Fordulat a béketárgyaláson: kiszivárgott a titkos terv, ezen múlhat az orosz–ukrán háború vége

Kilenc hónapos szünet után, kedden Abu-Dzabiban ismét egyeztettek az orosz és az ukrán küldöttségek, hogy újraindítsák a négy és fél éve tartó háború lezárását célzó béketárgyalásokat. A találkozó második napja a Vedomosztyi beszámolója szerint viszonylag rövid idő után ért vége, a résztvevők mindösszesen két órán át tartózkodtak a zárt ajtók mögött.

Orosz-ukrán megállapodás született a béketárgyaláson / Fotó: AFP

Az orosz delegációt Vlagyimir Megyinszkij elnöki tanácsadó, míg az ukránt Rusztem Umerov, a Külföldi Hírszerző Szolgálat vezetője irányítja. Az Egyesült Államokat Steve Witkoff elnöki különmegbízott és Jared Kushner képviseli.

A második tárgyalási nap

Az oroszok szigorú feltételekkel érkeztek a tárgyalásokra, ami megnehezítette a helyzetet. Ezt nyilatkozta David Arahamija ukrán parlamenti képviselő a szerdai megbeszélést követően. Kiderült, hogy továbbra sincs előrelépés az orosz területi követelések és az ukrán csapatok Donbaszból való kivonulásával kapcsolatban. A találkozó egyik eredménye egy újabb nagyszabású hadifogolycsere. A keddi tárgyalás sajtóértesülések szerint négy és fél órás volt, és szóba került a biztonsági garanciák kérdése is.

Az orosz és az ukrán delegáció tagjai orosz nyelven kommunikáltak egymással.

Az üggyel kapcsolatban Bendarzsevszkij Anton kül- és biztonságpolitikai szakértő is közölt egy elemzést. Véleménye szerint nagy áttörés nem várható, azonban a háború tárgyalások útján fog véget érni, nem az egyik vagy a másik fél győzelmével.

Felhívta arra is a figyelmet, hogy az orosz delegáció összetétele megváltozott, ennek pedig fontos jelentése van. A tagok között van két külügyminiszter-helyettes, Szergej Rjabkov és Mihail Galuzin, egy elnöki tanácsadó Vlagyimir Megyinszkij, a külföldi katonai hírszerzés vezetője Igor Kosztyukov, továbbá az orosz vezérkar helyettes vezetője Jurij Zsigarlovszkij. Bendarzsevszkij Anton rámutatott, hogy 2022 és 2025 között az orosz küldöttségek tényleges felhatalmazással nem rendelkeztek, de ez a tavalyi év végén megváltozott.

Az ukrán fél a tárgyalásra az elnöki adminisztráció vezetőjét, Kirilo Budanovot, az elnöki adminisztráció helyettes vezetőjét, Szerhij Kiszlicát, a korábbi védelmi minisztert, Rusztem Umerovot, a külső hírszerzés helyettes vezetőjét, Vagyim Szkibickijt, valamint David Arahamia parlamenti képviselőt küldte.