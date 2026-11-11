Fordulat a béketárgyaláson: kiszivárgott a titkos terv, ezen múlhat az orosz–ukrán háború vége
Kilenc hónapos szünet után, kedden Abu-Dzabiban ismét egyeztettek az orosz és az ukrán küldöttségek, hogy újraindítsák a négy és fél éve tartó háború lezárását célzó béketárgyalásokat. A találkozó második napja a Vedomosztyi beszámolója szerint viszonylag rövid idő után ért vége, a résztvevők mindösszesen két órán át tartózkodtak a zárt ajtók mögött.
Az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, míg az ukránt Rusztem Umerov, a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője irányítja. Az Egyesült Államokat Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner képviseli.
A második tárgyalási nap
Az oroszok szigorú feltételekkel érkeztek a tárgyalásokra, ami megnehezítette a helyzetet. Ezt nyilatkozta David Arahamija ukrán parlamenti képviselő a szerdai megbeszélést követően. Kiderült, hogy továbbra sincs előrelépés az orosz területi követelések és az ukrán csapatok Donbaszból való kivonulásával kapcsolatban. A találkozó egyik eredménye egy újabb nagyszabású hadifogolycsere. A keddi tárgyalás sajtóértesülések szerint négy és fél órás volt, és szóba került a biztonsági garanciák kérdése is.
Az orosz és az ukrán delegáció tagjai orosz nyelven kommunikáltak egymással.
Az üggyel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő is közölt egy elemzést. Véleménye szerint nagy áttörés nem várható, azonban a háború tárgyalások útján fog véget érni, nem az egyik vagy a másik fél győzelmével.
Felhívta arra is a figyelmet, hogy az orosz delegáció összetétele megváltozott, ennek pedig fontos jelentése van. A tagok között van két külügyminiszter-helyettes, Szergej Rjabkov és Mihail Galuzin, egy elnöki tanácsadó Vlagyimir Megyinszkij, a külföldi katonai hírszerzés vezetője Igor Kosztyukov, továbbá az orosz vezérkar helyettes vezetője Jurij Zsigarlovszkij. Bendarzsevszkij Anton rámutatott, hogy 2022 és 2025 között az orosz küldöttségek tényleges felhatalmazással nem rendelkeztek, de ez a tavalyi év végén megváltozott.
Az ukrán fél a tárgyalásra az elnöki adminisztráció vezetőjét, Kirilo Budanovot, az elnöki adminisztráció helyettes vezetőjét, Szerhij Kiszlicát, a korábbi védelmi minisztert, Rusztem Umerovot, a külső hírszerzés helyettes vezetőjét, Vagyim Szkibickijt, valamint David Arahamia parlamenti képviselőt küldte.
A folyamatok háttere
Az elemzés arra is kitért, hogy a szeptemberi oroszországi választások után elmaradt a mozgósítás, amit sok szakértő valószínűnek tartott, mivel Moszkvának szüksége lenne friss katonai erőre. Bendarzsevszkij Anton szerint ez a harctéri helyzeten is meglátszik: októberben szinte megállt az előrenyomulás, miközben az elmúlt években általában az őszi hónapokban voltak a legsikeresebbek az orosz csapatok. A mozgósítás elmaradásának akár a tárgyalásokhoz is köze lehet.
Bár a tárgyalások során az európai partnerek is Abu-Dzabiban vannak, Oroszország nem kívánta őket bevonni az egyeztetésekbe. A szakértő szerint erre utal Dmitrij Peszkov kommunikációja is, aki korábban Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok találkozójáról beszélt. Ennek ellenére Jared Kushner egy X-bejegyzésben hangsúlyozta, hogy a végleges megállapodáshoz elengedhetetlen lesz az európai országok bevonása.
Az elmúlt napokban több amerikai tisztviselő nyilatkozott a nemzetközi sajtónak, és alapvetően pozitív tárgyalási dinamikáról beszéltek.
Az Egyesült Államok kiszivárgott információk szerint stratégiát váltott, és nem a területi kérdéseket helyezi az előtérbe, hanem a biztonsági garanciákat. Ukrajna számára ez egy kulcsfontosságú momentum, és amennyiben az Egyesült Államok és szövetségesei garantálják az ország háború lezárása utáni védelmét, akkor Kijev akár területi kompromisszumokra is hajlandó lenne.
Fordítva ez nem működik: a területi kompromisszum előfeltétele a hosszú távú katonai garancia
− fogalmazott Bendarzsevszkij Anton.
Kiszivárgott a béketerv?
David Ignatius, a Washington Post külpolitikai újságírója korábban arról írt, hogy az Egyesült Államok és Európa egy olyan közös béketerven dolgozik, amely pénzügyi és biztonsági előnyöket kínálna Ukrajnának és Oroszországnak egyaránt. Az elképzelés szerint ez teremtené meg az alapját annak a területi rendezésnek, amely egyik fél eredeti háborús céljainak sem felelne meg teljes mértékben.
Ki kell terjesztenünk a problémát és a megoldást is, hogy mindkét fél megértse, milyen helyzet alakulhat ki a háború után, és ennek alapján hajlandó legyen engedményeket tenni
− magyarázta egy, a tárgyalásokat ismerő amerikai tisztviselő, aki David Ignatiusnak számolt be részletesen az elképzelésről.
Az értesülés szerint a diplomáciai kezdeményezésről október 9-én hatórás egyeztetést tartottak Floridában, Jared Kushner és Steve Witkoff amerikai különmegbízottak vezetésével. A találkozón ukrán tisztviselők, valamint Nagy-Britannia, Franciaország és Németország képviselői vettek részt. A tárgyalásokat a Steve Witkoff tulajdonában álló, Hallandale Beach városában található Shell Bay Golf Clubban rendezték.
Az elképzelés szerint a béke négy pillérre épülne, és arra ösztönözné Vlagyimir Putyint, hogy kössön gazdasági és biztonsági megállapodást Európával, ezzel helyreállítva a régió stabilitását.
- Az első pillér Ukrajna újjáépítése lenne. A Világbank és a BlackRock befektetési vállalat olyan finanszírozási keretrendszert kíván létrehozni, amely kielégítheti Ukrajna pénzügyi igényeit. Fedezné az elesett és megsebesült katonák családjainak támogatását, valamint a gazdaság helyreállítását.
- A második pillér a biztonsági garanciákat rögzítené. Az Egyesült Államok és Európa kötelezettséget vállalnának arra, hogy egy újabb, Ukrajna elleni orosz támadás esetén katonai segítséget nyújtanak.
- A harmadik pillér Oroszország, Ukrajna és Európa gazdasági integrációját biztosítaná egy energetikai megállapodáson keresztül. Ennek egyik fontos eleme lehetne egy olyan vezetékrendszer, amely orosz kőolajat és földgázt szállítana Európába, miközben a nyereségen Kijev és Moszkva osztozna.
4. A megállapodás negyedik és egyben legnehezebben elfogadható része a területi rendezés lenne. Kérdés, hogy Oroszország beleegyezne-e, hogy a felek az általuk ellenőrzött területeken megtartsák pozícióikat, Kijev pedig hajlandó lenne-e elfogadni, hogy a megszállás alatt álló megyék Moszkva ellenőrzése alatt maradnak.
Bár az európai vezetők nem nézték jó szemmel Donald Trump és Vlagyimir Putyin energetikai megállapodását, David Ignatius forrásai szerint továbbra is elkötelezettek a Jared Kushner és Steve Witkoff vezette béketárgyalások folytatása mellett.