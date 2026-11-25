Az Európai Bizottság visszautasította Donald Trump újabb vámintézkedéseinek indoklását, és felszólította Washingtont a korábbi kereskedelmi megállapodás betartására. Az amerikai kormány szerint az Európai Unió is hozzájárul a világpiacot elárasztó ipari túltermeléshez, Brüsszel azonban éppen az ellenkezőjét állítja: az európai vállalatok maguk is megszenvedik a külföldi túlkapacitások következményeit. A bizottság egyelőre nem jelentett be ellenintézkedéseket, de világossá tette, hogy az új amerikai vámok sem sérthetik a korábban kialkudott 15 százalékos felső határt.

Megjött Von der Leyenék válasza Trump újabb vámfenyegetésére: a bizottság tagadja az amerikai elnök vádjait / Fotó: Tomas Ragina / Shutterstock

Határozottan visszautasította az Európai Bizottság azokat az amerikai vádakat, amelyekre Donald Trump újabb vámemeléseket alapozna. Olof Gill, a testület szóvivője szerdán közölte, hogy Brüsszel megvizsgálja a washingtoni kereskedelmi vizsgálat megállapításait, ugyanakkor nem fogadja el, hogy az Európai Unió felelős lenne a világgazdaságban kialakult strukturális ipari túlkapacitásokért.

Az amerikai elnök újabb vámfenyegetése ezúttal 14 jelentős kereskedelmi partnert érint, köztük az Európai Uniót, Kínát, Japánt és Dél-Koreát. Washington szerint ezekben a gazdaságokban az állami támogatások és más, versenytorzítónak ítélt intézkedések olyan termelési kapacitásokat hoztak létre, amelyek hátrányosan érintik az amerikai vállalatokat. Az Egyesült Államok ezért újabb importvámokkal lépne fel a külföldi gyártókkal szemben.

Brüsszel szerint éppen Európa szenved a túltermeléstől

Az Európai Bizottság nem vitatja, hogy a világpiacon komoly problémát jelentenek a túlzott ipari kapacitások. Azt azonban tagadja, hogy ezek kialakulásáért az Európai Unió lenne felelős.

Határozottan elutasítjuk azt a feltevést, hogy Európa a strukturális túlkapacitások forrása lenne

– jelentette ki Olof Gill. A szóvivő szerint Európa éppen azok közé a gazdaságok közé tartozik, amelyeket a legsúlyosabban érint a probléma. A túlkapacitások jelentős része harmadik országok gazdaságpolitikájára és állami beavatkozásaira vezethető vissza. Brüsszel ezért nehezményezi, hogy Washington a közös fellépés helyett az európai exportőröket is újabb vámokkal fenyegeti. A két fél ugyanis korábban egyetértett abban, hogy kezelni kell a nemzetközi kereskedelmet torzító ipari túltermelést.