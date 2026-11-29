Kőkemény összecsapás várható a decemberi EU-csúcson, egyre kétségesebb a megállapodás az uniós költségvetésről
Az eheti rendkívüli brüsszeli csúcstalálkozónak eredetileg sem az volt a célja, hogy végleges megállapodás szülessen a következő hétéves uniós költségvetésról. A találkozó célja sokkal inkább az lett volna, hogy az európai vezetők túllépjenek berögzült álláspontjaikon és sokszor hangoztatott vörös vonalaikon, és megpróbáljanak kompromisszumot találni. Ebből azonban semmi sem valósult meg.
A tagállamok vezetői beásták magukat a lövészárkokba, egymásra mutogattak, és egyetlen centimétert sem voltak hajlandók engedni. Nem kellett sok idő ahhoz, hogy a találkozó káoszba fulladjon, a régóta fortyogó feszültségek pedig mindenki szeme láttára a felszínre törjenek. A pénteki tárgyalások folytatásának tervét végül elvetették, miután világossá vált, hogy a remélt áttörés továbbra is elérhetetlen.
A kaotikus és eredménytelen csúcstalálkozó baljós előjele annak, hogy mi történhet december 17–18-án, amikor az uniós vezetők ismét megpróbálnak végleges megállapodásra jutni. Brüsszeli diplomaták és tisztviselők rendkívül kemény, maratoni tárgyalásokra számítanak, amelyek akár az egész hétvégére, sőt a következő hétre is átnyúlhatnak.
Hatalmas összegekről zajlik a brüsszeli csata
A következő, 2028 és 2034 közötti uniós költségvetésért folytatott elkeseredett küzdelem tavaly kezdődött, amikor az Európai Bizottság bemutatta közel kétezermilliárd eurós javaslatát, amely rekordösszegű kiadásokat irányzott elő
- a védelemre,
- a határellenőrzésre,
- a zöldenergiára,
- az innovációra és
- a külpolitikára.
A bizottság átalakította a költségvetés hagyományos szerkezetét, amely hétéves időtávra rendel forrásokat meghatározott programokhoz. A cél az volt, hogy a büdzsé rugalmasabbá váljon, és gyorsabban lehessen reagálni az előre nem látható válságokra. A tervezés során jelentős szerepet játszottak a koronavírus-járvány, az orosz–ukrán háború és a természeti katasztrófák tapasztalatai. Bár az új struktúrát megőrizték, a ciprusi, majd az ír soros uniós elnökség is csökkentette a kétezermilliárd eurós keretösszeget, hogy politikailag elfogadhatóbbá tegye a javaslatot.
A legutóbbi csökkentést António Costa, az Európai Tanács elnöke hajtotta végre, aki folyó árakon számolva 1780 milliárd eurós költségvetést terjesztett elő. Ez mintegy 204 milliárd eurós, tízszázalékos csökkentést jelent.
Costa jelentősen megvágta a versenyképességre és a Globális Európa programra fordítható forrásokat, miközben nagyrészt érintetlenül hagyta a mezőgazdasági és kohéziós politikát finanszírozó költségvetési fejezetet.
Két táborra szakadt az Európai Unió
A költségvetési vita két, egyelőre kibékíthetetlennek tűnő táborra osztotta a tagállamokat. Az egyik oldalon a hét úgynevezett takarékos ország áll: Ausztria, Belgium, Dánia, Finnország, Németország, Hollandia és Svédország. Valamennyi ország nettó befizetője az uniós költségvetésnek, és eltökélten törekszik annak jelentős csökkentésére. Emellett azt szeretnék, hogy a közös kiadások a jelenkor kihívásaira összpontosítsanak, ezért eufemisztikusan „modernizálóknak” is nevezik őket.
Számukra Costa 204 milliárd eurós csökkentési javaslata sem elfogadható. A csoport további 50 milliárd eurós megszorítást követel.
Nem fogunk megállni 204 milliárd eurónál. Ennél is kevesebb lesz. Az még nyitott kérdés, hogy mennyivel
– jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a csúcstalálkozón.
