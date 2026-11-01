Trump figyelmeztetése sem ért semmit: újabb csapás az orosz olajiparra – lángokban a legnagyobb finomító
Az ukrán drónok vasárnap hajnalban támadták meg a Moszkvától mintegy 400 kilométerre keletre fekvő Ksztovo térségét, ahol a Lukoil egyik legnagyobb oroszországi olajfinomítója működik. A létesítményben tűz keletkezett, a károk pontos mértéke azonban egyelőre nem ismert – számolt be róla az AFP és a független orosz Meduza.
Gleb Nyikityin, a Nyizsnyij Novgorod-i terület kormányzója megerősítette, hogy dróntámadás ért egy ipari létesítményt, amelyben jelentős károk keletkeztek. Az orosz hatóságok ugyanakkor hivatalosan nem nevezték meg az érintett üzemet. Ukrán források szerint a célpont a Lukoil ksztovói finomítója volt, a Fire Point ukrán vállalat pedig megerősítette a létesítmény elleni csapást. A károk felszámolása ugyanakkor a környék lakosságát is érintheti, átmeneti áramkimaradásokra, valamint a melegvíz- és fűtőszolgáltatás akadozására figyelmeztettek a hatóságok. Az orosz védelmi minisztérium közlése szerint országszerte összesen 235 ukrán drónt lőttek le az éjszaka folyamán.
Október 29-én a The Wall Street Journal arról számolt be, hogy Kijev amerikai nyomásra felfüggesztette az orosz olajfinomítók elleni támadásokat. A szünet azonban nem bizonyult tartósnak, még aznap éjjel dróncsapás érte a szamarai régióban található novokujbisevszki finomítót is. A Lukoil ksztovói olajfinomítója sem először került az ukrán drónok célkeresztjébe. A létesítményt korábban több alkalommal is támadás érte, amelyek a finomító kulcsfontosságú feldolgozóegységében okoztak károkat. Ezt a Meduza által elemzett, nagy felbontású műholdas hőfelvételek is alátámasztják
Donald Trumpnak sem tetszenek az olajfinomítók elleni támadások
A mostani támadás azért is figyelemre méltó, mert az Egyesült Államok az elmúlt hetekben az orosz olajfinomítók elleni ukrán csapások mérséklését sürgette. A Világgazdaság is megírta, hogy Donald Trump kormányzata attól tart, hogy az orosz finomítói kapacitások kiesése tovább növelheti a nemzetközi üzemanyagárakat, különösen a dízel drágulását A Wall Street Journal október végén arról számolt be, hogy Ukrajna átmenetileg visszafogta az orosz olajipari létesítmények elleni támadásokat. A vasárnapi csapás azonban arra utal, hogy Kijev nem mondott le az orosz energiainfrastruktúra támadásáról.
Az ukrán hadvezetés számára az olajfinomítók kiemelt stratégiai célpontok, hiszen az üzemanyag-ellátás megzavarása az orosz hadsereg működését és az ország gazdasági bevételeit egyaránt érintheti. A támadás tényleges energiapiaci következményei egyelőre nem ítélhetők meg: ehhez tudni kellene, milyen berendezések sérültek meg, és mennyi időre eshet ki a finomító termelése.
Orosz ellentámadás is történt
Mindeközben Oroszország is nagyszabású dróntámadást indított Ukrajna ellen. Az ukrán légierő közlése szerint szombat estétől vasárnap reggelig 433 orosz drón érkezett az ország légterébe, amelyek közül 371-et sikerült semlegesíteni. A támadások négy régió energetikai infrastruktúráját is érintették, százezrek maradtak áram nélkül, Kijevben pedig rendkívüli áramszüneteket rendeltek el. A Reuters szerint Volodimir Zelenszkij ukrán elnök arra figyelmeztetett, hogy Moszkva kihasználja az ukrán légvédelem ballisztikus rakéták elleni elfogóeszközeinek hiányát.