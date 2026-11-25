Donald Trump amerikai elnök szerdán új vámokat helyezett kilátásba több jelentős kereskedelmi partnerrel, köztük Kínával szemben. A protekcionista politika folytatásában az sem tántorította el, hogy pártja, a Republikánus Párt komoly veszteségeket szenvedett az amerikai félidős választásokon – írja a Reuters.

Donald Trump amerikai elnök új vámokat helyezett kilátásba/Fotó: Evan El-Amin

Trump és Hszi Csin-ping múlt héten találkoztak

Az amerikai kormány 14 kereskedelmi partnerrel szemben javasolt vámokat arra hivatkozva, hogy ezekben az országokban strukturális túltermelés alakult ki. A legmagasabb, 20 százalékos vámtétel Kínát sújtaná. Washington szerint Peking olcsó exporttermékekkel árasztja el a világpiacot, az acéltól kezdve az elektromos járműveken át a napelemekig.

„Tudjuk, hogy nem örülnek ezeknek az intézkedéseknek, de stabilitásra törekszünk a kínaiakkal. Kína pedig velünk szeretne stabil kapcsolatot”

– mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő. Hozzátette, hogy Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök múlt heti találkozója „igazán nagyszerű” volt.

Peking korábban ismételten elutasította a „kereskedelmi háborúkat”, és vitatta a túlkapacitásra vonatkozó amerikai állításokat, ugyanakkor ezúttal sem fenyegetett megtorló intézkedésekkel.

„Az úgynevezett túlkapacitás egy hamis probléma, Kína pedig ellenzi, hogy ezt politikai manipuláció ürügyeként használják fel” – mondta Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Egyúttal arra szólította fel a világ két legnagyobb gazdaságát, hogy tartsák fenn a stabil kapcsolatokat.

Az amerikai tisztviselő szerint a kormány Bangladesre, Kambodzsára, az Európai Unióra, Indiára, Indonéziára, Japánra, Dél-Koreára, Malajziára, Szingapúrra, Svájcra, Tajvanra, Thaiföldre és Vietnámra is vámokat javasolt. Mexikó és Norvégia egyelőre kimarad az új intézkedésekből.

Az új vámoknál figyelembe veszik majd azokat a kereskedelmi megállapodásokat is, amelyeket a Trump-kormányzattal kötöttek, és bizonyos korábbi vámokat sem halmoznak rájuk. Ez arra utal, hogy számos ország esetében nem emelkedik majd drasztikusan az amerikai piacra irányuló export költsége. Ennek ellenére az új kereskedelmi terhek lehetősége szerdán nyomást gyakorolt a részvénypiacokra, miközben a technológiai vállalatok által hajtott tőzsdei rali lendülete tovább fogyott. Az MSCI globális részvényindexe 0,5 százalékkal esett.