Nem volt elég az eddigi pénzeső, újabb támogatásról döntött Brüsszel: rekordösszeget kap Ukrajna

Az Európai Tanács hétfőn jóváhagyta az eddigi legnagyobb egyszeri kifizetést Kijev számára az Ukrajna-eszköz keretében. Az ország így hamarosan csaknem 8 milliárd euróhoz juthat, amelynek jelentős része a 2026-ra rendelkezésre bocsátott ukrán támogatási hitelből származik.

Több mint húsz reformintézkedés teljesítése után újabb uniós milliárdok érkezhetnek Ukrajnába / Fotó: AFP

A pénz hamarosan megérkezhet Kijevbe, a döntés pedig az eddigi legnagyobb egyszeri kifizetést jelenti az Ukrajna-eszköz keretében. A Tanács közleménye szerint a mostani részletből mintegy 5 milliárd euró a 2026-ban rendelkezésre bocsátott ukrán támogatási hitel forrásaiból származik.

Brüsszel busásan megjutalmazta az ukrajnai reformokat

A kifizetés feltételeként Kijevnek több mint húsz vállalást kellett teljesítenie. A reformok számos területet érintenek, köztük az igazságszolgáltatást, a korrupció és a pénzmosás elleni fellépést, a pénzügyi piacokat, valamint az állami vagyon kezelését. A vállalások között szerepeltek az üzleti környezet javítását, a közigazgatás decentralizációját, a regionális politikát, az energetikát és a mezőgazdaságot érintő intézkedések is.

A reformprogram kiterjed a humán erőforrásokra, a digitális átállásra és a környezetvédelemre is. Az uniós támogatás folyósítása tehát közvetlenül kapcsolódik azokhoz az átalakításokhoz, amelyekkel Ukrajna a gazdaságát és intézményrendszerét igyekszik felkészíteni az újjáépítésre, illetve az európai integrációra.

Az Ukrajna-eszköz célja, hogy pénzügyi hátteret biztosítson az ország makrogazdasági stabilitásához, a helyreállításhoz és a modernizációhoz. A forrásokból az állami közigazgatás működését finanszírozzák, emellett pedig az ukrán reformtörekvéseket is támogatják.

A kifizetések alapja az Ukrajna-terv, amely az ország helyreállítási, újjáépítési és modernizációs stratégiáját, valamint a vállalt reformok végrehajtásának ütemezését tartalmazza.

A program intézkedései ezzel párhuzamosan Ukrajna európai uniós csatlakozását is elősegíti.

Az Ukrajna-eszköz 2024. március 1-jén jött létre, és 2027-ig több mint 50 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatást és hitelt biztosít Ukrajna számára. Ebből több mint 40 milliárd eurót különítettek el az Ukrajna-tervben szereplő reformokra és beruházásokra. A pénzeket rendszeres részletekben folyósítják, a kifizetések feltétele pedig a vállalások teljesítése.