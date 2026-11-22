Sikeresen pályára állt a Merkúr körül a BepiColombo – jelentette be vasárnap hajnalban az Európai Űrügynökség (ESA). „Jelentkezett Bepi” – írta az ügynökség az X-en, miután a földi irányítás jelet kapott az űreszköztől. Az Associated Press szerint a németországi irányítóközpontban több órát vártak arra, hogy az adatokból megerősíthessék a szombati manőver sikerét.

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Miért kellett nyolc év, hogy elérje a Merkúrt?

A BepiColombo 2018. október 20-án indult egy Ariane–5 rakétával. Az út egyik legnehezebb része a fékezés volt. A Nap felé közeledve az űreszköz felgyorsul, a Merkúr körüli pályára álláshoz viszont a bolygóhoz képest kellően le kell lassulnia. Ehhez a szonda egyszer a Föld, kétszer a Vénusz, hatszor pedig a Merkúr mellett repült el, kihasználva a bolygók gravitációját a pályája módosítására. A kerülőkkel együtt több mint tízmilliárd kilométert tett meg - derül ki az esa.int tájékoztatásából.

A két szonda még összekapcsolva érkezett meg. A Merkúr déli pólusához közeledve négy hajtómű fékezte az űreszközt annyira, hogy a bolygó gravitációja befogja. Az ESA terve szerint az első, elnyúlt pályán a BepiColombo a felszínhez mintegy 590 kilométerre közelít, a legtávolabbi ponton pedig 11 640 kilométerre jár tőle.

Két szonda vizsgálja majd ugyanazt a bolygót

Az ESA menetrendje szerint december 9–10-én válik szét az európai Mercury Planetary Orbiter (MPO) és a japán Mio. Ez lesz az első küldetés, amelyben két szonda egyszerre kering a Merkúr körül. A tudományos megfigyelések a tervek szerint 2027 áprilisában kezdődnek.

Az európai szonda feltérképezi a felszín összetételét, és adatokat gyűjt a bolygó belső szerkezetéről, köztük a nagyméretű, vasban gazdag magról. A japán Mio elsősorban azt vizsgálja, hogyan lép kölcsönhatásba a Merkúr mágneses tere a napszéllel. A kutatók a két szonda egyidejű méréseiből azt is jobban megérthetik, hogyan keletkezik a bolygó mágneses tere. A küldetés másik kérdése, hogyan maradhat fenn vízjég a Naphoz legközelebbi bolygó állandóan árnyékos sarki krátereiben.