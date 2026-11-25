Újabb vámvihar készül: Trump egyszerre 14 kereskedelmi partnerét vette célba
Donald Trump amerikai elnök szerdán új vámokat helyezett kilátásba több jelentős kereskedelmi partnerrel, köztük Kínával szemben. A protekcionista politika folytatásában az sem tántorította el, hogy pártja, a Republikánus Párt komoly veszteségeket szenvedett az amerikai félidős választásokon – írja a Reuters.
Trump és Hszi Csin-ping múlt héten találkoztak
Az amerikai kormány 14 kereskedelmi partnerrel szemben javasolt vámokat arra hivatkozva, hogy ezekben az országokban strukturális túltermelés alakult ki. A legmagasabb, 20 százalékos vámtétel Kínát sújtaná. Washington szerint Peking olcsó exporttermékekkel árasztja el a világpiacot, az acéltól kezdve az elektromos járműveken át a napelemekig.
„Tudjuk, hogy nem örülnek ezeknek az intézkedéseknek, de stabilitásra törekszünk a kínaiakkal. Kína pedig velünk szeretne stabil kapcsolatot”
– mondta egy magas rangú amerikai tisztviselő. Hozzátette, hogy Trump és Hszi Csin-ping kínai elnök múlt heti találkozója „igazán nagyszerű” volt.
Peking korábban ismételten elutasította a „kereskedelmi háborúkat”, és vitatta a túlkapacitásra vonatkozó amerikai állításokat, ugyanakkor ezúttal sem fenyegetett megtorló intézkedésekkel.
„Az úgynevezett túlkapacitás egy hamis probléma, Kína pedig ellenzi, hogy ezt politikai manipuláció ürügyeként használják fel” – mondta Guo Jiakun, a kínai külügyminisztérium szóvivője. Egyúttal arra szólította fel a világ két legnagyobb gazdaságát, hogy tartsák fenn a stabil kapcsolatokat.
Az amerikai tisztviselő szerint a kormány Bangladesre, Kambodzsára, az Európai Unióra, Indiára, Indonéziára, Japánra, Dél-Koreára, Malajziára, Szingapúrra, Svájcra, Tajvanra, Thaiföldre és Vietnámra is vámokat javasolt. Mexikó és Norvégia egyelőre kimarad az új intézkedésekből.
Az új vámoknál figyelembe veszik majd azokat a kereskedelmi megállapodásokat is, amelyeket a Trump-kormányzattal kötöttek, és bizonyos korábbi vámokat sem halmoznak rájuk. Ez arra utal, hogy számos ország esetében nem emelkedik majd drasztikusan az amerikai piacra irányuló export költsége. Ennek ellenére az új kereskedelmi terhek lehetősége szerdán nyomást gyakorolt a részvénypiacokra, miközben a technológiai vállalatok által hajtott tőzsdei rali lendülete tovább fogyott. Az MSCI globális részvényindexe 0,5 százalékkal esett.
„Ez újabb emlékeztető arra, hogy miközben a vámok jogi indoklása folyamatosan változik, az amerikai protekcionizmust egyre nehezebb visszafordítani” – írták az ING elemzői.
Az új vámok nem haladhatják meg a megállapodásban rögzített határokat
Trump vámjai hozzájárultak az amerikai fogyasztási cikkek árának emelkedéséhez. A novemberi félidős választások után – amelyeken a republikánusok jelentős vereségeket szenvedtek – készült Reuters/Ipsos közvélemény-kutatás szerint a megkérdezettek 62 százaléka támogatná a vámok eltörlésére irányuló kezdeményezéseket.
Trump ugyanakkor már régóta jelezte, hogy vissza kívánja építeni azokat a vámokat, amelyeket az amerikai Legfelsőbb Bíróság februárban megsemmisített. A most bejelentett intézkedések egy nyolc hónapos, az úgynevezett 301-es szakasz alapján folytatott vizsgálatot követően születtek, amely a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatokat vizsgálta.
Az amerikai tisztviselő szerint az új vámok egyetlen esetben sem haladják majd meg a Trump-kormányzattal kötött kereskedelmi megállapodásokban rögzített vámplafonokat. Kínánál például Trump második elnöki ciklusára 20 százalékos felső határ vonatkozik a Pekinggel egy évvel ezelőtt kötött fegyverszüneti megállapodás alapján. Ez a megállapodás január 10-én jár le.
A tisztviselő szerint az új vámok nem vonatkoznak arra a mintegy 30 milliárd dollár értékű kínai importra sem, amelynek vámcsökkentését az Egyesült Államok egy kétoldalú egyeztetési folyamat keretében fontolgatja. Ugyanakkor az új intézkedések hozzáadódnak majd a Trump első elnöki ciklusa alatt Kínára kivetett vámokhoz, amelyek nagyjából 25 százalékot tettek ki.
Az új vámok emellett nem adódnak hozzá azokhoz a 10, illetve 12,5 százalékos vámokhoz sem, amelyeket a kormány júliusban további mintegy 60 kereskedelmi partnerrel szemben vezetett be. Ezeket az intézkedéseket azzal indokolták, hogy az érintett országok nem lépnek fel kellő szigorral a kényszermunkát tiltó jogszabályok megsértésével szemben.
A konkrét vámtételeket szerdán teszik közzé az amerikai Federal Registerben, az Egyesült Államok hivatalos közlönyében.
A vámok mértéke összhangban lesz a más országokkal kötött kereskedelmi megállapodásokkal is – közölte a tisztviselő. Így például az
- Európai Unió, Japán, Dél-Korea és Tajvan esetében 15 százalékos felső határ érvényesül,
- míg Malajzia 19 százalékos plafonban állapodott meg az Egyesült Államokkal.
A tervezett vámok bevezetése előtt nyilvános véleményezési időszakot tartanak, amelyet egy meghallgatás is követ. Az amerikai tisztviselő szerint emiatt az intézkedések hatálybalépése akár januárra is kitolódhat.
Óriási pofont kapott Trump: Amerika fizethet
Ahogyan arról lapunk is beszámolt, Donald Trump egyik legfontosabb gazdaságpolitikai intézkedéséből minden idők egyik legnagyobb amerikai vám-visszatérítési programja lett. A washingtoni kormányzat július végéig már körülbelül 100 milliárd dollárt fizetett vissza az importőröknek abból a pénzből, amelyet az elnök 2025-ben bevezetett vámjai alapján szedett be. Ez a teljes összeg mintegy 60 százaléka, a számla azonban tovább emelkedhet.