Ukrajna újabb 45 milliárd eurót kaphat Brüsszeltől – Magyarországot is bevonnák a gigantikus hitelbe, von der Leyen se hiszi el, hogy valaha is visszafizetik
Az Európai Unió újabb 45 milliárd eurós hitelt javasolt Ukrajna számára. A tervezet szerint a tagállamok közös hitelfelvétellel biztosítanák a háború sújtotta ország pénzügyi stabilitásának fenntartásához szükséges forrásokat.
Úgy gondoljuk, hogy ez a legjobb módja annak, hogy Ukrajna erős pozícióból tárgyalhasson
– jelentette ki Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke szerdán újságíróknak.
Von der Leyen maga se hiszi, hogy Ukrajna valaha is visszafizeti a hitelt
Az EU megoldást keres Ukrajna rohamosan növekvő finanszírozási igényeinek kielégítésére, miközben Oroszország csaknem öt évvel az átfogó invázió megindítása után fokozza légicsapásait. Az unió korábban már jóváhagyott egy 90 milliárd eurós hitelt a 2026-os és 2027-es időszak finanszírozására,
Kijev azonban arra figyelmeztetett, hogy jövőre így is mintegy 70 milliárd eurós költségvetési hiánnyal kell szembenéznie.
Von der Leyen elmondta, hogy az új hitelből
- 20 milliárd eurót Ukrajna alapvető polgári közszolgáltatásainak, például a kórházak és iskolák működésének finanszírozására fordítanának.
- A fennmaradó 25 milliárd euró katonai célokat szolgálna.
„Ukrajnának csak akkor kell visszafizetnie a hitelt, ha Oroszország már megtérítette az általa okozott károkat” – mondta von der Leyen - jelezve: maga sem hisz abban, hogy az uniós adófizetők valaha is viszontlátják ezt a pénzt.
A szerdán ismertetett tervezet nagyrészt a korábbi uniós hitelkonstrukciót követné. Ennek értelmében
- közös hitelfelvétellel fedeznék Ukrajna pénzügyi szükségleteinek mintegy kétharmadát,
- a fennmaradó rész finanszírozását pedig más szövetségesekre bíznák.
A konstrukció keretében az Európai Bizottság az EU nevében vesz fel hitelt a tőkepiacokon, amelynek visszafizetésére az uniós költségvetés nyújt garanciát. Az így bevont forrásokat ezt követően Kijev rendelkezésére bocsátják.
Német fordulat - feltételekkel
Németország hagyományosan elvi alapon ellenzi a közös hitelfelvételt, ezúttal azonban kész támogatni az új hiteljavaslatot – mondta Valdis Dombrovskis, az EU gazdasági biztosa kedden. Berlin ugyanakkor – az uniós költségvetés legnagyobb befizetőjeként – biztosítani szeretné, hogy ezúttal valamennyi tagállam részt vegyen a finanszírozásban, miután Magyarország, Csehország és Szlovákia kimaradt a korábbi hitelkonstrukcióból.
Az uniós vezetők jövő héten, brüsszeli találkozójukon vitatják meg az új finanszírozási kezdeményezést. Von der Leyen kijelentette, hogy „nagyon bízik” abban, hogy valamennyi ország támogatni fogja a hitelt. Hozzátette, hogy azok a tagállamok, amelyek nem kívánnak katonai célokat finanszírozni, hozzájárulásukat kizárólag polgári célokra is fordíthatják.
„Ez azért lehetséges, mert a hitel két részből áll” – fogalmazott.
Az EU azért támaszkodik a közös hitelfelvételre Ukrajna finanszírozásában, mert a tagállamok továbbra sem tudtak megállapodni az unión belül befagyasztott orosz jegybanki vagyon felhasználásáról.
Az Európai Unióban mintegy 210 milliárd euró értékű orosz állami vagyont tartanak befagyasztva, amelynek túlnyomó részét a belgiumi székhelyű Euroclear kezeli.
Belgium azonban nem hajlandó hozzájárulni az orosz vagyon felhasználására irányuló terv megvalósításához, amíg nem kap széles körű garanciákat arra, hogy megvédik az esetleges orosz jogi követelésekkel és pénzügyi kártérítési igényekkel szemben.