Rendesen helyre tették Zlenszkijt: nemet mondott Orbán Viktor szövetségese a találkozóra az ukrán elnöknek – csak egy feltétellel hajlandó belemenni Le Pen
Marine Le Pen visszautasította Volodimir Zelenszkij ukrán elnök meghívását Kijevbe, mert nem kíván semmilyen külföldi utazást tenni a jövő évi elnökválasztás előtti kampány során, ellentétben 2017-tel, amikor Moszkvában fogadta őt Vlagyimir Putyin orosz elnök - ezt maga a francia elnökjelölt jelentette be vasárnap, aki a felmérések szerint jelenleg a legesélyesebbnek tűnik a posztra.
„2017-ben sok külföldi látogatást tettem, és ez meggyőzött arról, hogy a 2027-es elnökválasztási kampányban nem szabad ilyet tennem" – mondta a legnagyobb ellenzéki párt, a Nemzeti Tömörülés jelöltje a France2 köztévének adott interjúban.
A szélsőjobboldali jelölt ugyanakkor készen áll egy találkozóra az ukrán elnökkel, de azt javasolta, hogy azt Brüsszelben tartsák, mivel szerinte ez a megfelelő hely egy eszmecseréhez Ukrajna „finanszírozásáról", amely szerinte nagyrészben európai ügy.
Marine Le Pen hétfőn találkozott Ukrajna párizsi nagykövetével, akinek megerősítette, hogy ha májusban megválasztják államfőnek, „Franciaország költségvetési helyzete nem fogja lehetővé tenni Ukrajna pénzügyi támogatását a következő hónapokban".
Le Pen és Volodimir Zelenszkij október óta üzenget egymásnak különböző interjúkban, miután a Nemzeti Tömörülés jelöltje kijelentette, hogy megválasztása esetén leállítja Ukrajna pénzügyi támogatását.„Ha Marine Le Pen Ukrajnába jön, azt hiszem, meg fogja változtatni a véleményét" – mondta az ukrán elnök november elején a L'Express című francia hetilapnak.
Az ukrán elnök hivatala azt egyelőre nem kommentálta, hogy Zelenszkij elfogadja-e a semleges helyszínre vonatkozó ellenajánlatot.
Friedrich Merz kitalálta, hogy fegyelmezheti meg Ukrajna érdekében egyszerre Le Pent, Ficót, Babist és Magyar Pétert – "minden eddiginél vitatottabb”
„Ukrajna finanszírozása minden eddiginél vitatottabb” – mondta a Politicónak egy név nélkül nyilatkozó magas rangú európai tisztviselő. A korábban eldöntött 90 milliárd eurós EU-hitelfelvétel tetejébe kért újabb 45 milliárd ügyében sincs még egyetértés, de a németek már kiötlötték a módszert, hogy a későbbi pénzáramot illetően ne is legyen rá szükség. Abban az esetben sem, ha a tavaszi francia elnökválasztást Marine Le Pen nyerné.
Ukrajna politikai és pénzügyi támogatását teljes egészében be kell építenünk az európai költségvetésbe
– mondta ezzel szemben Friedrich Merz német kancellár a múlt héten a Berlinbe látogató Magyar Péterrel együtt tartott sajtóájékoztatóján.
Még a 45 milliárd sincs meg, de nem is ennyiről van szó, hanem sokkal több pénzről
A kancellár ugyan arra utalt, hogy a most javasolt újabb 45 milliárd eurós hitelt együtt kell felvennie Ukrajna számára mind a 27 EU-tagállamnak, nem úgy, mint az előző 90 milliárdot, amelyből Orbán akkori magyar kormányfővel az élen kisasszéztak a magyarok, a csehek és a szlovákok.
Miközben azonban még ezt sem sikerült garantálni – Robert Fico szlovák kormányfő egyenesen zsarolásnak nevezte a német javaslatot, amely mellé odaállt Brüsszel is –, a németek már azt készítik elő, hogy a jövőben se száradjon ki a kijevi kassza. Később ezt még nehezebbé, akár lehetetlenné válhat valamiféle kőbe vésés nélkül garantálni, hiszen választások sorozata következik az EU-ban, beleértve a németek utáni második legerősebb gazdaságot, Franciaországot.
Németország ezért most azon dolgozik, hogy az Európai Unió következő hosszú távú költségvetésébe olyan tartós ukrajnai finanszírozási rendszert építsen be, amelyet a lehetséges ellenzők – például Marine Le Pen –nem tudnának megvétózni – írja a Politico.