Deviza
EUR/HUF362,84 -0,07% USD/HUF324,15 -0,49% GBP/HUF434,97 -0,04% CHF/HUF396,2 -0,32% PLN/HUF82,75 +0,18% RON/HUF67,91 -0,08% CZK/HUF14,9 -0,18% EUR/HUF362,84 -0,07% USD/HUF324,15 -0,49% GBP/HUF434,97 -0,04% CHF/HUF396,2 -0,32% PLN/HUF82,75 +0,18% RON/HUF67,91 -0,08% CZK/HUF14,9 -0,18%
BÉT logó Árfolyamok: 15 perccel
késleltetett adatok
BUX144 452,61 +0,7% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 812 -0,08% OTP41 940 +1,67% RICHTER12 890 +0,16% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 559,23 -0,42% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,01 +0,4% BUX144 452,61 +0,7% MTELEKOM2 898 -0,14% MOL4 812 -0,08% OTP41 940 +1,67% RICHTER12 890 +0,16% OPUS207 -0,72% ANY5 690 -1,05% AUTOWALLIS115 -0,43% WABERERS4 020 -1,99% BUMIX8 559,23 -0,42% CETOP4 812,05 -1,46% CETOP NTR3 122,01 +0,4%
BÉT logóÁrfolyamok: 15 perccel késleltetett adatok

Hatalmas fordulat a Starbucksnál: ezrével küldték el az embereket, most pedig több ezer új dolgozót vennének fel – több száz új kávézó is nyílhat

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
Váratlan dolgot jelentett be a Starbucks: miközben az amerikai kávézólánc az elmúlt években ezrével bocsátotta el dolgozóit és sorra zárta be üzleteit, most 7500 új alkalmazott felvételére készül. A Starbucks Nagy-Britanniában 500 új kávézót nyitna, miután nemrég még milliárdos költségcsökkentési programmal próbálta megmenteni a nyereségességét.
Gergely Máté
2026.11.09, 10:02
Szóljon hozzá!

Miközben a Starbucks évek óta tömeges elbocsátásokkal, kávézóbezárásokkal és költségcsökkentéssel próbálja helyreállítani a nyereségességét, most nagyszabású terjeszkedési tervvel állt elő. Az amerikai kávézólánc több ezer új alkalmazottat venne fel Nagy-Britanniában, ahol a következő öt évben több száz új üzletet nyitna. A bejelentés különösen annak fényében érdekes, hogy a vállalat nemrég még egymás után jelentette be a megszorításokat.

Hatalmas fordulat a Starbucksnál: ezrével küldték el az embereket, most pedig több ezer új dolgozót vennének fel – több száz új kávézó is nyílhat
Hatalmas fordulat a Starbucksnál: ezrével küldték el az embereket, most pedig több ezer új dolgozót vennének fel – több száz új kávézó is nyílhat / Fotó: photosounds

Hatalmas brit terjeszkedésre készül a Starbucks: a világ egyik legismertebb kávézólánca 7500 új munkavállalót venne fel, és 500 új üzletet nyitna a következő öt évben – számolt be hétfőn a The Guardian. A vállalat 2031-ig kívánja megvalósítani a bővítést, amely elsősorban Londonon kívülre összpontosítana. A tervek szerint Közép- és Észak-Angliában, Walesben és Skóciában nyílnának új kávézók.

A Starbucks jelenleg több mint 18 ezer embert foglalkoztat Nagy-Britanniában, így a tervezett létszámbővítés a mostani alkalmazotti állományhoz viszonyítva is jelentős. A vállalat különösen a fiatal munkavállalók számára szeretne elérhető belépő szintű állásokat teremteni. A bejelentés egy olyan időszakban érkezett, amikor a brit munkaerőpiacon komoly aggodalmakat okoz a fiatalok elhelyezkedése.

