Brutális összeget fizettek egy Star Wars-relikviáért – egy aukción kiderült, kinek a legdrágább a fénykardja
A legnagyobb Star Wars-rajongóknak nemcsak az Erőre, hanem sokszor egy vastag pénztárcára is szükségük van, ha a filmtörténet egy-egy legendás darabját szeretnék megszerezni egy árverésen. Nem volt egy másként ezúttal sem, Darth Vader ikonikus fénykardja ugyanis új rekordot állított fel a franchise filmes kellékei között miután 4,875 millió dollárért (mintegy 1,6 milliárd forintért) cserélt gazdát.
A George Lucas által életre keltett univerzumban egy padawannak sok tanulás után nyílik lehetősége arra, hogy szert tegyen egy fénykardra. A való életben a rajongók könnyebben, bár kicsit drágábban juthatnak el idáig. A játékboltokban már párezer forintért kaphatunk egyszerűbb darabokat, amivel gyermekünk otthon eljátszhat egy bölcs jedi-mestert, vagy épp egy sötét oldalra átállt sithet. De ahogy haladunk az élethűbb változatoktól a gyűjtői darabok, vagy a limitált szériás gyűjtői darabok felé, úgy válik az ár is egyre borsosabbá. A filmekben és a sorozatokban szereplő kellékekért pedig már egy jobb lakás árát is elkérhetik. Egy közelmúltbeli aukció azonban ezen a téren is minden galaktikus képzeletet felülmúlt.
Rekord áron kelt el a messzi-messzi galaxisból érkező relikvia
A New Atlas arról számolt be, hogy a Star Wars: A Birodalom visszavág (1980) és a Star Wars: A Jedi visszatér (1983) című filmekben a sith nagyúr, Darth Vader által használt relikvia a Heritage Auctions árverésén elért vételárával írt történelmet. Ráadásul ez csupán az egyik kiemelkedő tétele volt a két, rekordokat döntő filmes emléktárgyárverésnek. Az első aukción 7,34 millió dollár, a másodikon pedig 606 ezer dollár értékben keltek el a különféle relikviák.
A két árverés együttesen minden idők legnagyobb bevételű, kizárólag Star Wars-emléktárgyaknak szentelt aukciós eseményét eredményezte.
„Két világrekord egyetlen nap alatt – ez rendkívüli ünnepe a Star Warsnak és azoknak a gyűjtőknek, akik nagy becsben tartják a filmsorozat történetét” – nyilatkozta Joe Maddalena, a Heritage Auctions ügyvezető alelnöke.
„Darth Vader fénykardja a saga egyik legmeghatározóbb ereklyéje, amelynek eladása történelmi jelentőségűvé tette az árverést. A fénykardoktól az eredeti képzőművészeti alkotásokon át a forgatáson használt makettekig a gyűjtők továbbra is a Heritage-hez fordulnak, ha szeretnék megszerezni a Star Wars univerzumát meghatározó különleges darabokat” – tette hozzá.
A fénykard eladási ára jócskán felülmúlta a korábbi, 3,875 millió dolláros rekordot, amelyet Tom Jung a Star Wars: Egy új remény című filmhez készített eredeti plakátfestménye tartott.
A novemberi árverésen a teljes Skywalker-sagát felölelő, az I. résztől a IX. részig terjedő időszakból származó relikviák kerültek kalapács alá, ám már előzetesen is arra számítottak, hogy Darth Vader fénykardja lesz az esemény legértékesebb darabja.
A Lego is célba vette a Star Wars rajongóit
Azoknak a rajongóknak, akiknek egy 1980-as évekből származó filmes kellékért fizetendő közel ötmillió dollár nem fér bele a költségvetésükbe, érdemes másfelé irányítani a figyelmet. 2027. január elsején dob piacra a LEGO egy különleges, kétféleképpen megépíthető Star Wars-készletet, amelyet már 69,99 dollárért megvásárolható.
A 628 elemből álló készlet ugyanazon építőkockák felhasználásával kétféle alkotás összeállítását teszi lehetővé:
- Darth Vader sisakját vagy
- az ikonikus „Én vagyok az apád” mondatot megörökítő faliképet.
A sisak megépítésekor néhány elem egy tartóállvány kialakítására is felhasználható, így az elkészült modell nemcsak a falra szerelhető, hanem polcon is kiállítható. A készlethez ráadásul egy ajándékposzter is jár.