Fékezett a fosszilis nagyüzem: az iráni háború miatt Kína már kevesebb olajat és szenet éget – történelmi fordulatot hozott a válság a világ legnagyobb szennyezőjénél
Az iráni háború alapjaiban alakítja át a globális energiapiacokat. Az olaj- és gázellátás bizonytalansága, valamint az energiaárak megugrása egyre több országot ösztönöz arra, hogy csökkentse a fosszilis energiahordozóktól való függőségét. A válság egyik legnagyobb nyertese Kína lehet, amely az elmúlt években hatalmas összegeket fordított a megújuló energiaforrások, az akkumulátorok és az elektromos közlekedés fejlesztésére. Ez a friss szén-dioxid-kibocsátási adatokban is látszik.
A kínai szén-dioxid-kibocsátás július és szeptember között 3,1 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. Ez a legnagyobb negyedéves csökkenés a koronavírus-járvány óta. A mérséklődésben jelentős szerepet játszott az elektromos autók terjedése, amelyet az olajárak megugrása is ösztönzött – mutatja be az Oilprice összeállítása. A magas üzemanyagárak miatt egyre több kínai fogyasztó fordul az elektromos járművek felé, aminek következtében az ország olajfogyasztása éves összevetésben 4 százalékkal csökkent.
A szénfelhasználás is mérséklődik a szén-dioxid-kibocsátás mellett, de Kína így sem áll le
Nemcsak az olaj, hanem a szén felhasználása is visszaesett. A világ legnagyobb szénfogyasztójában az egyik legszennyezőbb fosszilis energiahordozó felhasználása 3 százalékkal csökkent az előző évhez képest.
Mindez annak ellenére történt, hogy Kína továbbra is új szénerőműveket épít.
A visszaesésben ugyanis a szél- és napenergia gyors térnyerése, valamint az energiaigény növekedésének lassulása játszik szerepet.
A Yale Environment 360 elemzése szerint Kína a vizsgált időszakban annyi új szél-, nap- és atomenergia-kapacitást állított üzembe, amennyi Németország teljes villamosenergia-termelésének fedezésére is elegendő lenne, és több mint kétszerese annak, amennyire a kínai kereslet növekedése miatt szükség lett volna.
A kibocsátás csökkenéséhez ugyanakkor az ipari termelés egyes területeinek gyengélkedése is hozzájárult. Az acél- és cementgyártásból származó emisszió ugyanis szintén mérséklődött az építőipari beruházások lassulása miatt.
Kína már nemcsak a saját energiaátállását finanszírozza
A kínai zöldenergia-ipar fejlődése messze túlmutat az ország határain. Peking évek óta többet költ napenergiára, szélenergiára, akkumulátorokra és más tisztaenergia-technológiákra, mint a világ többi része együttvéve. A tömegtermelésnek köszönhetően pedig olyan olcsóvá váltak a kínai napelemek és akkumulátorok, hogy azok a fejlődő országok számára is elérhető alternatívát jelentenek.
Az iráni háború ugyanis lényegében az egész világon arra világított rá, hogy komoly kockázatokkal jár a külföldi olaj- és gázimporttól való függőség. A gazdagabb országok mellett egyre több fejlődő gazdaság is a saját energiatermelés kiépítésével próbálja mérsékelni a kitettségét, amihez az eszközök egyre olcsóbbakká válnak.
Pakisztán például a napenergia és az akkumulátoros energiatárolás egyik leggyorsabban fejlődő piacává vált. A lakosság olyan ütemben telepíti a háztetőkre a napelemeket és az energiatárolókat, hogy az ország a világ élvonalába került ezen a területen. Brazília, Chile, El Salvador, Marokkó, Kenya és Namíbia szintén gyorsabb ütemben halad a tiszta energiára történő átállással, mint az Egyesült Államok.
A megújuló energiaforrások térnyerése így már nem kizárólag klímavédelmi kérdés. Egyre inkább az energiabiztonság és a megfizethetőség szempontjai kerülnek előtérbe.
A szél- és napenergia egyik legnagyobb előnye, hogy az ilyen forrásból származó energiát
- nem lehet embargóval sújtani,
- tengeri blokáddal elzárni vagy egy külföldi hatalom döntésével lekapcsolni.
A saját területen megtermelt megújuló energia csökkenti annak lehetőségét, hogy egy ország energiabeszerzése geopolitikai nyomásgyakorlás eszközévé váljon.
Kína már a fosszilis korszak utáni időszakra készülhet
Visszatérve Kínához, azt hozzá kell tenni a fentiekhez, hogy az energiaátállás nem pusztán az iráni háború következménye, hanem egy hosszabb folyamat része. Yang Biqing, a londoni Ember energiapiaci elemzőintézet Kínával foglalkozó szakértője a The Washington Postnak arról beszélt, hogy az energiabiztonság egyre fontosabb helyet foglal el a kormányok napirendjén, a tiszta energiára való átállást pedig mindinkább az ellátásbiztonság erősítésének eszközeként kezelik.
Ezt a szemléletváltást a kínai gazdaságpolitika is tükrözi: az ország legújabb ötéves terve már számol az olajfogyasztás csúcsának elérésével.
A nemzetközi folyamatok is ebbe az irányba mutatnak. Az idei évben 25 ország fogadott el valamilyen, a villamosítás felgyorsítását célzó intézkedést. A COP31 klímakonferencián pedig központi célkitűzésként jelenik meg, hogy 2035-re a világ energiafelhasználásának 35 százaléka villamosított legyen.
A mostani adatok különösen fontosak annak fényében, hogy Kína a globális szén-dioxid-kibocsátás több mint 30 százalékáért felel.
A világ legnagyobb szennyezője korábban azt vállalta, hogy legkésőbb 2030-ban éri el a kibocsátási csúcsot, ám egyre több jel utal arra, hogy ez már korábban bekövetkezhetett.
A Világgazdaság oldalán korábban már foglalkoztunk a fordulat lehetőségével: az akkori adatok alapján a kínai kibocsátás már stagnálhatott vagy csökkenésnek indulhatott, miközben a megújulóenergia-kapacitások gyors bővülése egyre inkább ellensúlyozta a fosszilis energia felhasználását.
A 2025-ös év utolsó negyedévében a kínai szén-dioxid-kibocsátás 1 százalékkal mérséklődött, ami az egész évre vetítve hozzávetőleg 0,3 százalékos csökkenést jelentett. A stagnáló vagy csökkenő trend 2024 márciusában kezdődött, és az akkori értékelés szerint már közel két éve tartott.
A mostani, 3,1 százalékos negyedéves visszaesés arra utal, hogy a folyamat felgyorsulhatott. A csökkenés egyaránt köszönhető volt a megújuló energiaforrások további térnyerésének, illetve a kínai gazdaság lassulásának, különösen az építőipar és az energiaigényes iparágak gyengélkedésének. A kínai szén-dioxid-kibocsátás csökkenésének ugyanakkor globálisan is jelentősége van.