Több ezer embert rúgtak ki, most ezrével vennének fel új dolgozókat

A nagyszabású brit bővítés azért is figyelemre méltó, mert a Starbucks az elmúlt két évben éppen a működése visszafogásával és az alkalmazotti létszám csökkentésével próbálta megoldani pénzügyi problémáit. Arról korábban a Világgazdaság is beszámolt, hogy a kávézólánc akkor újabb 300 irodai dolgozó elbocsátását jelentette be az Egyesült Államokban, miközben négy regionális központját is bezárta.

Ez már a harmadik jelentős leépítési hullám volt 2025 óta. A vállalat 2025 szeptemberében 900, 2026 februárjában pedig további 1100 munkahely megszüntetéséről döntött.

A Starbucks így rövid idő alatt több mint 2300 állást szüntetett meg az amerikai szervezetében.

A legutóbbi átszervezés ráadásul nem volt olcsó: a vállalat mintegy 400 millió dolláros egyszeri költséggel számolt, amelyből 120 millió dollárt végkielégítésekre, 280 milliót pedig ingatlanokhoz kapcsolódó értékvesztésre különítettek el. A megszorítások mögött elsősorban a Starbucks nyereségességi problémái álltak.

Több mint száz Starbucks-kávézó zárt be

A vállalat már 2025 szeptemberében egymilliárd dolláros szerkezetátalakítási programot jelentett be, amelynek részeként jelentős üzletbezárásokra is sor került: Észak-Amerikában 124, gyengén teljesítő Starbucks-kávézó bezárását tervezték, ami a régiós hálózat nagyjából egy százalékát jelentette. Elsősorban azoktól az üzletektől váltak meg, amelyek nem tudtak megfelelő bevételt és nyereséget termelni.

A vállalat eközben a megmaradó kávézók modernizálásába is jelentős összegeket fektetett. Ezer üzletben terveztek bútorcserét, egyszerűsítették az italkínálatot, és a gyorsabb kiszolgálásra helyezték a hangsúlyt. A problémák súlyát jól mutatja, hogy 2025 őszére már hat egymást követő negyedévben csökkent az egy kávézóra jutó átlagos forgalom. A fordulatot Brian Niccol vezérigazgató irányításával próbálják végrehajtani, aki a Back to Starbucks stratégia keretében az eredeti kávéházi élmény visszaállításával szeretné ismét vonzóbbá tenni az üzleteket.

Miért nyitnának mégis 500 új kávézót?

A brit terjeszkedés és az amerikai megszorítások elsőre ellentmondásosnak tűnnek, ám a két intézkedés eltérő piacokat és működési területeket érint. Míg az Egyesült Államokban a vállalati szervezet egyszerűsítése és a gyengén teljesítő egységek bezárása került előtérbe, Nagy-Britanniában a Starbucks a kávézóhálózat bővítésében lát növekedési lehetőséget. A brit piacon ugyanakkor szintén történtek üzletbezárások a korábbi átszervezés részeként, így a mostani bejelentés ott is irányváltást jelezhet.

Ráadásul a Starbucks amerikai költségcsökkentési programja sem kizárólag a munkahelyek megszüntetéséről szólt. A vállalat májusban két év alatt összesen kétmilliárd dolláros megtakarítási célt tűzött ki, miközben Tennessee államban új vállalati központ létrehozását is tervezte, ahol hosszabb távon kétezer ember dolgozhatna. A Starbucks tehát egyszerre építi le a kevésbé hatékony működési területeit és próbál új piacokon, illetve új helyszíneken növekedni.

Szóljon hozzá!

Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.

Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu
Bács-Kiskun - baon.hu Baranya - bama.hu Békés - beol.hu Borsod-Abaúj-Zemplén - boon.hu Csongrád - delmagyar.hu Dunaújváros - duol.hu Fejér - feol.hu Győr-Moson-Sopron - kisalfold.hu Hajdú-Bihar - haon.hu Heves - heol.hu Jász-Nagykun-Szolnok - szoljon.hu Komárom-Esztergom - kemma.hu Nógrád - nool.hu Somogy - sonline.hu Szabolcs-Szatmár-Bereg - szon.hu Tolna - teol.hu Vas - vaol.hu Veszprém - veol.hu Zala - zaol.hu