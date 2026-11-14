Mintegy 66 ezer tonna kőolajat bocsát a Szerbiai Kőolajipari Vállalat (NIS) rendelkezésére az állami stratégiai tartalékokból a szerb ügyvezető kormány – közölte pénteken a kabinet.

Már megint gond van Szerbia olajellátásával: az Adria-kőolajvezeték meghibásodása miatt hozzá kellett nyúlnia a kormányak a stratégiai tartalékokhoz Fotó: Bloomberg via Getty Images/Oliver Bunic

Már megint gond van Szerbia olajellátásával: az Adria-kőolajvezeték meghibásodása miatt hozzá kellett nyúlnia a kormánynak a stratégiai tartalékokhoz

Az intézkedésre azért volt szükség, mert a horvátországi Adria-kőolajvezeték meghibásodása miatt november 6. óta szünetel a nyersolaj szállítása Szerbiába.

A Sziszek és Bród közötti vezetékszakaszon történt baleset során mintegy 500 ezer liter kőolaj ömlött ki, a helyreállítási munkálatok azóta is tartanak.

A NIS csütörtökön fordult a szerb kormányhoz és az energiaügyi minisztériumhoz, hogy a termelés fenntartása érdekében engedélyezzék az állami kőolajtartalékok, valamint az operatív dízelkészletek felhasználását.

A kormány közleményében hangsúlyozta, hogy az Adria-vezetéken keresztül történő kőolajszállításnak jelenleg nincs alternatívája, a pancsovai finomító pedig az ezen az útvonalon érkező nyersolaj nélkül nem tudna működni. A kabinet szerint az állami tartalékok felszabadításával elkerülhető, hogy a vezeték meghibásodása fennakadásokat okozzon az ország üzemanyag-ellátásában.Egyúttal arra kérték a lakosságot, hogy ne kezdjen üzemanyag-felhalmozásba, mert az ellátás biztosított.

A pancsovai finomító Szerbia egyetlen kőolaj-finomítója, ezért működésének fenntartása kulcsfontosságú az ország energiaellátása szempontjából. A NIS korábban közölte, hogy a szállítási nehézségek miatt a finomító működését a kialakult helyzethez igazítják, ugyanakkor a vállalat töltőállomásain továbbra is valamennyi üzemanyagfajta rendelkezésre áll.

Egyetlen olajvezetéken múlik Szerbia ellátása

A pancsovai finomító működése azért került veszélybe, mert az ellátása egyetlen kőolajvezeték működésén múlik. E kockázatra Bacsa György, a Mol csoport stratégiai igazgatója már közvetlenül a vezeték sérülése után rámutatott a lengyel TVP Worldnek adott nyilatkozatában. Az eset ugyan a magyarországi ellátást nem befolyásolta, de ismét ráirányította a figyelmet arra, miért kulcsfontosságú a kőolajszállítási útvonalak diverzifikációja és a többirányú ellátás. Mint Bacsa György hangsúlyozta, Magyarországnak és Szlovákiának egyaránt fontos a keleti és a déli kőolajszállítási útvonal fenntartása, hiszen az ellátásbiztonság nem alapulhat egyetlen vezetéken.