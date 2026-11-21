A legnagyobb Star Wars-rajongóknak nemcsak az Erőre, hanem sokszor egy vastag pénztárcára is szükségük van, ha a filmtörténet egy-egy legendás darabját szeretnék megszerezni egy árverésen. Nem volt egy másként ezúttal sem, Darth Vader ikonikus fénykardja ugyanis új rekordot állított fel a franchise filmes kellékei között miután 4,875 millió dollárért (mintegy 1,6 milliárd forintért) cserélt gazdát.

Darth Vader fénykarja a legdrágábban eladott Star Wars-kellék lett / Fotó: Heritage Auctions

A George Lucas által életre keltett univerzumban egy padawannak sok tanulás után nyílik lehetősége arra, hogy szert tegyen egy fénykardra. A való életben a rajongók könnyebben, bár kicsit drágábban juthatnak el idáig. A játékboltokban már párezer forintért kaphatunk egyszerűbb darabokat, amivel gyermekünk otthon eljátszhat egy bölcs jedi-mestert, vagy épp egy sötét oldalra átállt sithet. De ahogy haladunk az élethűbb változatoktól a gyűjtői darabok, vagy a limitált szériás gyűjtői darabok felé, úgy válik az ár is egyre borsosabbá. A filmekben és a sorozatokban szereplő kellékekért pedig már egy jobb lakás árát is elkérhetik. Egy közelmúltbeli aukció azonban ezen a téren is minden galaktikus képzeletet felülmúlt.

Rekord áron kelt el a messzi-messzi galaxisból érkező relikvia

A New Atlas arról számolt be, hogy a Star Wars: A Birodalom visszavág (1980) és a Star Wars: A Jedi visszatér (1983) című filmekben a sith nagyúr, Darth Vader által használt relikvia a Heritage Auctions árverésén elért vételárával írt történelmet. Ráadásul ez csupán az egyik kiemelkedő tétele volt a két, rekordokat döntő filmes emléktárgyárverésnek. Az első aukción 7,34 millió dollár, a másodikon pedig 606 ezer dollár értékben keltek el a különféle relikviák.

A két árverés együttesen minden idők legnagyobb bevételű, kizárólag Star Wars-emléktárgyaknak szentelt aukciós eseményét eredményezte.

„Két világrekord egyetlen nap alatt – ez rendkívüli ünnepe a Star Warsnak és azoknak a gyűjtőknek, akik nagy becsben tartják a filmsorozat történetét” – nyilatkozta Joe Maddalena, a Heritage Auctions ügyvezető alelnöke.