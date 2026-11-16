Nem volt elég az eddigi pénzeső, újabb támogatásról döntött Brüsszel: rekordösszeget kap Ukrajna
Az Európai Tanács hétfőn jóváhagyta az eddigi legnagyobb egyszeri kifizetést Kijev számára az Ukrajna-eszköz keretében. Az ország így hamarosan csaknem 8 milliárd euróhoz juthat, amelynek jelentős része a 2026-ra rendelkezésre bocsátott ukrán támogatási hitelből származik.
A pénz hamarosan megérkezhet Kijevbe, a döntés pedig az eddigi legnagyobb egyszeri kifizetést jelenti az Ukrajna-eszköz keretében. A Tanács közleménye szerint a mostani részletből mintegy 5 milliárd euró a 2026-ban rendelkezésre bocsátott ukrán támogatási hitel forrásaiból származik.
Brüsszel busásan megjutalmazta az ukrajnai reformokat
A kifizetés feltételeként Kijevnek több mint húsz vállalást kellett teljesítenie. A reformok számos területet érintenek, köztük az igazságszolgáltatást, a korrupció és a pénzmosás elleni fellépést, a pénzügyi piacokat, valamint az állami vagyon kezelését. A vállalások között szerepeltek az üzleti környezet javítását, a közigazgatás decentralizációját, a regionális politikát, az energetikát és a mezőgazdaságot érintő intézkedések is.
A reformprogram kiterjed a humán erőforrásokra, a digitális átállásra és a környezetvédelemre is. Az uniós támogatás folyósítása tehát közvetlenül kapcsolódik azokhoz az átalakításokhoz, amelyekkel Ukrajna a gazdaságát és intézményrendszerét igyekszik felkészíteni az újjáépítésre, illetve az európai integrációra.
Az Ukrajna-eszköz célja, hogy pénzügyi hátteret biztosítson az ország makrogazdasági stabilitásához, a helyreállításhoz és a modernizációhoz. A forrásokból az állami közigazgatás működését finanszírozzák, emellett pedig az ukrán reformtörekvéseket is támogatják.
A kifizetések alapja az Ukrajna-terv, amely az ország helyreállítási, újjáépítési és modernizációs stratégiáját, valamint a vállalt reformok végrehajtásának ütemezését tartalmazza.
A program intézkedései ezzel párhuzamosan Ukrajna európai uniós csatlakozását is elősegíti.
Az Ukrajna-eszköz 2024. március 1-jén jött létre, és 2027-ig több mint 50 milliárd eurónyi vissza nem térítendő támogatást és hitelt biztosít Ukrajna számára. Ebből több mint 40 milliárd eurót különítettek el az Ukrajna-tervben szereplő reformokra és beruházásokra. A pénzeket rendszeres részletekben folyósítják, a kifizetések feltétele pedig a vállalások teljesítése.
A mostani, kilencedik kifizetés után Ukrajna már több mint 40 milliárd eurót kapott az Ukrajna-terv keretében 2024 közepe óta.
Európa tartós meggyengülésétől tart Macron, ha elzárják Ukrajna pénzcsapját – Le Pen megválasztása esetén fél év után véget vetne a kifizetéseknek
Emmanuel Macron francia elnök élesen bírálta azokat, akik szerinte korlátoznák Ukrajna támogatását, és ezzel igazságtalan békére kényszerítenék Kijevet. Macron szerint egy ilyen politika Európa tartós kiszolgáltatottságához és egy újabb háborúhoz vezethet. Szavai elsősorban Marine Le Pennek szólhattak, aki korábban azt ígérte, hogy elnökké választása esetén hat hónap után leállítaná Ukrajna pénzügyi támogatását.