Most derült ki: egy magyar céget közvetlenül érint a Tesco csehországi és szlovákiai kivonulása – nyolc bevásárlópark sorsa változhat meg, teljesen átrendeződhet a piac

A Shopper Park Plus (SPP) közleménye szerint a társaság négy csehországi és négy szlovákiai bevásárlóparkját is érinti az Ahold Delhaize és a Tesco között létrejött megállapodás, melynek keretében a brit kiskereskedelmi óriás lényegében feladja a cseh és a szlovák piacot. A nyolc ingatlanban jelenleg a Tesco tölti be a horgonybérlő szerepét, a tranzakció lezárását követően azonban az Ahold Delhaize lép a helyére, amely várhatóan Albert nevű boltlánc-márkáját vezeti be illetve erősíti a Tesco helyén.

A Shopper Park Plus portfóliójába tartozó egyik kiemelt bevásárlóközpont a budaörsi Tesco-helyszín, amely hivatalosan Shopland Budaörs néven működik: a vállalat lehetőséget lát a Tesco cseh és szlovák piacól való kivonulásában

Fotó: Shopper Park

A Tesco megy, a bérleti szerződések maradnak

A magyar tőzsdei társaság számára fontos körülmény, hogy a tulajdonosváltás nem érinti a meglévő bérleti szerződéseket. Az SPP leányvállalatai és a Tesco között megkötött megállapodások változatlan feltételekkel maradnak érvényben, mindkét országban további hosszabbítási lehetőségekkel. Ez azt jelenti, hogy a tranzakció önmagában nem változtat az érintett ingatlanok szerződéses bérletidíj-bevételein.

A Shopper Park Plus nemcsak a jelenlegi bevételek megőrzése miatt üdvözli az üzletet, hanem a későbbi növekedési lehetőségeket is látja benne.

Az Ahold Delhaize ugyanis jelentős nemzetközi kiskereskedelmi vállalat, amely hosszú távon tervez a régióban.

A holland–belga hátterű cég Csehországban már jelen van az Albert üzletlánccal, Szlovákiában viszont a Tesco üzletágának megszerzésével új piacra lép. Az Albert 2026 második negyedévéig 38 egymást követő negyedévben tudta növelni forgalmát, a felvásárlással pedig az Ahold Delhaize a két ország élelmiszer-kiskereskedelmi piacának meghatározó szereplőjévé válhat.

Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke szerint az új tulajdonos stabil, hosszú távra tervező partner lehet, amely további növekedési potenciált lát a cseh és szlovák piacokon.

Ez számunkra pozitív fejlemény, minden félnek egy igazi win-win szituáció, hiszen egy stabil, a régióban további növekedést tervező vállalattal működhetünk együtt hosszú távon

– fogalmazott.

A társaság arra számít, hogy az Ahold Delhaize érkezésével még vonzóbbá válhatnak a bevásárlóparkok. A közös együttműködés során az úgynevezett downsizing, vagyis a bérleményi területek átalakítása révén újabb üzlethelyiségeket adhatnak ki más bérlőknek. Ez lehetőséget teremthet a bérlői összetétel színesítésére, valamint az átalakított területek bérleti díjbevételeinek növelésére.