Áll a bál Brüsszelben: Merz ultimátuma miatt veszélybe kerülhet az uniós költségvetés, Magyarország is célkeresztben

Az uniós költségvetés körül egyszerre több fronton is kiéleződtek az ellentétek. Kedden Brüsszelben az uniós pénzügyminiszterek ECOFIN-tanácsa, majd a Tanács és az Európai Parlament egyeztetőbizottsága próbál megállapodásra jutni a 2027-es költségvetésről. A tárgyalásokra rányomja bélyegét a következő, 2028 és 2034 közötti hétéves pénzügyi keret körüli politikai konfliktus is.

Az Európai Parlament Strasbourgban - az EP és a Bizottság vitáját most Merz ultimátuma is bonyolítja, minden korábbinál nehezebb lesz az uniós költségvetés elfogadása / Fotó: AFP

A helyzetet tovább bonyolította Friedrich Merz német kancellár hétfőn nyilvánosságra került ultimátuma. Berlin ugyanis Ukrajna hosszú távú finanszírozásának rendezéséhez kötné az új uniós költségvetés támogatását. Ezzel párhuzamosan az Európai Parlament egyik vezető költségvetési tárgyalója, Siegfried Mureșan világossá tette: a képviselőtestület nem fogad el olyan megállapodást, amely csökkenti az EP ellenőrzési jogköreit az uniós források felhasználása felett.

Merz: Ukrajna támogatása nélkül nincs új uniós költségvetés

A német kancellár António Costának, az Európai Tanács elnökének küldött levelében azt követelte, hogy valamennyi tagállam méltányos részt vállaljon Ukrajna finanszírozásából. Merz szerint az unió következő hétéves költségvetéséről sem lehet megállapodni anélkül, hogy előbb rendeznék Kijev pénzügyi támogatását.

Ukrajna 2027-es költségvetésében a becslések szerint mintegy 70 milliárd eurós finanszírozási hiány keletkezhet, amelyből

az EU hozzávetőleg 45 milliárd eurót vállalna magára.

Ez az összeg a korábban jóváhagyott, 90 milliárd eurós támogatási hitelen felül értendő.

A német álláspont szerint ráadásul nem elegendő a jövő évi hiány egyszeri kezelése: 2028-tól több évre szóló, kiszámítható finanszírozási konstrukcióra van szükség, amely az Ukrajnának nyújtott hitelek kamatterheit is fedezi.

Merz az uniós költségvetési tárgyalásokban rendelkezésére álló német befolyást is felhasználná ennek kikényszerítésére. Németország az EU legnagyobb nettó befizetője, így támogatása meghatározó jelentőségű a következő pénzügyi keret elfogadásában.

A német kezdeményezés különösen Magyarország, Szlovákia és Csehország számára jelenthet konfliktust. A három ország korábban mentességet kapott a 90 milliárd eurós ukrajnai hitel kamatterheiben való részvétel alól, és újabb közös hitelfelvételben sem kíván részt venni.