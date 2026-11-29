A svájci választók vasárnap arról döntenek a népszavazás során, hogy lazítsanak-e az ország fegyverexportjára vonatkozó korlátozásokon. A társadalom rendkívül megosztott, a Tamedia médiacsoport felmérése szerint a megkérdezettek 49 százaléka támogatja, 48 százaléka ellenzi a változtatást – számolt be a Reuters. Svájc semlegességének jogi alapját az 1907-es hágai egyezmények adják. Az ország hagyományos politikája az ukrajnai háború 2022-es kitörését követően egyre nagyobb nyomás alá került.

Guy Parmelin államfő szerint Svájc számára fontos, hogy megőrizzék az ország védelmi képességét/Fotó: Thomas Hodel / Guy Parmelin Facebook oldala

Guy Parmelin svájci államfő szerint a fegyverexport szabályainak enyhítése nem pusztán gazdasági érdek, hanem az ország védelmi képességének megőrzését is szolgálja. „Válság idején a hadiipar elsősorban saját országa szükségleteit elégíti ki” – fogalmazott egy sajtótájékoztatón. Hangsúlyozta: ha Svájc biztosítani akarja saját hadseregének ellátását, akkor magának is haditechnikai eszközöket kell kínálnia, és a nemzetközi értékláncok részének kell maradnia. Az államfő szerint a törvénymódosítás úgy biztosítaná a hadiipar számára szükséges rugalmasságot, hogy közben tiszteletben tartaná Svájc semlegességét.

Súlyos árat fizet a svájci hadiipar

Guy Parmelin svájci államfő szerint a fegyverexport szabályainak enyhítése nem pusztán gazdasági érdek, hanem az ország védelmi képességének megőrzését is szolgálja.A konfliktus miatt kialakult exportkorlátozások gazdasági következményei már érzékelhetők. Németország egyes fegyverbeszerzéseiből kizárta a svájci vállalatokat, Dánia és Hollandia pedig leállította megrendeléseit. Svájc az elmúlt tíz évben a világ 17. legnagyobb fegyverexportőre volt a Stockholmi Nemzetközi Békekutató Intézet (SIPRI) adatai szerint.

A svájci hadiipar mintegy 14 ezer embernek ad munkát, exportja 2025-ben megközelítette az 1,15 milliárd dollárt. Az ágazat érdekképviselete szerint ugyanakkor további 154 ezer munkahely kapcsolódik a katonai és polgári célokra egyaránt felhasználható termékek gyártásához.

A hadiipari vállalatok arra figyelmeztetnek, hogy a svájci belső piac önmagában túl kicsi a gyártókapacitások fenntartásához, így az exportkorlátozások miatt egyes cégek külföldre telepíthetik termelésüket írta korábban a Defense News.