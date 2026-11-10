Trump egyetlen mondatára zuhanni kezdett az olaj ára: Magyarországon is tovább csökkenhet a benzin és a gázolaj ára – az autósok most nagyon jól járhatnak

Kedden folytatódott az olajárak csökkenése, miután Donald Trump amerikai elnök jelezte: egyelőre nem tart szükségesnek újabb katonai fellépést Irán ellen. A nyilatkozat enyhítette a közel-keleti olajellátás tartós fennakadásával kapcsolatos piaci félelmeket – írja a Reuters.

Trump egyetlen mondatára zuhanni kezdett az olaj ára / Fotó: Kent Nishimura / AFP

A Brent határidős jegyzése magyar idő szerint hajnali 3 óra 46 perckor 70 centtel (227 forinttal), azaz 0,75 százalékkal, hordónként 91,88 dollárra (29 812 forintra) csökkent. Az amerikai West Texas Intermediate (WTI) ára 78 centtel (253 forinttal), 0,90 százalékkal, 86,07 dollárra (27 927 forintra) esett. A kereskedés korábbi szakaszában mindkét olajfajta vesztesége elérte az egy százalékot.

A keddi gyengülés az előző napi jelentős áresést követte: a Brent hétfőn 5,85 százalékos mínuszban zárt, miután augusztus 31. óta nem látott mélypontra süllyedt.

Trump hétfőn közölte, hogy a térség országainak kérésére egyelőre elhalasztja az Irán elleni újabb csapásokat.

Az amerikai elnök ugyanakkor jelezte, hogy a Hormuzi-szorosban fenntartja az amerikai tengeri blokádot.

Tim Waterer, a KCM Trade vezető piaci elemzője szerint a befektetők elsősorban Trumpnak az amerikai félidős választások óta tapasztalható békülékenyebb hangvételére figyelnek. Bár a Hormuzi-szoros környékén továbbra is történnek hajók elleni támadások, ezek egyelőre nem okoztak olyan eszkalációt, amely ismét növelte volna az olajárakba épülő kockázati felárat.

A kínálati oldalon az OPEC termelésének emelkedése is hozzájárult az árcsökkenéshez. A Reuters felmérése szerint a szervezet októberi kitermelése elsősorban Szaúd-Arábia, Kuvait és Irak termelésnövekedésének köszönhetően bővült, az exportot érintő korlátozások ellenére.

A Brent ára már mintegy 22 százalékkal marad el az október 30-án elért, hordónkénti 118 dolláros (38 287 forintos) hathavi csúcstól. Gregory Brew, az Eurasia Group vezető elemzője szerint azonban tartósabb enyhülés és amerikai–iráni megállapodás nélkül nem valószínű, hogy a jegyzés 90 dollár (29 202 forint) alá csökken. A hajózás kockázatai továbbra is jelentősek, mivel Irán változatlanul támadja a Hormuzi-szoroson áthaladó hajókat.