Az Európai Unió újabb 45 milliárd eurós hitelt javasolt Ukrajna számára. A tervezet szerint a tagállamok közös hitelfelvétellel biztosítanák a háború sújtotta ország pénzügyi stabilitásának fenntartásához szükséges forrásokat.

Mentőcsapatok Kijevben egy orosz támadás után - Ukrajna újabb 45 millárd eurós hitelt kaphat az EU-tól / Fotó: Andrew Kravchenko

Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy Ukrajna erős pozícióból tárgyalhasson

– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán újságíróknak.

Von der Leyen maga se hiszi, hogy Ukrajna valaha is visszafizeti a hitelt

Az EU megoldást keres Ukrajna rohamosan növekvő finanszírozási igényeinek kielégítésére, miközben Oroszország csaknem öt évvel az átfogó invázió megindítása után fokozza légicsapásait. Az unió korábban már jóváhagyott egy 90 milliárd eurós hitelt a 2026-os és 2027-es időszak finanszírozására,

Kijev azonban arra figyelmeztetett, hogy jövőre így is mintegy 70 milliárd eurós költségvetési hiánnyal kell szembenéznie.

Von der Leyen elmondta, hogy az új hitelből

20 milliárd eurót Ukrajna alapvető polgári közszolgáltatásainak, például a kórházak és iskolák működésének finanszírozására fordítanának.

A fennmaradó 25 milliárd euró katonai célokat szolgálna.

„Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország már megtérítette az általa okozott károkat” – mondta von der Leyen - jelezve: maga sem hisz abban, hogy az uniós adófizetők valaha is viszontlátják ezt a pénzt.

A szerdán ismertetett tervezet nagyrészt a korábbi uniós hitelkonstrukciót követné. Ennek értelmében

közös hitelfelvétellel fedeznék Ukrajna pénzügyi szükségleteinek mintegy kétharmadát,

a fennmaradó rész finanszírozását pedig más szövetségesekre bíznák.

A konstrukció keretében az Európai Bizottság az EU nevében vesz fel hitelt a tőkepiacokon, amelynek visszafizetésére az uniós költségvetés nyújt garanciát. Az így bevont forrásokat ezt követően Kijev rendelkezésére bocsátják.

Német fordulat - feltételekkel

Németország hagyományosan elvi alapon ellenzi a közös hitelfelvételt, ezúttal azonban kész támogatni az új hiteljavaslatot – mondta Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kedden. Berlin ugyanakkor – az uniós költségvetés legnagyobb befizetőjeként – biztosítani szeretné, hogy ezúttal valamennyi tagállam részt vegyen a finanszírozásban, miután Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradt a korábbi hitelkonstrukcióból.