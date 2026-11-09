Miközben a Starbucks évek óta tömeges elbocsátásokkal, kávézóbezárásokkal és költségcsökkentéssel próbálja helyreállítani a nyereségességét, most nagyszabású terjeszkedési tervvel állt elő. Az amerikai kávézólánc több ezer új alkalmazottat venne fel Nagy-Britanniában, ahol a következő öt évben több száz új üzletet nyitna. A bejelentés különösen annak fényében érdekes, hogy a vállalat nemrég még egymás után jelentette be a megszorításokat.

Hatalmas fordulat a Starbucksnál: ezrével küldték el az embereket, most pedig több ezer új dolgozót vennének fel – több száz új kávézó is nyílhat / Fotó: photosounds

Hatalmas brit terjeszkedésre készül a Starbucks: a világ egyik legismertebb kávézólánca 7500 új munkavállalót venne fel, és 500 új üzletet nyitna a következő öt évben – számolt be hétfőn a The Guardian. A vállalat 2031-ig kívánja megvalósítani a bővítést, amely elsősorban Londonon kívülre összpontosítana. A tervek szerint Közép- és Észak-Angliában, Walesben és Skóciában nyílnának új kávézók.

A Starbucks jelenleg több mint 18 ezer embert foglalkoztat Nagy-Britanniában, így a tervezett létszámbővítés a mostani alkalmazotti állományhoz viszonyítva is jelentős. A vállalat különösen a fiatal munkavállalók számára szeretne elérhető belépő szintű állásokat teremteni. A bejelentés egy olyan időszakban érkezett, amikor a brit munkaerőpiacon komoly aggodalmakat okoz a fiatalok elhelyezkedése.

Több ezer embert rúgtak ki, most ezrével vennének fel új dolgozókat

A nagyszabású brit bővítés azért is figyelemre méltó, mert a Starbucks az elmúlt két évben éppen a működése visszafogásával és az alkalmazotti létszám csökkentésével próbálta megoldani pénzügyi problémáit. Arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, hogy a kávézólánc akkor újabb 300 irodai dolgozó elbocsátását jelentette be az Egyesült Államokban, miközben négy regionális központját is bezárta.

Ez már a harmadik jelentős leépítési hullám volt 2025 óta. A vállalat 2025 szeptemberében 900, 2026 februárjában pedig további 1100 munkahely megszüntetéséről döntött.

A Starbucks így rövid idő alatt több mint 2300 állást szüntetett meg az amerikai szervezetében.

A legutóbbi átszervezés ráadásul nem volt olcsó: a vállalat mintegy 400 millió dolláros egyszeri költséggel számolt, amelyből 120 millió dollárt végkielégítésekre, 280 milliót pedig ingatlanokhoz kapcsolódó értékvesztésre különítettek el. A megszorítások mögött elsősorban a Starbucks nyereségességi problémái álltak.