A másik oldalon a kohézió barátainak nevezett, 17 tagállamot tömörítő csoport áll: Bulgária, Horvátország, Ciprus, Csehország, Észtország, Görögország, Magyarország, Olaszország, Lettország, Litvánia, Málta, Lengyelország, Portugália, Románia, Szlovákia, Szlovénia és Spanyolország.
Ezen országok többsége nettó kedvezményezettje az uniós forrásoknak, és mind a hagyományos, mind az új szakpolitikai célokra jelentős összegeket kíván fordítani. Szerintük Costa már így is túlságosan megvágta a költségvetést, további csökkentés pedig elfogadhatatlan.
A régiónk számára kedvező költségvetésért harcolunk. Cselekszünk, és nem hátrálunk meg
– fogalmazott harcias hangnemben Donald Tusk lengyel miniszterelnök.
Franciaország, amely nettó befizetőként jelentős mezőgazdasági támogatásokban részesül, egyik tábor mellett sem kötelezte el magát, ugyanakkor határozottan ellenzi a költségvetés drasztikus csökkentését. Emmanuel Macron francia elnök stratégiai hibának nevezte Costa 204 milliárd eurós megszorítási javaslatát, amely szerinte még inkább kiszolgáltatottá tenné Európát az Egyesült Államoknak és Kínának. Hasonló figyelmeztetést fogalmazott meg Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke is, aki ugyan nem rendelkezik szavazati joggal, de kulcsfontosságú szakmai szerepet játszik a tárgyalásokon.
Hűnek kell maradnunk azokhoz a prioritásokhoz, amelyekről az elmúlt években közösen megállapodtunk
– mondta. Írország és Luxemburg egyelőre nem kötelezte el magát egyik oldal mellett sem, bár inkább a takarékos országok álláspontjához állnak közel.
Újabb megszorítások és adók jöhetnek - erről szólhat a következő uniós költségvetés
A figyelem most ismét António Costára irányul, akinek az Európai Tanács elnökeként betöltött tekintélyét és hitelességét alapvetően meghatározhatja a tárgyalások kimenetele. „Folytatnunk kell a munkát, és meg kell próbálnunk közelebb hozni egymáshoz a tagállamokat. Mint tudják, az új költségvetés elfogadásához egyhangúságra van szükség” – fogalmazott Costa. „Ez azt jelenti, hogy valamennyi tagállamnak meg kell állapodnia egymással.”
Costa és csapata két következtetést vont le a tárgyalásokból:
- a takarékos országok további megszorításokat követelnek majd,
- a kohézió barátai pedig ellenezni fogják a mezőgazdasági és kohéziós források bármilyen csökkentését.
Ez azt jelenti, hogy éppen a versenyképességre és a Globális Európa programra fordítható összegek kerülhetnek veszélybe, vagyis azok a területek, amelyek finanszírozását a takarékos országok növelni szeretnék.
A kohézió barátainak egyes tagjai, például Lengyelország és a balti államok azonban készek megvédeni a versenyképességi fejezet forrásait, mivel azok védelmi és biztonsági kiadásokat is tartalmaznak. Egy másik, továbbra is rendezetlen vitás kérdés az uniós szintű adók, vagyis az úgynevezett új saját források bevezetése, amelyek további bevételeket biztosítanának a közös költségvetés számára.
Costa öt bevételi forrásból álló csomagot javasolt, amely
- a digitális szolgáltatásokat,
- a magas szén-dioxid-kibocsátással járó importtermékeket,
- az elektronikai hulladékot,
- a dohánytermékeket és
- az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszert (ETS) érintené.
A javaslatokból évente mintegy 60 milliárd eurós bevételhez jutna az Európai Unió.
Eddig azonban egyik javaslat sem kapta meg a szükséges egyhangú támogatást. Írország és Málta például határozottan ellenzi a digitális adót, míg Lengyelország a kibocsátáskereskedelmi rendszerhez kapcsolódó bevételi javaslatot utasítja el. További aggodalmakat kelt, hogy az új saját források rendkívül eltérő mértékben terhelnék az egyes tagállamokat. Amennyiben az adócsomagot megnyirbálják, és az nem biztosít évi 60 milliárd eurós bevételt, Costának nem marad más választása, mint hogy a kieső összegek ellensúlyozására még jelentősebben csökkentse a költségvetést.
