Az iráni háború alapjaiban alakítja át a globális energiapiacokat. Az olaj- és gázellátás bizonytalansága, valamint az energiaárak megugrása egyre több országot ösztönöz arra, hogy csökkentse a fosszilis energiahordozóktól való függőségét. A válság egyik legnagyobb nyertese Kína lehet, amely az elmúlt években hatalmas összegeket fordított a megújuló energiaforrások, az akkumulátorok és az elektromos közlekedés fejlesztésére. Ez a friss szén-dioxid-kibocsátási adatokban is látszik.

Napelemek egy széntüzelésű erőmű előtt a Góbi-sivatagban: a friss adatok szerint jelentősen visszaesett Kína szén-dioxid-kibocsátása (illusztráció)

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A kínai szén-dioxid-kibocsátás július és szeptember között 3,1 százalékkal esett vissza az egy évvel korábbihoz képest. Ez a legnagyobb negyedéves csökkenés a koronavírus-járvány óta. A mérséklődésben jelentős szerepet játszott az elektromos autók terjedése, amelyet az olajárak megugrása is ösztönzött – mutatja be az Oilprice összeállítása. A magas üzemanyagárak miatt egyre több kínai fogyasztó fordul az elektromos járművek felé, aminek következtében az ország olajfogyasztása éves összevetésben 4 százalékkal csökkent.

A szénfelhasználás is mérséklődik a szén-dioxid-kibocsátás mellett, de Kína így sem áll le

Nemcsak az olaj, hanem a szén felhasználása is visszaesett. A világ legnagyobb szénfogyasztójában az egyik legszennyezőbb fosszilis energiahordozó felhasználása 3 százalékkal csökkent az előző évhez képest.

Mindez annak ellenére történt, hogy Kína továbbra is új szénerőműveket épít.

A visszaesésben ugyanis a szél- és napenergia gyors térnyerése, valamint az energiaigény növekedésének lassulása játszik szerepet.

A Yale Environment 360 elemzése szerint Kína a vizsgált időszakban annyi új szél-, nap- és atomenergia-kapacitást állított üzembe, amennyi Németország teljes villamosenergia-termelésének fedezésére is elegendő lenne, és több mint kétszerese annak, amennyire a kínai kereslet növekedése miatt szükség lett volna.

A kibocsátás csökkenéséhez ugyanakkor az ipari termelés egyes területeinek gyengélkedése is hozzájárult. Az acél- és cementgyártásból származó emisszió ugyanis szintén mérséklődött az építőipari beruházások lassulása miatt.