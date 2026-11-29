Az eheti rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozónak eredetileg sem az volt a célja, hogy végleges megállapodás szülessen a következő hétéves uniós költségvetésról. A találkozó célja sokkal inkább az lett volna, hogy az európai vezetők túllépjenek berögzült álláspontjaikon és sokszor hangoztatott vörös vonalaikon, és megpróbáljanak kompromisszumot találni. Ebből azonban semmi sem valósult meg.

Uniós költségvetés: hatalmas vita várható a decemberi EU csúcson, és egyáltalán nem biztos, hogy lesz megállapodás / Fotó: © European Union

A tagállamok vezetői beásták magukat a lövészárkokba, egymásra mutogattak, és egyetlen centimétert sem voltak hajlandók engedni. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a találkozó káoszba fulladjon, a régóta fortyogó feszültségek pedig mindenki szeme láttára a felszínre törjenek. A pénteki tárgyalások folytatásának tervét végül elvetették, miután világossá vált, hogy a remélt áttörés továbbra is elérhetetlen.

A kaotikus és eredménytelen csúcstalálkozó baljós előjele annak, hogy mi történhet december 17–18-án, amikor az uniós vezetők ismét megpróbálnak végleges megállapodásra jutni. Brüsszeli diplomaták és tisztviselők rendkívül kemény, maratoni tárgyalásokra számítanak, amelyek akár az egész hétvégére, sőt a következő hétre is átnyúlhatnak.

Hatalmas összegekről zajlik a brüsszeli csata

A következő, 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésért folytatott elkeseredett küzdelem tavaly kezdődött, amikor az Európai Bizottság bemutatta közel kétezermilliárd eurós javaslatát, amely rekordösszegű kiadásokat irányzott elő

a védelemre,

a határellenőrzésre,

a zöldenergiára,

az innovációra és

a külpolitikára.

A bizottság átalakította a költségvetés hagyományos szerkezetét, amely hétéves időtávra rendel forrásokat meghatározott programokhoz. A cél az volt, hogy a büdzsé rugalmasabbá váljon, és gyorsabban lehessen reagálni az előre nem látható válságokra. A tervezés során jelentős szerepet játszottak a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború és a természeti katasztrófák tapasztalatai. Bár az új struktúrát megőrizték, a ciprusi, majd az ír soros uniós elnökség is csökkentette a kétezermilliárd eurós keretösszeget, hogy politikailag elfogadhatóbbá tegye a javaslatot.

A legutóbbi csökkentést António Costa, az Európai Tanács elnöke hajtotta végre, aki folyó árakon számolva 1780 milliárd eurós költségvetést terjesztett elő. Ez mintegy 204 milliárd eurós, tízszázalékos csökkentést jelent.

Costa jelentősen megvágta a versenyképességre és a Globális Európa programra fordítható forrásokat, miközben nagyrészt érintetlenül hagyta a mezőgazdasági és kohéziós politikát finanszírozó költségvetési fejezetet.