Trump figyelmeztetése sem ért semmit: újabb csapás az orosz olajiparra – lángokban a legnagyobb finomító

Az ukrán drónok vasárnap hajnalban támadták meg a Moszkvától mintegy 400 kilométerre keletre fekvő Ksztovo térségét, ahol a Lukoil egyik legnagyobb oroszországi olajfinomítója működik. A létesítményben tűz keletkezett, a károk pontos mértéke azonban egyelőre nem ismert – számolt be róla az AFP és a független orosz Meduza.

Gyakorlatozó ukrán fiatal nő/Fotó: Anadolu via AFP

Gleb Nyikityin, a Nyizsnyij Novgorod-i terület kormányzója megerősítette, hogy dróntámadás ért egy ipari létesítményt, amelyben jelentős károk keletkeztek. Az orosz hatóságok ugyanakkor hivatalosan nem nevezték meg az érintett üzemet. Ukrán források szerint a célpont a Lukoil ksztovói finomítója volt, a Fire Point ukrán vállalat pedig megerősítette a létesítmény elleni csapást. A károk felszámolása ugyanakkor a környék lakosságát is érintheti, átmeneti áramkimaradásokra, valamint a melegvíz- és fűtőszolgáltatás akadozására figyelmeztettek a hatóságok. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint országszerte összesen 235 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán.

Október 29-én a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Kijev amerikai nyomásra felfüggesztette az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. A szünet azonban nem bizonyult tartósnak, még aznap éjjel dróncsapás érte a szamarai régióban található novokujbisevszki finomítót is. A Lukoil ksztovói olajfinomítója sem először került az ukrán drónok célkeresztjébe. A létesítményt korábban több alkalommal is támadás érte, amelyek a finomító kulcsfontosságú feldolgozóegységében okoztak károkat. Ezt a Meduza által elemzett, nagy felbontású műholdas hőfelvételek is alátámasztják

Donald Trumpnak sem tetszenek az olajfinomítók elleni támadások

A mostani támadás azért is figyelemre méltó, mert az Egyesült Államok az elmúlt hetekben az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapások mérséklését sürgette. A Világgazdaság is megírta, hogy Donald Trump kormányzata attól tart, hogy az orosz finomítói kapacitások kiesése tovább növelheti a nemzetközi üzemanyagárakat, különösen a dízel drágulását A Wall Street Journal október végén arról számolt be, hogy Ukrajna átmenetileg visszafogta az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat. A vasárnapi csapás azonban arra utal, hogy Kijev nem mondott le az orosz energiainfrastruktúra támadásáról.