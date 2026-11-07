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Nyúlüregbe ránt a TikTok – állítja teljesen komolyan Brüsszel, és ötödszörre se szabott ki büntetést

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Csapdába húzza a közösségimédia-platform a felhasználóit – állítja az Európai Bizottság. A TikTok a célpont, immár ötödször – büntetés azonban menetrendszerűen nem érkezik Brüsszelből. A TikTokot elsősorban a fiatalok használják, és újabban kulcsszerepet játszott több európai ország választásaiban.
Pető Sándor
2026.11.07, 17:17
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Nekitámadt a TikToknak az Európai Bizottság, nem először, és megint következmények nélkül. Brüsszel azzal vádolja a TikTokot, hogy megsértette az online platformokra vonatkozó uniós szabályokat, mivel olyan algoritmusokat alakított ki, amelyek az úgynevezett „nyúlüreg-effektus” révén egyre mélyebbre húzzák a felhasználókat bizonyos tartalmak világába – jelenti a Politico. 

A TikTok egyre mélyebben belenyúl a poltikába, és most kulcsfontosságú választások sorozata következik
A TikTok egyre mélyebben belenyúl a poltikába, és most kulcsfontosságú választások sorozata következik Fotó: NurPhoto via AFP

Ismeretes, a TikTok egyre nagyobb hatású az európai politikában, kulcsszerepet játszott a fiatal korosztályok mozgósításában például

  • Románia,
  • Lengyelország,
  • Magyarország
  • és Szerbia legutóbbi választásain. A következő alig több mint egy évben kulcsfontosságú választások sorozata vár az Európai Unióra.

TikTok: elsőként náluk vizsgálták meg az ajánlórendszert

A bizottság előzetes vizsgálati megállapításai pénteken jelentek meg, és ez az első eset, hogy a Bizottság egy közösségimédia-platform ajánlórendszerét kifejezetten a digitális szolgáltatásokról szóló rendelet (DSA) megsértése miatt veszi célba. 

„Ez az első alkalom, hogy valóban közvetlenül nekilátunk a felhasználói aktivitáson alapuló ajánlórendszerek modelljének vizsgálatához” – mondta egy bizottsági tisztviselő, aki névtelenséget kért, hogy szabadon beszélhessen.

A  jogszabály alapján a vállalatok akár éves globális árbevételük 6 százalékának megfelelő bírsággal is sújthatók, ami rendkívül nagy fenyegetést jelent. A TikTokot Brüssuel már ötödször vádolja az uniós szabályok megsértésével, de eddig egyetlen bíságot se róttak ki rá – emlékeztet a brüsszeli lap.

A fiatalok javarésze megjelenik a TikTokon, Amerikában és Európában is

Amerikai és európai kutatások szerint is a TikTok a fiatal korosztályok "Facebookja". 1A 3–17 éves amerikaiak 68 százaléka használja a Pew 2025. szeptember–októberi felmérése szerint. A brit Ofcom 2025-ös jelentése szerint a TikTok anyavállalatának, a kínai ByteDance-nek a szolgáltatásai a 18–24 éves internetezők 81, a 25–34 évesek 69 százalékát érték el.

Bejelentésében a bizottság azt állította: a TikTok nem vette megfelelően figyelembe annak kockázatát, hogy a felhasználókat „nyúlüregekbe” tereli „személyre szabott videók folyamatos áradatával, még akkor is, ha ezek mentális egészségi problémákkal vagy a testképpel kapcsolatosak”.

A vizsgálat a mentális egészségre gyakorolt hatásokra összpontosított, mert „ezen a területen voltak a legerősebbek a bizonyítékok” – mondta egy másik tisztviselő, amikor arról kérdezték, hogyan járulhat hozzá a nyúlüreg-effektus a radikalizálódáshoz.

A Bizottság sajtóközleménye szerint minél többet lépnek kapcsolatba a felhasználók egy adott tartalomtípussal – még akkor is, ha az potenciálisan káros –, annál több hasonló tartalmat ajánl nekik a rendszer. A testület azt is megállapította, hogy a TikTok által a nyúlüreg-effektus visszaszorítására bevezetett intézkedések nem bizonyultak hatékonynak.

Nagyjából senkinek se kell a nem személyre szabott tartalom

A TikToknak nagyobb súllyal kellene figyelembe vennie a felhasználók „kifejezett” jelzéseit, például a „Nem érdekel” gomb megnyomását, mint a közvetett jelzéseket, például a felhasználói aktivitást – mondta az első bizottsági tisztviselő. A DSA azt is előírja, hogy minden felhasználó számára elérhető legyen egy nem személyre szabott tartalomfolyam. A TikTok felhasználóinak azonban mindössze 0,2 százaléka választja ténylegesen ezt a lehetőséget – közölte az egyik tisztviselő.

A TikTok szóvivője visszautasította a vádakat:

A Bizottság több olyan kijelentést tett, amelyek alapvetően pontatlanok, és torz képet festenek platformunk működési felépítéséről, valamint a felhasználók biztonsága iránti elkötelezettségünkről

– idézi a Politico. 

 

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