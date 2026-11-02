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Most derült ki: egy magyar céget közvetlenül érint a Tesco csehországi és szlovákiai kivonulása – nyolc bevásárlópark sorsa változhat meg, teljesen átrendeződhet a piac

Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen a Világgazdaság
A magyar kötődésű, a Budapesti Értéktőzsdén jegyzett Shopper Park Plus számára is kedvező lehet a Tesco cseh és szlovák üzletágának eladása. A tranzakció nyolc olyan bevásárlóparkot érint, amelyekben jelenleg a brit kiskereskedelmi lánc a legfontosabb bérlő. Az ingatlanvállalat szerint a Tesco két országot érintő tulajdonosváltása és a boltok átalakítása nem veszélyezteti a bérleti díj bevételeke, sőt az új partnerrel további növekedési lehetőségeket lát.
Juhász Péter
2026.11.02, 10:25
Frissítve: 2026.11.02, 10:27
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A Shopper Park Plus (SPP) közleménye szerint a társaság négy csehországi és négy szlovákiai bevásárlóparkját is érinti az Ahold Delhaize és a Tesco között létrejött megállapodás, melynek keretében a brit kiskereskedelmi óriás lényegében feladja a cseh és a szlovák piacot. A nyolc ingatlanban jelenleg a Tesco tölti be a horgonybérlő szerepét, a tranzakció lezárását követően azonban az Ahold Delhaize lép a helyére, amely várhatóan Albert nevű boltlánc-márkáját vezeti be illetve erősíti a Tesco helyén.

tesco, shopper park plus
A Shopper Park Plus portfóliójába tartozó egyik kiemelt bevásárlóközpont a budaörsi Tesco-helyszín, amely hivatalosan Shopland Budaörs néven működik: a vállalat lehetőséget lát a Tesco cseh és szlovák piacól való kivonulásában
Fotó: Shopper Park

A Tesco megy, a bérleti szerződések maradnak

A magyar tőzsdei társaság számára fontos körülmény, hogy a tulajdonosváltás nem érinti a meglévő bérleti szerződéseket. Az SPP leányvállalatai és a Tesco között megkötött megállapodások változatlan feltételekkel maradnak érvényben, mindkét országban további hosszabbítási lehetőségekkel. Ez azt jelenti, hogy a tranzakció önmagában nem változtat az érintett ingatlanok szerződéses bérletidíj-bevételein.

A Shopper Park Plus nemcsak a jelenlegi bevételek megőrzése miatt üdvözli az üzletet, hanem a későbbi növekedési lehetőségeket is látja benne.

 Az Ahold Delhaize ugyanis jelentős nemzetközi kiskereskedelmi vállalat, amely hosszú távon tervez a régióban.

A holland–belga hátterű cég Csehországban már jelen van az Albert üzletlánccal, Szlovákiában viszont a Tesco üzletágának megszerzésével új piacra lép. Az Albert 2026 második negyedévéig 38 egymást követő negyedévben tudta növelni forgalmát, a felvásárlással pedig az Ahold Delhaize a két ország élelmiszer-kiskereskedelmi piacának meghatározó szereplőjévé válhat.

Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke szerint az új tulajdonos stabil, hosszú távra tervező partner lehet, amely további növekedési potenciált lát a cseh és szlovák piacokon.

Ez számunkra pozitív fejlemény, minden félnek egy igazi win-win szituáció, hiszen egy stabil, a régióban további növekedést tervező vállalattal működhetünk együtt hosszú távon

– fogalmazott.

A társaság arra számít, hogy az Ahold Delhaize érkezésével még vonzóbbá válhatnak a bevásárlóparkok. A közös együttműködés során az úgynevezett downsizing, vagyis a bérleményi területek átalakítása révén újabb üzlethelyiségeket adhatnak ki más bérlőknek. Ez lehetőséget teremthet a bérlői összetétel színesítésére, valamint az átalakított területek bérleti díjbevételeinek növelésére.

A Shopper Park Plus vezetése szerint a jó elhelyezkedésű bevásárlóparkokban jelentős forgalomnövekedési lehetőség rejlik, amelyet az új kiskereskedelmi partnerrel közösen használhatnak ki.

Eladja cseh és szlovák érdekeltségeit a Tesco, a magyar hálózat sorsa még nem ismert – „továbbra is vizsgáljuk az összes lehetőséget Magyarországon”
1,7 milliárd eurós üzlet keretében értékesíti csehországi és szlovákiai érdekeltségeit a Tesco az Ahold Delhaize számára. A felvásárlás több mint 360 saját üzemeltetésű, száznál több franchise-üzletet, és több mint 14 000 munkavállalót érint. A tranzakció lezárása a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követően, várhatóan 2027 negyedik negyedévében történik meg.
A tranzakcióval a brit kiskereskedelmi lánc tovább egyszerűsíti működését, és nagyobb hangsúlyt helyez brit és ír piacaira, miközben a magyarországi Tesco üzletek egyelőre a vállalat tulajdonában maradnak – részleteket ebben a cikkünkben talál.

Harminc ingatlanból áll a Shopper Park Plus portfóliója

A Shopper Park Plus a kelet-közép-európai régió egyik bevásárlóparkokra szakosodott ingatlanbefektetője. A társaság leányvállalatain keresztül összesen 30 kiskereskedelmi ingatlanból álló portfólióval rendelkezik, ezen belül:

  • 8 Lengyelországban, 
  • 4 Csehországban, 4 Szlovákiában és,
  • 4 Magyarországon működik.

Ezek együttesen több mint 600 000 négyzetméter bruttó bérbeadható területet (GLA) képviselnek, és közel ezer bérlőnek adnak helyet. 

Hosszú távon az SPP célja, hogy a kelet-közép-európai (CEE) régió vezető bevásárlópark tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon, így további regionális terjeszkedési lehetőségeket is vizsgál.

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