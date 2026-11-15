Most közölte az EU külügyminisztere: lecsaptak Putyin titkos árnyékflottájára, katonák szálltak meg egy gyanús tankhajót a Földközi-tengeren

Az Európai Unió erői a hét elején feltartóztattak és átvizsgáltak egy feltételezhetően az orosz árnyékflottához tartozó tankhajót a Földközi-tengeren – közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, írja az Euronews.

Feltartóztattak és átvizsgáltak egy tankhajót a Földközi-tengeren/Fotó: Kaja Kallas/X

A tankhajó hamis zászló alatt közlekedett

Az uniós Operation Irini erői pénteken szálltak fel az MV Midag nevű tankerre, és megállapították, hogy a hajó hamis zászló alatt közlekedett – írta Kallas vasárnap a közösségi médiában.

„Az EU továbbra is fellép az orosz árnyékflotta ellen a tengeren és diplomáciai eszközökkel is”

– írta. Hozzátette, hogy az uniós külügyminiszterek hétfőn újabb Oroszország elleni szankciókat hagyhatnak jóvá, amelyek az „árnyékflottát támogató bankokat, vásárlókat és vállalatokat” célozzák.

Oroszország kijátszaná a szankciókat

Oroszország az úgynevezett árnyékflottát arra használja, hogy megkerülje a nyugati szankciókat, amelyek az orosz olajipart sújtják. A flottába tartozó hajók összetett tulajdonosi struktúrákkal, kényelmi zászlókkal és más módszerekkel próbálják elrejteni rakományuk eredetét, így nehezítve a szankciók érvényesítését.

Augusztusban az Irini-művelet erői szintén zászlóellenőrzés céljából szálltak fel az MV Sun nevű olajszállító tankerre. Ugyanebben a hónapban hasonló akciót hajtottak végre az MV Toa Payoh nevű hajóval szemben is. Az Irini-műveletet 2020 márciusában indították, eredetileg azzal a feladattal, hogy segítsen betartatni a Líbiával szembeni ENSZ-fegyverembargót, amelyet a második líbiai polgárháború miatt vezettek be.

A misszió eredeti feladatai közé tartozott:

az illegális fegyverkereskedelem visszaszorítása,

az olajcsempészettel kapcsolatos információk gyűjtése,

az embercsempészet elleni fellépés támogatása,

valamint a líbiai bűnüldöző és kutató-mentő szervezetek kiképzése.

Októberben az Irini mandátumát 2029. március 31-ig meghosszabbították. A művelet új céljai között szerepel az EU földközi-tengeri érdekeinek védelme, valamint a líbiai béke és stabilitás előmozdításának folytatása. A misszió egyik új feladata az orosz árnyékflotta „visszaszorításának” segítése is. Az EU szerint ezek a hajók a Földközi-tengert „kulcsfontosságú tranzit- és átrakodási területként” használják.