Orosz csapás ért egy gabonaraktárt a dél-ukrajnai Odessza megyében november 28-án. Az épület teteje megrongálódott, és a helyi hatóságok közlése szerint az ott tárolt termény nagy része megsemmisült. Az Ukrinform szombat esti beszámolójában a veszteség pontos mértékét nem közölte.

A beregszászi találkozón szóba került az ukrán kukorica vásárlása is/Fotó: Facebook/Magyar Péter hivatalos oldala

Oleh Kiper, az odesszai területi katonai közigazgatás vezetője cinikusnak nevezte a támadást. Arra emlékeztetett, hogy a gabonatárolót éppen a holodomor emléknapján érte találat. Ukrajnában szombaton az 1932-1933-as éhínség áldozatai előtt tisztelegtek, a megemlékezésen Volodimir Zelenszkij elnök és felesége is részt vett. Kiper párhuzamot vont az ukrán parasztoktól annak idején elkobzott gabona és a most megsemmisült készlet között.

Az ukrán gabona a héten a magyar-ukrán tárgyalásokon is szóba került. Mint arról a Világgazdaság beszámolt, Magyar Péter november 24-én, a Volodimir Zelenszkijjel tartott beregszászi sajtótájékoztatón bejelentette: a két ország agrárminisztere egyeztetni fog arról, hogy az aszály miatt gyenge hazai termés pótlására Magyarország átmenetileg, korlátozott mennyiségben ukrán kukoricát vásárolhasson. A behozatal lehetősége éles vitát váltott ki: az állattartók számára új takarmányforrást jelenthetne, a Magosz viszont attól tart, hogy az import lenyomná a hazai felvásárlási árakat.



Kijev korlátozná az ukrán károkról szóló tájékoztatást

A téli fűtési szezonra készülve az ukrán vezetés szigorítaná a kritikus infrastruktúra állapotáról szóló tájékoztatást. Zelenszkij szombaton életbe léptette a nemzetbiztonsági és védelmi tanács döntését, amely sürgős intézkedésre utasítja a kormányt. A korlátozás kiterjedne arra is, hogy a sajtó

milyen részleteket közölhet az energetikai létesítményekben keletkezett károkról,

a javítás várható időtartamáról

és a védelmi építmények készültségéről. Kijev szerint ezekből az információkból az orosz fél felmérheti csapásainak következményeit.



Második éjszaka jelentettek drónokat Moszkva közeléből

Vasárnapra virradóra Szergej Szobjanyin moszkvai polgármester közlése szerint az orosz légvédelem 36, a főváros felé tartó drónt semmisített meg. A polgármester előbb 17 gépről számolt be, majd további 19-ről adott hírt. Az Interfax magyar idő szerint hajnali 3 óra 7 perckor közölte az összesített adatot. Ez volt a második egymást követő éjszaka, amikor Moszkva térségéből tömeges dróntámadást jelentettek. A szombatra virradó éjszakáról az orosz védelmi minisztérium országosan 1246 lelőtt ukrán drónról számolt be a Reuters szerint. Szobjanyin akkori közlése szerint ezek közül 123-at Moszkva közvetlen közelében semmisítettek meg.