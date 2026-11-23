Több mint három évtizede nem látott győzelmet arattak a demokraták az Egyesült Államokban: a november 3-i félidős választások után már legalább 258 képviselőházi mandátumot szereztek meg, amivel 1992 óta a legnagyobb többséget tudhatják magukénak. A 435 fős Képviselőházban ezzel olyan fölénybe kerültek, amelyre ebben az évszázadban egyik pártnak sem volt példája. Az eredmény különösen súlyos vereség Donald Trump számára, akinek a következő két évben demokrata többségű Kongresszussal kell együttműködnie – számolt be róla az Euronews.

Trump számára most jön az igazán nehéz időszak / Fotó: NurPhoto via AFP

A demokraták vasárnap érték el a történelmi jelentőségű eredményt, miután Észak-Karolinában Chuck Hubbard legyőzte a republikánus Virginia Foxxot, aki több mint két évtizeden keresztül képviselte választókerületét a Kongresszusban. A rendkívül szoros versenyben mindössze 330 szavazat döntött a demokrata jelölt javára, az eredményt újraszámlálás után állapították meg. A vereség azért is figyelemre méltó, mert Foxx 2024-ben még jelentős fölénnyel nyerte meg ugyanezt a választókerületet.

A Szenátust is elveszítette Trump pártja

A demokraták már 44 mandátumot hódítottak el a republikánusoktól, meghaladva a 2018-as félidős választások eredményét, amikor Trump első elnöksége idején 40 képviselőházi helyet szereztek vissza. Ráadásul négy választókerületben továbbra sem dőlt el a mandátum sorsa, így a fölényük tovább növekedhet. A republikánusok számára különösen fájdalmas, hogy nem csupán a Képviselőházban szenvedtek vereséget. A demokraták a Szenátusban is többséget szereztek, ahol a száz mandátumból 56-ot birtokolnak majd. A azt korábban megírtuk, a félidős választások történelmi fordulatokat hoztak több hagyományosan republikánus államban is.

Mississippiben például a polgárháború óta először választottak színes bőrű szenátort.

A demokraták előretörése mögött elsősorban a megélhetési költségek emelkedése, az iráni háború gazdasági következményei és a Trump-kormányzat körüli politikai botrányok miatti választói elégedetlenség állhat. Különösen az infláció és az energiaárak alakulása jelentett problémát az amerikai háztartások számára.