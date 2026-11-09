Hatalmas fordulat a Starbucksnál: ezrével küldték el az embereket, most pedig több ezer új dolgozót vennének fel – több száz új kávézó is nyílhat
Miközben a Starbucks évek óta tömeges elbocsátásokkal, kávézóbezárásokkal és költségcsökkentéssel próbálja helyreállítani a nyereségességét, most nagyszabású terjeszkedési tervvel állt elő. Az amerikai kávézólánc több ezer új alkalmazottat venne fel Nagy-Britanniában, ahol a következő öt évben több száz új üzletet nyitna. A bejelentés különösen annak fényében érdekes, hogy a vállalat nemrég még egymás után jelentette be a megszorításokat.
Hatalmas brit terjeszkedésre készül a Starbucks: a világ egyik legismertebb kávézólánca 7500 új munkavállalót venne fel, és 500 új üzletet nyitna a következő öt évben – számolt be hétfőn a The Guardian. A vállalat 2031-ig kívánja megvalósítani a bővítést, amely elsősorban Londonon kívülre összpontosítana. A tervek szerint Közép- és Észak-Angliában, Walesben és Skóciában nyílnának új kávézók.
A Starbucks jelenleg több mint 18 ezer embert foglalkoztat Nagy-Britanniában, így a tervezett létszámbővítés a mostani alkalmazotti állományhoz viszonyítva is jelentős. A vállalat különösen a fiatal munkavállalók számára szeretne elérhető belépő szintű állásokat teremteni. A bejelentés egy olyan időszakban érkezett, amikor a brit munkaerőpiacon komoly aggodalmakat okoz a fiatalok elhelyezkedése.
Több ezer embert rúgtak ki, most ezrével vennének fel új dolgozókat
A nagyszabású brit bővítés azért is figyelemre méltó, mert a Starbucks az elmúlt két évben éppen a működése visszafogásával és az alkalmazotti létszám csökkentésével próbálta megoldani pénzügyi problémáit. Arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, hogy a kávézólánc akkor újabb 300 irodai dolgozó elbocsátását jelentette be az Egyesült Államokban, miközben négy regionális központját is bezárta.
Ez már a harmadik jelentős leépítési hullám volt 2025 óta. A vállalat 2025 szeptemberében 900, 2026 februárjában pedig további 1100 munkahely megszüntetéséről döntött.
A Starbucks így rövid idő alatt több mint 2300 állást szüntetett meg az amerikai szervezetében.
A legutóbbi átszervezés ráadásul nem volt olcsó: a vállalat mintegy 400 millió dolláros egyszeri költséggel számolt, amelyből 120 millió dollárt végkielégítésekre, 280 milliót pedig ingatlanokhoz kapcsolódó értékvesztésre különítettek el. A megszorítások mögött elsősorban a Starbucks nyereségességi problémái álltak.
Több mint száz Starbucks-kávézó zárt be
A vállalat már 2025 szeptemberében egymilliárd dolláros szerkezetátalakítási programot jelentett be, amelynek részeként jelentős üzletbezárásokra is sor került: Észak-Amerikában 124, gyengén teljesítő Starbucks-kávézó bezárását tervezték, ami a régiós hálózat nagyjából egy százalékát jelentette. Elsősorban azoktól az üzletektől váltak meg, amelyek nem tudtak megfelelő bevételt és nyereséget termelni.
A vállalat eközben a megmaradó kávézók modernizálásába is jelentős összegeket fektetett. Ezer üzletben terveztek bútorcserét, egyszerűsítették az italkínálatot, és a gyorsabb kiszolgálásra helyezték a hangsúlyt. A problémák súlyát jól mutatja, hogy 2025 őszére már hat egymást követő negyedévben csökkent az egy kávézóra jutó átlagos forgalom. A fordulatot Brian Niccol vezérigazgató irányításával próbálják végrehajtani, aki a Back to Starbucks stratégia keretében az eredeti kávéházi élmény visszaállításával szeretné ismét vonzóbbá tenni az üzleteket.
Miért nyitnának mégis 500 új kávézót?
A brit terjeszkedés és az amerikai megszorítások elsőre ellentmondásosnak tűnnek, ám a két intézkedés eltérő piacokat és működési területeket érint. Míg az Egyesült Államokban a vállalati szervezet egyszerűsítése és a gyengén teljesítő egységek bezárása került előtérbe, Nagy-Britanniában a Starbucks a kávézóhálózat bővítésében lát növekedési lehetőséget. A brit piacon ugyanakkor szintén történtek üzletbezárások a korábbi átszervezés részeként, így a mostani bejelentés ott is irányváltást jelezhet.
Ráadásul a Starbucks amerikai költségcsökkentési programja sem kizárólag a munkahelyek megszüntetéséről szólt. A vállalat májusban két év alatt összesen kétmilliárd dolláros megtakarítási célt tűzött ki, miközben Tennessee államban új vállalati központ létrehozását is tervezte, ahol hosszabb távon kétezer ember dolgozhatna. A Starbucks tehát egyszerre építi le a kevésbé hatékony működési területeit és próbál új piacokon, illetve új helyszíneken növekedni.