely szerint Pedro Sánchez nyolcéves kormányzása alatt a bevándorlók jövedelme jóval gyorsabban emelkedett, mint a spanyoloké. Az eredmény különösen érzékeny időpontban került nyilvánosságra, hiszen a bevándorlás és a lakhatási válság a kampány legélesebb politikai vitái közé tartozik.

A spanyol választási kampány hajrájában új adatok kerültek nyilvánosságra a bevándorlók és a helyiek jövedelmi helyzetéről / Fotó: NurPhoto via AFP

Különösen kényes időpontban kerültek nyilvánosságra azok az adatok, amelyek szerint a bevándorlók jövedelme 28 százalékkal emelkedett Spanyolországban Pedro Sánchez 2018 óta tartó kormányzása alatt. A Financial Times hivatalos munkaerőpiaci adatokon alapuló elemzése szerint a külföldön született lakosok adózás utáni, inflációval és a háztartások méretével korrigált éves átlagjövedelme 2025-re meghaladta a 15 500 eurót.

A spanyolok mediánjövedelme ugyanezen időszakban közel 19 százalékkal, 22 505 euróra nőtt. A bevándorlók tehát továbbra is kevesebbet keresnek a helyieknél, de jövedelmük gyorsabban gyarapodott.

Az elemzés a november 29-i választás előtt jelent meg, amikor a bevándorlás már a kampány egyik meghatározó kérdésévé vált.

Sánchez a gazdasági növekedés és a társadalmi előrelépés eredményeivel próbálja meggyőzni a választókat. A jobboldali Néppárt (PP) és a szélsőjobboldali Vox viszont a bevándorlást teszi felelőssé többek között a lakhatási válságért. Santiago Abascal, a Vox vezetője szerint az újonnan érkezők és az elégtelen lakásépítés együtt hajtotta fel a bérleti díjakat és az ingatlanárakat. Pártja tömeges kitoloncolásokat is szorgalmaz.

A jövedelmi különbségek alakulásának egyik magyarázata, hogy az újonnan érkezők jellemzően alacsonyabb fizetésű, kevésbé képzett munkaerőt igénylő állásokban kezdenek dolgozni, így nagyobb lehetőségük van az előrelépésre. Ignacio de la Torre, az Arcano befektetési bank vezető közgazdásza szerint a minimálbér emelése is különösen kedvezett nekik.

A spanyol kormány 2018 óta nominálisan 66 százalékkal növelte a minimálbért. A legújabb emelés nyomán annak éves bruttó összege jövőre 18 004 euróra nő. A mezőgazdaságban és az építőiparban jelentős számban dolgozó marokkói bevándorlók közül sokan olyan munkakörökben helyezkednek el, amelyekben a minimálbér meghatározó.