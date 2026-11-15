Most közölte az EU külügyminisztere: lecsaptak Putyin titkos árnyékflottájára, katonák szálltak meg egy gyanús tankhajót a Földközi-tengeren
Az Európai Unió erői a hét elején feltartóztattak és átvizsgáltak egy feltételezhetően az orosz árnyékflottához tartozó tankhajót a Földközi-tengeren – közölte Kaja Kallas, az EU külügyi és biztonságpolitikai főképviselője, írja az Euronews.
A tankhajó hamis zászló alatt közlekedett
Az uniós Operation Irini erői pénteken szálltak fel az MV Midag nevű tankerre, és megállapították, hogy a hajó hamis zászló alatt közlekedett – írta Kallas vasárnap a közösségi médiában.
„Az EU továbbra is fellép az orosz árnyékflotta ellen a tengeren és diplomáciai eszközökkel is”
– írta. Hozzátette, hogy az uniós külügyminiszterek hétfőn újabb Oroszország elleni szankciókat hagyhatnak jóvá, amelyek az „árnyékflottát támogató bankokat, vásárlókat és vállalatokat” célozzák.
Oroszország kijátszaná a szankciókat
Oroszország az úgynevezett árnyékflottát arra használja, hogy megkerülje a nyugati szankciókat, amelyek az orosz olajipart sújtják. A flottába tartozó hajók összetett tulajdonosi struktúrákkal, kényelmi zászlókkal és más módszerekkel próbálják elrejteni rakományuk eredetét, így nehezítve a szankciók érvényesítését.
Augusztusban az Irini-művelet erői szintén zászlóellenőrzés céljából szálltak fel az MV Sun nevű olajszállító tankerre. Ugyanebben a hónapban hasonló akciót hajtottak végre az MV Toa Payoh nevű hajóval szemben is. Az Irini-műveletet 2020 márciusában indították, eredetileg azzal a feladattal, hogy segítsen betartatni a Líbiával szembeni ENSZ-fegyverembargót, amelyet a második líbiai polgárháború miatt vezettek be.
A misszió eredeti feladatai közé tartozott:
- az illegális fegyverkereskedelem visszaszorítása,
- az olajcsempészettel kapcsolatos információk gyűjtése,
- az embercsempészet elleni fellépés támogatása,
- valamint a líbiai bűnüldöző és kutató-mentő szervezetek kiképzése.
Októberben az Irini mandátumát 2029. március 31-ig meghosszabbították. A művelet új céljai között szerepel az EU földközi-tengeri érdekeinek védelme, valamint a líbiai béke és stabilitás előmozdításának folytatása. A misszió egyik új feladata az orosz árnyékflotta „visszaszorításának” segítése is. Az EU szerint ezek a hajók a Földközi-tengert „kulcsfontosságú tranzit- és átrakodási területként” használják.
Trump váratlan fordulatra készül
Donald Trump kormánya meglepő lépést fontolgat, miközben az elszálló üzemanyagárak egyre nagyobb nyomást helyeznek a Fehér Házra. Ahogyan arról lapunk is beszámolt, az eddig szankciókkal sújtott orosz árnyékflotta egyes hajói hamarosan visszatérhetnek a nemzetközi kereskedelembe, ami komoly aggodalmat váltott ki Európában is. Az Egyesült Államok azt fontolgatja, hogy enyhíti az orosz árnyékflotta olajszállító tankhajóira vonatkozó korlátozásokat. Hasonló intézkedésekről lehet szó az iráni hajók esetében is. A washingtoni kormányzat nehezen tudja megfékezni a meredeken emelkedő dízelárakat a kulcsfontosságú novemberi félidős kongresszusi választások előtt – mindent elkövet, hogy több olaj legyen a világpiacon.