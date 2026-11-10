Áll a bál Brüsszelben: Merz ultimátuma miatt veszélybe kerülhet az uniós költségvetés, Magyarország is célkeresztben
Az uniós költségvetés körül egyszerre több fronton is kiéleződtek az ellentétek. Kedden Brüsszelben az uniós pénzügyminiszterek ECOFIN-tanácsa, majd a Tanács és az Európai Parlament egyeztetőbizottsága próbál megállapodásra jutni a 2027-es költségvetésről. A tárgyalásokra rányomja bélyegét a következő, 2028 és 2034 közötti hétéves pénzügyi keret körüli politikai konfliktus is.
A helyzetet tovább bonyolította Friedrich Merz német kancellár hétfőn nyilvánosságra került ultimátuma. Berlin ugyanis Ukrajna hosszú távú finanszírozásának rendezéséhez kötné az új uniós költségvetés támogatását. Ezzel párhuzamosan az Európai Parlament egyik vezető költségvetési tárgyalója, Siegfried Mureșan világossá tette: a képviselőtestület nem fogad el olyan megállapodást, amely csökkenti az EP ellenőrzési jogköreit az uniós források felhasználása felett.
Merz: Ukrajna támogatása nélkül nincs új uniós költségvetés
A német kancellár António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött levelében azt követelte, hogy valamennyi tagállam méltányos részt vállaljon Ukrajna finanszírozásából. Merz szerint az unió következő hétéves költségvetéséről sem lehet megállapodni anélkül, hogy előbb rendeznék Kijev pénzügyi támogatását.
- Ukrajna 2027-es költségvetésében a becslések szerint mintegy 70 milliárd eurós finanszírozási hiány keletkezhet, amelyből
- az EU hozzávetőleg 45 milliárd eurót vállalna magára.
- Ez az összeg a korábban jóváhagyott, 90 milliárd eurós támogatási hitelen felül értendő.
A német álláspont szerint ráadásul nem elegendő a jövő évi hiány egyszeri kezelése: 2028-tól több évre szóló, kiszámítható finanszírozási konstrukcióra van szükség, amely az Ukrajnának nyújtott hitelek kamatterheit is fedezi.
Merz az uniós költségvetési tárgyalásokban rendelkezésére álló német befolyást is felhasználná ennek kikényszerítésére. Németország az EU legnagyobb nettó befizetője, így támogatása meghatározó jelentőségű a következő pénzügyi keret elfogadásában.
A német kezdeményezés különösen Magyarország, Szlovákia és Csehország számára jelenthet konfliktust. A három ország korábban mentességet kapott a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel kamatterheiben való részvétel alól, és újabb közös hitelfelvételben sem kíván részt venni.
Merz ezzel szemben valamennyi tagállam részvételét szorgalmazza, ami lényegében megkérdőjelezi a korábbi mentességek fenntarthatóságát egy új finanszírozási megállapodásban.
A kohéziós pénzek is a vita részévé válhatnak
A német ultimátum azért is jelentős, mert az Ukrajna finanszírozásában való részvételt elutasító országok közül többen a kohéziós támogatások megőrzését szorgalmazó tagállami csoporthoz tartoznak.
Ezzel szemben
Németország, Hollandia, Svédország, Dánia és más, költségvetési szigort követelő országok a következő hétéves pénzügyi keret kiadásainak mérséklését szeretnék elérni.
A konfliktus így túlmutat Ukrajna támogatásán. Nagy kérdés, hogy azok az országok, amelyek nem kívánnak részt venni a közös ukrajnai finanszírozásban, milyen feltételekkel tarthatják meg az általuk fontosnak tartott kohéziós forrásokat.
Az Európai Parlament vétót helyezett kilátásba
A tagállamok közötti konfliktussal párhuzamosan az Európai Parlament és az Európai Bizottság között is egyre élesebb vita bontakozik ki. Siegfried Mureșan, az EP következő többéves pénzügyi keretről szóló tárgyalásainak egyik társjelentéstevője hétfőn kijelentette:
az Európai Parlament nem támogat olyan költségvetést, amely gyengíti a képviselők jogát az uniós kiadások ellenőrzésére.
A vita középpontjában az Európai Bizottság által javasolt nemzeti és regionális partnerségi tervek állnak. Ezek révén a tagállami kormányok nagyobb mozgásteret kapnának az uniós támogatások elosztásában és átcsoportosításában.
A Bizottság érvelése szerint az új rendszer csökkentené a bürokráciát, rugalmasabbá tenné a költségvetést, és lehetővé tenné, hogy a kifizetéseket a felmerült költségek helyett az elért eredményekhez kössék.
