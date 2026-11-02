Drága benzin, dühös tömegek – az energiaválság kormányokat sodorhat el, ha tartós marad az elégedetlenség

Az üzemanyagár különösen érzékeny pontja az európai háztartásoknak és gazdaságnak. A benzin és a gázolaj drágulását az autósok közvetlenül érzékelik, de a magasabb költségek a fuvarozáson, a mezőgazdaságon és az élelmiszerellátási láncokon keresztül jóval szélesebb körben jelentkezhetnek. Amikor mindehhez alacsony bérnövekedés, lakhatási válság vagy megszorítások társulnak, az energiaárak a kormányellenes tiltakozások egyik mozgósító tényezőjévé válhatnak, ezt látjuk most a kontinens nagyvárosaiban.

Az üzemanyagár emelkedése is hozzájárult az európai nagyvárosokban zajló tüntetésekhez/Fotó: AFP

Az üzemanyagárak emelkedése egyfajta katalizátorként működik, a tiltakozók rendszerint azt is számon kérik a kormányokon, hogy miként osztják el a gazdasági terheket, kik részesülnek támogatásban, és kiknek kell megfizetniük a költségvetési kiigazítások árát. Különösen akkor, ha jellemzően baloldali szervezetek mozgósítanak, ahogy a jelenlegi európai tüntetéshullámban is.



Olaszországban hetek óta tiltakoznak

Olaszországban október utolsó napjaiban országos tiltakozáshullám bontakozott ki Giorgia Meloni kormánya ellen. Az USB szakszervezet által meghirdetett, 24 órás általános sztrájkhoz munkavállalók, diákok és egyetemisták csatlakoztak, több mint negyven városban tartottak demonstrációkat. Rómában a Colosseum közelében kukákat gyújtottak fel, Torinóban vízágyúkat vetettek be a rendőrök, Milánóban pedig a tüntetők egy csoportja lezárt egy forgalmas útszakaszt. Genova kikötőjében mintegy 15 ezren demonstráltak.

A Reuters szerint a tiltakozások középpontjában a megélhetési költségek emelkedése,

magasabb bérek követelése,

a közszolgáltatások helyzete,

a katonai kiadások növelésének elutasítása állt. A megmozdulások többsége békés volt, de több városban összecsapások történtek. Az üzemanyagárak különösen érzékeny kérdéssé váltak Olaszországban, miután a Meloni-kormány október 5-én hagyta kifutni a gázolaj jövedéki adójának átmeneti csökkentését. Az intézkedés megszűnése literenként 6,1 centtel növelte az adóterhet. Az Eni olajvállalat ezt követően 2,19 euróról 2,25 euróra emelte a dízelre alkalmazott átmeneti árplafonját.

A miniszterelnök újabb adócsökkentést helyezett kilátásba, amelyet az üzemanyagok drágulásából származó többlet-áfabevételekből finanszíroznának. Közben a kormány célzott támogatásokkal igyekszik kezelni a tiltakozásokat, október 22-én újabb forrásokat biztosított a fuvarozóknak, a mezőgazdaságnak és a halászati ágazatnak. A gazdálkodók literenként akár 45 centes gázolajár-kedvezményhez juthatnak. Meloni emellett 2027-re gépjárműadó-mentességet is bevezetett a kisebb teljesítményű autók számára. A támogatások ellenére a fuvarozók egy része folytatta a demonstrációkat, ami jelzi, hogy az intézkedések egyelőre nem szüntették meg az ágazati elégedetlenséget.