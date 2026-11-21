A november 19-i berlini csúcstalálkozó az európai válasz akart lenni a három nagyhatalom sencseni egyeztetésére a Helsingin Sanomat berlini tudósítása szerint. A német kormány összesítése alapján Friedrich Merz kancellár találkozóján 44 delegáció vett részt, köztük 26 állam- és kormányfő, valamint az Európai Unió és a NATO vezetői. Az Egyesült Államokat Berlinben Steve Witkoff különmegbízott és Jared Kushner képviselte, Trump pedig telefonon kapcsolódott be az egyeztetésbe. Erről a Reuters is beszámolt.

Friedrich Merz és Volodimir Zelenszkij az Ukrajnát támogató országok berlini csúcstalálkozóján 2026. november 19-én. A résztvevők azt szorgalmazták, hogy Európa is kapjon helyet az ukrajnai béketárgyalásokon. Fotó: NurPhoto via AFP

Berlin négy szereplővel képzeli el az ukrajnai béketárgyalásokat

A berlini csúcs résztvevői szerint a tárgyalásokon Ukrajnának, Oroszországnak, az Egyesült Államoknak és Európának is helyet kell kapnia. A közös európai tárgyalócsapatban az uniós intézmények mellett Németország, Franciaország, Olaszország, Lengyelország és az Egyesült Királyság kapna szerepet. A német kormány összefoglalója szerint a területi kérdésekről szóló egyeztetések kiindulópontja a jelenlegi érintkezési vonal lenne.

Merz a csúcs után elutasította, hogy a nagyhatalmak az 1945-ös jaltai konferenciához hasonlóan érdekszférákra osszák Európát. Az aggodalmat az váltotta ki, hogy a sencseni tárgyaláson sem Ukrajna, sem az európai országok képviselői nem vettek részt. A Világgazdaság a sencseni találkozóról írt elemzésében arról számolt be, hogy a három vezető egyeztetése nem hozott áttörést. A sencseni zárónyilatkozatból Ukrajna említése is kimaradt.

Alexander Stubb finn elnök szerint a tárgyalási folyamat új lendületet kapott, és idő kérdése, hogy az európaiak mikor ülnek le Putyinnal – írta a Helsingin Sanomat. Stubb a finn elnöki hivatal közleményében az európai részvétel mellett az ukrán légvédelem, az energetikai infrastruktúra és a gazdasági segítség fontosságát emelte ki.

További 45 milliárd eurót mozgósítana Brüsszel Ukrajnának

Az Európai Bizottság november 18-án előterjesztett javaslata szerint Ukrajna 2027-ben akár 45 milliárd euró további pénzügyi támogatást is kaphatna a már meglévő, 2026-ra és 2027-re szóló 90 milliárd eurós uniós hitel mellé. A német kormány szerint jövőre mintegy 70 milliárd eurónyi finanszírozási hiánnyal számolnak, Merz pedig arról beszélt, hogy a bizottsági javaslat Berlinben széles körű európai támogatást kapott.