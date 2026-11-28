„Alamizsna és gátlástalan populizmus a nyugdíjasok ingyenes utazása a tömegközlekedésen": kiborult a csődbiztos, ez nem mehet így tovább – Budapesttel példálózva emelnék az árakat
Budapesttel példálózva emelnék a bukaresti jegyárakat, és elvennék a nyugdíjasok ingyenes utazását. A fizetésképtelenség miatt eljáró Remus Borza hivatalosan is kezdeményezte, hogy a román fővárosban az eddigi 3 lejről 5 lejre emeljék az egy utazásra szóló menetjegy árát – írja a Profit.ro gazdasági portál.
Borza álláspontja szerint a fővárosban élő mintegy félmillió nyugdíjas díjmentes utaztatása „gátlástalan populizmus és alamizsna”, amely havonta 24 millió, éves szinten pedig 288 millió lejes bevételkiesést okoz a társaságnak. Mint a Bucuresti FM-nek fogalmazott, az energia- és üzemanyagárak emelkedése, az infláció, valamint a minimálbér-növekedés mellett a vállalat képtelen túlélni a jelenlegi díjszabással.
A csődbiztos nemzetközi és belföldi összehasonlítással támasztotta alá a drágítás szükségességét. Rámutatott, hogy míg Bukarestben mindössze 0,6 euróba kerül egy vonaljegy, addig a magyar fővárosban és Kolozsváron átszámítva 7 lejnek, Bécsben 17 lejnek, az északi országokban pedig 23 lejnek megfelelő összeget kérnek el egy utazásért, de még Brassóban és Temesváron is 5 lejbe kerül a tömegközlekedés. Borza ugyanakkor elismerte, hogy a pénzügyi összeomláshoz a városvezetés mulasztásai is hozzájárultak: a főpolgármesteri hivatal nem utalta át időben és teljes egészében a közszolgáltatási támogatásokat, a közlekedésszervező szövetség (ADI-TPBI) pedig nem ismerte el a járművek valós kilométerenkénti üzemeltetési költségeit.
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A tarifamódosításról szóló előterjesztésen már dolgozik a bukaresti városvezetés, az új árak pedig akár két héten belül hatályba léphetnek. Ciprian Ciucu főpolgármester a Bucuresti.ro portálnak adott interjújában megerősítette, hogy a csődbiztos kérésének megfelelően készítik elő a javaslatot, mivel ellenkező esetben a vállalat a végső felszámolás sorsára jutna. A városvezető emlékeztetett, hogy a díjemelést idén januárban egyszer már napirendre tűzte, ám a Szociáldemokrata Párt (PSD) képviselői akkor leszavazták azt. Ciucu akkor a cég szerkezeti átalakításához kötötte a későbbi drágítást, ám mivel a belső reformok elmaradtak, elindította a fizetésképtelenségi eljárást.
A több mint 3 milliárd lejes adósságállományt felhalmozó, és az idei év első tíz hónapjában 765 millió lejes veszteséget elkönyvelő STB-nél november elején már megkezdődött a drasztikus költségcsökkentés. A társaság közel nyolcszáz alkalmazottnak mondott fel, és több mint kilencszáz betöltetlen státuszt szüntetett meg, amivel 8428 főre csökken a létszám. A leépítés az adminisztratív és karbantartói állomány mellett százhetven járművezetőt is érint, akiket többnyire fegyelmi vétségek, üzemanyaglopás, ittas vezetés vagy a betegszabadsággal való visszaélések miatt bocsátanak el.
A vállalat kiadásainak szerkezete súlyos egyensúlytalanságot mutat: a bevételek hetven százalékát a mintegy 1,2 milliárd lejes éves bérköltség emészti fel. Remus Borza ezért további szigorításokat – így a bliccelők elleni bírságok emelését, a túlárazott beszerzések leállítását és a kedvezőtlen szerződések felbontását – helyezett kilátásba. A szakszervezetek ugyanakkor figyelmeztettek: bár egy utazás valós önköltsége meghaladja a 10 lejt a román fővárosban, a hirtelen áremelés az utasszám visszaeséséhez és a jegy nélküli utazások arányának növekedéséhez vezethet.