Az Európai Parlament azonban attól tart, hogy a változtatásokkal a források felhasználásáról szóló érdemi döntések egy része kikerülne a parlamenti ellenőrzés alól.
Darvas Zsolt, a brüsszeli Bruegel kutatóintézet szakértője egy elemzésében arra hívta fel a figyelmet, hogy a javaslat a fontos kiadási döntéseket a jogalkotási szakaszból a nemzeti kormányok és az Európai Bizottság által irányított végrehajtási szakaszba helyezné át, ami csökkentené a parlamenti ellenőrzést.
Mureșan szerint a nagyobb tagállami rugalmasság nem járhat az elszámoltathatóság csökkenésével, és nem vezethet oda, hogy az uniós költségvetés 27 különálló nemzeti program összességévé váljon.
Az EP jóváhagyása nélkül a következő hétéves pénzügyi keret nem léphet hatályba, ezért a parlamenti kifogások hatékonyan blokkolhatják a megállapodást.
Ma Brüsszelben próbálnak megállapodni a 2027-es költségvetésről
Mindezek fényében különös jelentőséget kap a keddi ECOFIN-ülés és az azt követő tanácsi–parlamenti egyeztetés. A két költségvetési folyamatot ugyanakkor fontos megkülönböztetni.
- A mai, november 10-i tárgyalások közvetlen tárgya a 2027-es éves uniós költségvetés, amely a jelenlegi, 2021–2027-es pénzügyi keret utolsó éve.
- Merz ultimátuma és Mureșan figyelmeztetése ezzel szemben a 2028–2034-es időszakra vonatkozik.
A két ügy között mégis szoros politikai kapcsolat van, hiszen ugyanazoknak az intézményeknek és tagállamoknak kell kompromisszumot találniuk, miközben egyre több kérdésben ütköznek az érdekeik.
A keddi ECOFIN-tanácskozást Simon Harris ír pénzügyminiszter vezeti. A cél, hogy a Tanács és az EP közös álláspontra jusson a 2027-es kiadásokról. Az Európai Parlament költségvetési háttéranyaga szerint
- a Tanács egymilliárd euróval csökkentené a kötelezettségvállalásokat az Európai Bizottság eredeti javaslatához képest,
- az EP viszont 1,17 milliárd euróval növelné egyes kiemelt programok támogatását.
Az EP több forrást szánna például az Erasmus+ programra, a kutatásra, az egészségügyre, a mezőgazdaságra és az infrastruktúra fejlesztésére. Emellett ragaszkodik ahhoz is, hogy az uniós hitelfelvétel növekvő költségei ne a hagyományos támogatási programoktól vonjanak el pénzt.
Harris bizakodását fejezte ki (kincstári optimizmus) a megállapodás esélyeiről. Hangsúlyozta, hogy olyan költségvetést szeretne, amely megfelel az EU szükségleteinek, miközben biztosítja az adófizetők pénzének körültekintő és hatékony felhasználását.
A hosszabb távú költségvetési vitában azonban az ír pénzügyminiszter úgy tűnik, közelebb áll Merz álláspontjához.
Egy tegnapi nyilatkozatában ugyanis leszögezte, hogy az elkövetkező évekre szóló európai költségvetésről nehéz érdemi tárgyalást folytatni Ukrajna finanszírozásának figyelembevétele nélkül. Harris szerint ezt európai biztonsági kérdésként kell kezelni.
Szorítanak a határidők
Az álláspontok közötti különbségek miatt a költségvetési alku több szinten is nehéznek ígérkezik. Az éves költségvetésről november 16-ig kell megállapodnia a Tanácsnak és az Európai Parlamentnek az egyeztetési eljárásban. Ha ez nem sikerül, az Európai Bizottságnak új költségvetési tervezetet kell benyújtania.
A következő hétéves uniós költségvetésről ugyanakkor már az idén megállapodást szeretnének kötni az EU vezetői.
António Costa, az Európai Tanács elnöke szerint legkésőbb decemberben politikai egyezségre kell jutni, hogy 2027-ben elfogadhassák a szükséges jogszabályokat, és 2028 januárjától fennakadás nélkül elindulhassanak az új támogatási programok. A november 26–27-i rendkívüli EU-csúcs után a december 17–18-i találkozó lehet a döntő forduló - már ha Merz német kancellár ultimátuma nem akadályozza meg véglegesen a kompromisszumok sorozatának megkötését.