A svájci parlament egyik bizottsága kedden támogatta a UBS külföldi leányvállalataira vonatkozó tőkekövetelmények szigorítását, megerősítve a felsőház által korábban már jóváhagyott javaslatot, amely a bankóriás szerint rontaná a versenyképességét.

Ha bekeményít a svájci szabályozás, külföldre költözhet a UBS / Fotó: NurPhoto via AFP

Az alsóház bizottságának döntése, amely szerint a UBS-nek külföldi leányvállalatai értékének 90 százalékát elsődleges alapvető tőkével (Common Equity Tier 1, CET1) kellene fedeznie, újabb csapást jelent a pénzintézet számára. A CET1 a bankok legjobb minőségű, közvetlenül az esetleges veszteség pótlására felhasználható tőkéje, amelynek legfontosabb elemei a részvénytőke és a visszatartott nyereség.

Külföldre költözhet a UBS

A UBS már korábban is felerősítette azokat a találgatásokat, amelyek szerint a szigorúbb szabályok bevezetése esetén akár külföldre is helyezheti székhelyét. A bizottság keddi döntése megnyitotta az utat az előtt, hogy decemberben az alsóház plenáris ülése is szavazzon a javaslatról.

A bank számára ugyanakkor egy potenciálisan kedvező döntés is született: a bizottság elfogadta azt az indítványt, amely arra kéri a kormányt, hogy vizsgálja meg a külföldi leányvállalatok jelenlegi értékelési módszerének felváltását egy úgynevezett saját tőkén alapuló értékelési módszerrel.

Ennek jóváhagyása esetén csökkenhetne az a tőkemennyiség, amelyet a UBS-nek a 90 százalékos CET1-követelmény teljesítéséhez biztosítania kellene. Egyelőre azonban nem világos, hogy milyen mértékű könnyítést jelentene ez – mondta Paolo Pamini, a bizottság alelnöke.

Bekeményített a svájci kormány

A svájci kormány a Credit Suisse 2023-as összeomlását követően dolgozta ki a szigorúbb szabályozást. A bajba jutott pénzintézetet ezt követően a UBS vette át. A kormány arra szólította fel a parlamentet, hogy olyan szabályokat fogadjon el, amelyek értelmében a zürichi székhelyű banknak teljes egészében saját tőkével kellene fedeznie külföldi leányvállalatai értékét.

Szeptemberben a parlament felsőháza valamelyest enyhített ezen a követelményen, amikor úgy döntött, hogy a UBS-nek elegendő lenne külföldi leányvállalatai értékének 90 százalékát CET1-tőkével fedeznie.

Ez azonban még mindig jóval szigorúbb a jelenlegi előírásoknál, és azt jelentené, hogy a UBS-nek további 16 milliárd dollárnyi tőkét kellene előteremtenie.

A bank vezetése már utalt arra, hogy a pénzintézet kedvezőbb szabályozási környezetet kereshet külföldön, amennyiben a parlament ragaszkodik az ilyen szigorú feltételekhez.

Ha az alsóház módosítja a szabályozást, a javaslat visszakerül a felsőház elé, így a UBS körüli szabályozási bizonytalanság a következő évre is áthúzódhat.