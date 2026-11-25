Megjött Von der Leyenék válasza Trump újabb vámfenyegetésére: a bizottság tagadja az amerikai elnök vádjait
Az Európai Bizottság visszautasította Donald Trump újabb vámintézkedéseinek indoklását, és felszólította Washingtont a korábbi kereskedelmi megállapodás betartására. Az amerikai kormány szerint az Európai Unió is hozzájárul a világpiacot elárasztó ipari túltermeléshez, Brüsszel azonban éppen az ellenkezőjét állítja: az európai vállalatok maguk is megszenvedik a külföldi túlkapacitások következményeit. A bizottság egyelőre nem jelentett be ellenintézkedéseket, de világossá tette, hogy az új amerikai vámok sem sérthetik a korábban kialkudott 15 százalékos felső határt.
Határozottan visszautasította az Európai Bizottság azokat az amerikai vádakat, amelyekre Donald Trump újabb vámemeléseket alapozna. Olof Gill, a testület szóvivője szerdán közölte, hogy Brüsszel megvizsgálja a washingtoni kereskedelmi vizsgálat megállapításait, ugyanakkor nem fogadja el, hogy az Európai Unió felelős lenne a világgazdaságban kialakult strukturális ipari túlkapacitásokért.
Az amerikai elnök újabb vámfenyegetése ezúttal 14 jelentős kereskedelmi partnert érint, köztük az Európai Uniót, Kínát, Japánt és Dél-Koreát. Washington szerint ezekben a gazdaságokban az állami támogatások és más, versenytorzítónak ítélt intézkedések olyan termelési kapacitásokat hoztak létre, amelyek hátrányosan érintik az amerikai vállalatokat. Az Egyesült Államok ezért újabb importvámokkal lépne fel a külföldi gyártókkal szemben.
Brüsszel szerint éppen Európa szenved a túltermeléstől
Az Európai Bizottság nem vitatja, hogy a világpiacon komoly problémát jelentenek a túlzott ipari kapacitások. Azt azonban tagadja, hogy ezek kialakulásáért az Európai Unió lenne felelős.
Határozottan elutasítjuk azt a feltevést, hogy Európa a strukturális túlkapacitások forrása lenne
– jelentette ki Olof Gill. A szóvivő szerint Európa éppen azok közé a gazdaságok közé tartozik, amelyeket a legsúlyosabban érint a probléma. A túlkapacitások jelentős része harmadik országok gazdaságpolitikájára és állami beavatkozásaira vezethető vissza. Brüsszel ezért nehezményezi, hogy Washington a közös fellépés helyett az európai exportőröket is újabb vámokkal fenyegeti. A két fél ugyanis korábban egyetértett abban, hogy kezelni kell a nemzetközi kereskedelmet torzító ipari túltermelést.
Az Európai Bizottság álláspontja szerint az Egyesült Államoknak továbbra is tiszteletben kell tartania a Donald Trump és Ursula von der Leyen között 2025 nyarán létrejött kereskedelmi megállapodást. Ennek értelmében a legtöbb európai termékre alkalmazott amerikai vámterhek összességében nem haladhatják meg a 15 százalékot.
Trump egyszerre 14 kereskedelmi partnerét vette célba
Mint arról a Világgazdaság korábban beszámolt, az amerikai kormány egy nyolc hónapig tartó vizsgálat eredményeként jelentette be az újabb vámintézkedések tervét. Washington az 1974-es kereskedelmi törvény 301. szakaszára hivatkozik, amely lehetőséget biztosít a tisztességtelennek ítélt külföldi kereskedelmi gyakorlatok elleni fellépésre. A Trump-kormányzat azután fordult ismét ehhez a jogi eszközhöz, hogy az amerikai legfelsőbb bíróság februárban megsemmisítette az elnök több korábbi vámintézkedését.
Az amerikai tervek Kínát is érzékenyen érinthetik:
egyes kínai termékekre 20 százalékos új vámot vetnének ki, amely a már meglévő terhekhez is hozzáadódhat.
Peking szintén visszautasította Washington indoklását. A kínai külügyminisztérium szerint az ipari túlkapacitásokra való hivatkozás politikai célokat szolgál, ezért ellenzi az egyoldalú amerikai intézkedéseket.
Az Európai Bizottság egyelőre a washingtoni vizsgálat eredményeinek tanulmányozására és a megállapodás betartatására összpontosít. A brüsszeli válasz szerdán még nem tartalmazott konkrét megtorló intézkedéseket. Az Európai Parlament kereskedelmi bizottságának elnöke, Bernd Lange ugyanakkor már gyors ellenlépéseket sürgetett arra az esetre, ha az Egyesült Államok megszegné korábbi vámvállalásait.