Macron azzal fenyegetőzik, hogy kiszáll a tárgyalásokból
Costa többször sürgette az európai vezetőket, hogy legkésőbb az év végéig állapodjanak meg az új költségvetésről. Szerinte erre azért van szükség, hogy elegendő idő maradjon
- az Európai Parlamenttel folytatott tárgyalásokra,
- a különböző jogszabályok véglegesítésére, valamint
- a tagállami közigazgatások felkészítésére az új rendszerre, mielőtt a költségvetés 2028 januárjában hatályba lép.
Van azonban egy további tényező is:
jövőre többek között Franciaországban, Olaszországban, Görögországban és Lengyelországban is nagy téttel bíró választásokat rendeznek, amelyek ellehetetleníthetik a kulcsfontosságú döntések meghozatalát.
Macron azzal fenyegetőzött, hogy teljesen kivonul a tárgyalásokból, amennyiben az európai vezetők idén nem jutnak megállapodásra. A francia elnök azzal érvelt, hogy 2027 elején már nem rendelkezne a folyamat folytatásához szükséges demokratikus felhatalmazással.
A francia elnökválasztás első fordulóját április 18-ra tervezik. A közvélemény-kutatásokat vezető Marine Le Pen, a radikális jobboldal meghatározó politikusa az uniós költségvetés jelentős csökkentését ígérte. „Nem vagyunk hajlandók mindenáron megállapodást kötni. December 31-ig lezárhatjuk a tárgyalásokat, de ez a végső határidő” – jelentette ki Macron a csúcstalálkozón.
Nem mindenki osztja azonban ezt az álláspontot. Egyesek mesterséges, politikai indíttatású határidőnek tekintik a decemberi időpontot, nem pedig szigorú jogi követelménynek. A kohézió barátaihoz tartozó Giorgia Meloni olasz miniszterelnök és a takarékos országokat képviselő Rob Jetten holland kormányfő egyaránt úgy véli, hogy a megállapodás minősége fontosabb annak időzítésénél.
Ukrajna finanszírozása tovább bonyolítja a helyzetet
A költségvetési vita egybeesik azokkal az erőfeszítésekkel, amelyek célja, hogy az Európai Unió újabb 45 milliárd eurós támogatási hitelt biztosítson Ukrajnának a 2027-es háborús költségvetési hiányának fedezésére. Az eheti csúcstalálkozón eredetileg mindkét kérdéssel foglalkoztak volna, a költségvetési vita azonban felemésztette a résztvevők energiáját, így
Ukrajna ügye háttérbe szorult.
Egy fontos fejlemény ugyanakkor történt: Bulgária megerősítette, hogy csatlakozik az új hitelprogramhoz, amennyiben mentesül a katonai kiadások finanszírozása alól.
Ezzel három ország, Szlovákia, Magyarország és Csehország maradt a hitelprogram legfőbb ellenzője. A három tagállam már a korábbi, 90 milliárd eurós hitelprogramban való részvétel alól is mentességet kapott. "Arra számítok, hogy amikor decemberben találkozunk, leülünk megvitatni ezt a kérdést” – jelentette ki Robert Fico szlovák miniszterelnök a csúcstalálkozó végén.
A hitel felső határát 45 milliárd euróban állapítják meg, és aki akar, csatlakozik hozzá. Szlovákia azonban nem vesz részt benne
- szögezte le.
Tovább bonyolítja a helyzetet, hogy a következő uniós költségvetésben kell rendezni a két hitel után felhalmozódó kamatok közös finanszírozását is, amely a becslések szerint évente hatmilliárd eurót tesz majd ki. Több európai vezető emellett arról is vitát kíván indítani, hogyan lehetne megerősíteni Ukrajna hosszú távú finanszírozását a következő költségvetésben, akár a háború elhúzódása, akár a háború utáni újjáépítés miatt. Friedrich Merz német kancellár például ragaszkodik ahhoz, hogy az uniós költségvetésről szóló tárgyalásokat nem lehet lezárni anélkül, hogy egyidejűleg Ukrajna finanszírozásának kérdését is rendeznék.