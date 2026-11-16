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Bankóriás születhet Európában: az UniCredit 45 milliárd eurós üzlettel készül felforgatni a piacot

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Hatalmas átrendeződés jöhet az európai bankszektorban, miután újabb akadály hárult el egy több tízmilliárd eurós bankfelvásárlás elől. Az UniCredit megkapta az Európai Unió és az amerikai jegybank jóváhagyását a német Commerzbank megszerzéséhez, így egyre közelebb kerülhet az európai bankpiac egyik legnagyobb horderejű üzletéhez.
Dózsa György
2026.11.16, 13:43
Frissítve: 2026.11.16, 13:43
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Az olasz UniCredit megkapta az Európai Unió és az amerikai jegybank szerepét betöltő Federal Reserve (Fed) jóváhagyását a német Commerzbank felvásárlásához. 

Unicredit Commerzbank
Az EU is rábólintott az UniCredit nagybevásárlására - új európai bankóriás jöhet létre / Fotó: AFP

Az engedélyek azt követően érkeztek meg, hogy az Európai Központi Bank (EKB) a múlt hónapban már zöld utat adott az ügyletnek. Az UniCredit 45 milliárd eurós, ellenséges felvásárlási kísérlete Németország második legnagyobb bankjának megszerzésére két évvel ezelőtt kezdődött. Ha az ügylet sikerrel zárul, az jelentős előrelépést jelenthet az európai bankszektor határokon átnyúló konszolidációjában.

Az Unicredit áttörést hozhat az európai bankszektor konszolidációjában

Az Európai Bizottság feltétel nélküli jóváhagyása jól mutatja a szabályozói törekvést, amely a határokon átnyúló pénzügyi összeolvadások ösztönzésével kívánja elősegíteni a nemzetközi szinten is versenyképes európai bankóriások létrejöttét.

A Reuters már a hónap elején beszámolt arról, hogy az Európai Unió várhatóan feltételek nélkül engedélyezi a felvásárlást. „Európának erősebb bankokra van szüksége, amelyek képesek versenyezni, növekedni, valamint támogatni vállalkozásainkat és családjainkat. A határokon átnyúló bankfúziók hozzájárulhatnak ehhez, mivel lehetővé teszik a pénzintézetek hatékonyabb működését és a gazdasági sokkokkal szembeni ellenálló képességük javítását” – mondta Teresa Ribera, az Európai Bizottság versenypolitikáért felelős biztosa.

„A növekedés azonban nem történhet az ügyfelek rovására. Az UniCredit Commerzbank-felvásárlásának jóváhagyása azt bizonyítja, hogy lehetséges az európai bankszektor megerősítése úgy, hogy közben megőrizzük a versenyt és az ügyfelek választási lehetőségeit” – tette hozzá Ribera.

Bettina Orlopp, a Commerzbank vezérigazgatója úgy nyilatkozott, hogy az Európai Unió döntése „nem okozott meglepetést”. A német kormány nem kívánta kommentálni az Európai Unió döntését a felvásárlás engedélyezéséről - korábban Berlin hevesen ellenezte az akvizíciót, most már viszont kénytelen lenyelni a békát. 

Az olasz-német összecsapás lényegében júliusban dőlt el. Akkor az olasz hatalomátvétel legnagyobb akadálya is elhárult. A Merz-kormány, amely a Commerzbank második legnagyobb részvényesét, a nagyjából 12 százalékos érdekeltséggel rendelkező német államot képviseli - finomabbra hangolta az "ellenállását" a tranzakcióval szemben, és inkább a tárgyalás - majd a megadás - taktikáját választotta. 

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