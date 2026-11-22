A november 23-ra meghirdetett munkabeszüntetés egyes telephelyeken már vasárnap este vagy éjszaka elkezdődik. Az érintett üzemek között van a Mercedes-Benz brémai és hamburgi gyára, a Meyer Werft papenburgi hajógyára, valamint a Siemens Gamesa cuxhaveni szélturbinaüzeme – számolt be a német közszolgálati Tagesschau.

Az IG Metal korábbi tüntetése a Mercedes gyár előtt Fotó: AFP

Az IG Metall adatai szerint pénteken 17 északnémet üzemben mintegy 12 300-an vettek részt a munkabeszüntetésben. Daniel Friedrich, a szakszervezet északnémet körzetének vezető tárgyalója szerint a hétfői akcióval tovább növelik a nyomást a munkáltatókon. A Reuters beszámolója szerint a vita a bérek mellett a munkahelyek biztonságáról is szól.

Öt százalékot kér a szakszervezet, 1,3 százalékot ajánlanak a munkáltatók

Az IG Metall egyéves megállapodást és 5 százalékos béremelést követel. Azoktól a vállalatoktól, amelyek eltérnének az ágazati megállapodástól, vállalásokat kér a beruházásokra, a gyártandó termékekre, a telephelyek jövőjére és a foglalkoztatásra. A munkáltatók 26 hónapos megállapodást javasolnak, amelynek első húsz hónapjában nem emelkedne tartósan a bér. Az ajánlat feltételes egyszeri kifizetést, majd 2028 júliusától 1,3 százalékos béremelést tartalmaz.

Az északnémet tárgyalások mintegy 130 ezer munkavállalót érintenek. Az október 8-án kezdődött egyeztetéseken három forduló után sincs megállapodás, a negyedik forduló időpontját pedig még nem tűzték ki – írja a Tagesschau a bértárgyalások állásáról.

A német autóiparban a gyárak jövője is tét

A Mercedesnél már szeptemberben tiltakozott az IG Metall a németországi telephelyeket érintő tervek miatt. A Világgazdaság akkori cikke szerint Michael Haberle, a vállalat központi üzemi tanácsának elnökhelyettese arról beszélt, hogy a vezetés hosszabb távon csökkentené a német üzemek termelési volumenét. A lap novemberben arról is beszámolt, hogy a Mercedesnél a németországi beruházások befagyasztása és a gyárbezárás lehetősége is felmerült.

A megélhetés és a telephelyek jövője az autóipari beszállítóknál is összekapcsolódik. A Schaeffler átalakításáról szóló VG-cikk szerint a dolgozói oldal a bérvita mellett azt is tisztázni szeretné, hogy a német üzemek milyen beruházásokra, fejlesztésekre és új termékekre számíthatnak.