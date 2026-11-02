Drámai fordulat Szerbiában: bezárták a bankot, ahol Putyin honfitársai tartották a pénzüket – az oroszok most a vagyonukért aggódhatnak

A szerb jegybank visszavonta az Alta Bank működési engedélyét. A szerb bankot széles körben használták orosz állampolgárok, és korábban nemzetközi vizsgálatok középpontjába került pénzmosás gyanúja miatt.

Az Alta Bank újvidéki fiókja - a pénzintézetet főleg a Szerbiában élő oroszok használták; a választások után hatalmas tőkekivonás indult be / Fotó: NurPhoto via AFP

A Szerb Nemzeti Bank szombaton közölte, hogy az Alta Bank bezárásáról döntött, mert „a bank pénzügyi helyzete jelentősen romlott, és fennállt a további romlás lehetősége”, beleértve a likviditási helyzetét is. A döntés kevesebb mint egy héttel azután született, hogy Szerbia hosszú ideje hivatalban lévő vezetője, Aleksandar Vučić választási vereséget szenvedett egy diákok vezette mozgalommal szemben.

Az Alta Bank működését felfüggesztették, és több ügyfél arról számolt be, hogy szombat óta nem tud pénzt felvenni a számlájáról. A szerb Betétbiztosítási Ügynökség közleménye szerint az ország betétbiztosítási rendszere betétesenként legfeljebb 50 ezer euróig nyújt védelmet. Szerb tisztviselők a Financial Timesnak elmondták, hogy a választásokat követő napokban az Alta ügyfelei jelentős összegeket vettek fel, illetve nagy összegű átutalásokat indítottak külföldre.

Az ügyet ismerő források szerint az Alta Bank fontos szerepet játszott az orosz magánszemélyek és vállalatok Szerbiába irányuló, illetve onnan induló pénzátutalásainak lebonyolításában, miután Oroszország 2022-ben megtámadta Ukrajnát. A pénzintézet azon kevés szerb bank egyike volt, amely orosz magánszemélyeket és vállalatokat egyaránt hajlandó volt kiszolgálni.

Az Alta korábban az Európai Központi Bank (EKB) figyelmét is felkeltette pénzmosás gyanúja miatt. Az EKB vizsgálata súlyos aggályokat vetett fel a szerb bankcsoport működésével kapcsolatban. A hatóságok többek között azt kérdőjelezték meg, hogy a pénzintézet képes-e ellenőrizni a nála elhelyezett betétek törvényes eredetét.

Oroszok tízezreit érintheti a szerb bank bezárása

Az Alta Bank működésének leállítása különösen súlyosan érinti a Szerbiában élő orosz közösséget – mondta több, Belgrádban élő orosz állampolgár a brit lapnak.

Tavaly év végén mintegy 55 ezer orosz állampolgár rendelkezett szerbiai tartózkodási engedéllyel,

ami több mint tízszerese az Ukrajna elleni invázió előtti létszámnak.

Az oroszok alkotják a balkáni ország legnagyobb külföldi közösségét.

Az Alta Bank 2022-ben arról számolt be, hogy devizaárfolyam-kockázati mutatója 42 százalékra emelkedett, jelentősen meghaladva a megengedett 20 százalékos felső határt. A bank ezt a rubelben érkező jelentős pénzbeáramlással magyarázta, amely „a háború és az Oroszországgal szembeni uniós szankciók közepette” következett be. A mutató a bank devizában denominált eszközei és kötelezettségei közötti különbséget méri a szabályozói tőke százalékában, és azt jelzi, hogy a pénzintézet mennyire van kitéve az árfolyam-ingadozásoknak.

Az Alta Bank ügyfélbetéteinek állománya tavaly év végére több mint ötszörösére nőtt a háború előtti szinthez képest.

Vizsgálat indulhat a pénzmozgások miatt

A szervezett bűnözés elleni szerb ügyészség szombaton felszólította a hatóságokat, hogy vizsgálják ki az Alta Bank üzleti tevékenységét, valamint a Szerb Nemzeti Bank illetékes tisztviselőinek szerepét.