Most derült ki: egy magyar céget közvetlenül érint a Tesco csehországi és szlovákiai kivonulása – nyolc bevásárlópark sorsa változhat meg, teljesen átrendeződhet a piac
A Shopper Park Plus (SPP) közleménye szerint a társaság négy csehországi és négy szlovákiai bevásárlóparkját is érinti az Ahold Delhaize és a Tesco között létrejött megállapodás, melynek keretében a brit kiskereskedelmi óriás lényegében feladja a cseh és a szlovák piacot. A nyolc ingatlanban jelenleg a Tesco tölti be a horgonybérlő szerepét, a tranzakció lezárását követően azonban az Ahold Delhaize lép a helyére, amely várhatóan Albert nevű boltlánc-márkáját vezeti be illetve erősíti a Tesco helyén.
A Tesco megy, a bérleti szerződések maradnak
A magyar tőzsdei társaság számára fontos körülmény, hogy a tulajdonosváltás nem érinti a meglévő bérleti szerződéseket. Az SPP leányvállalatai és a Tesco között megkötött megállapodások változatlan feltételekkel maradnak érvényben, mindkét országban további hosszabbítási lehetőségekkel. Ez azt jelenti, hogy a tranzakció önmagában nem változtat az érintett ingatlanok szerződéses bérletidíj-bevételein.
A Shopper Park Plus nemcsak a jelenlegi bevételek megőrzése miatt üdvözli az üzletet, hanem a későbbi növekedési lehetőségeket is látja benne.
Az Ahold Delhaize ugyanis jelentős nemzetközi kiskereskedelmi vállalat, amely hosszú távon tervez a régióban.
A holland–belga hátterű cég Csehországban már jelen van az Albert üzletlánccal, Szlovákiában viszont a Tesco üzletágának megszerzésével új piacra lép. Az Albert 2026 második negyedévéig 38 egymást követő negyedévben tudta növelni forgalmát, a felvásárlással pedig az Ahold Delhaize a két ország élelmiszer-kiskereskedelmi piacának meghatározó szereplőjévé válhat.
Bárány Kristóf, a Shopper Park Plus igazgatóságának elnöke szerint az új tulajdonos stabil, hosszú távra tervező partner lehet, amely további növekedési potenciált lát a cseh és szlovák piacokon.
Ez számunkra pozitív fejlemény, minden félnek egy igazi win-win szituáció, hiszen egy stabil, a régióban további növekedést tervező vállalattal működhetünk együtt hosszú távon
– fogalmazott.
A társaság arra számít, hogy az Ahold Delhaize érkezésével még vonzóbbá válhatnak a bevásárlóparkok. A közös együttműködés során az úgynevezett downsizing, vagyis a bérleményi területek átalakítása révén újabb üzlethelyiségeket adhatnak ki más bérlőknek. Ez lehetőséget teremthet a bérlői összetétel színesítésére, valamint az átalakított területek bérleti díjbevételeinek növelésére.
A Shopper Park Plus vezetése szerint a jó elhelyezkedésű bevásárlóparkokban jelentős forgalomnövekedési lehetőség rejlik, amelyet az új kiskereskedelmi partnerrel közösen használhatnak ki.
Eladja cseh és szlovák érdekeltségeit a Tesco, a magyar hálózat sorsa még nem ismert – „továbbra is vizsgáljuk az összes lehetőséget Magyarországon”
1,7 milliárd eurós üzlet keretében értékesíti csehországi és szlovákiai érdekeltségeit a Tesco az Ahold Delhaize számára. A felvásárlás több mint 360 saját üzemeltetésű, száznál több franchise-üzletet, és több mint 14 000 munkavállalót érint. A tranzakció lezárása a szükséges hatósági jóváhagyások megszerzését követően, várhatóan 2027 negyedik negyedévében történik meg.
A tranzakcióval a brit kiskereskedelmi lánc tovább egyszerűsíti működését, és nagyobb hangsúlyt helyez brit és ír piacaira, miközben a magyarországi Tesco üzletek egyelőre a vállalat tulajdonában maradnak – részleteket ebben a cikkünkben talál.
Harminc ingatlanból áll a Shopper Park Plus portfóliója
A Shopper Park Plus a kelet-közép-európai régió egyik bevásárlóparkokra szakosodott ingatlanbefektetője. A társaság leányvállalatain keresztül összesen 30 kiskereskedelmi ingatlanból álló portfólióval rendelkezik, ezen belül:
- 8 Lengyelországban,
- 4 Csehországban, 4 Szlovákiában és,
- 4 Magyarországon működik.
Ezek együttesen több mint 600 000 négyzetméter bruttó bérbeadható területet (GLA) képviselnek, és közel ezer bérlőnek adnak helyet.
Hosszú távon az SPP célja, hogy a kelet-közép-európai (CEE) régió vezető bevásárlópark tulajdonosává és üzemeltetőjévé váljon, így további regionális terjeszkedési lehetőségeket is vizsgál.