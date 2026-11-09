Végre fellélegezhetnek a magyar autósok: megindult az üzemanyagárak csökkenése, most kiderült, meddig tarthat az áresés
Az üzemanyagárak csökkenését jelenleg több nemzetközi piaci folyamat együttes hatása magyarázza. A kőolaj világpiaci árát a geopolitikai feszültségek enyhülésével kapcsolatos várakozások mérséklik, miközben az európai benzinpiacon a gyengülő kereslet és a növekvő készletek hatnak az árakra. A dízelpiac továbbra is feszes, ugyanakkor egyes európai országok stratégiai készleteinek felszabadítása enyhítheti az árnyomást. A hazai árak alakulását a forint dollárral szembeni erősödése is kedvezően befolyásolja. Magyarországon az üzemanyagárak októberben a szomszédos országok átlaga alatt voltak – áll abban a helyzetértékelésben, amely Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) álláspontját tükrözi, és amelyet Grád Ottó, a szövetség főtitkára juttatott el a Világgazdaságnak.
Olaj: enyhülnek a geopolitikai feszültségek, de piac érzékeny maradt
A kőolaj világpiaci árának csökkenésében meghatározó szerepet játszik az Irán körüli konfliktus diplomáciai rendezésének lehetősége. J. D. Vance amerikai alelnök kezdeményezésére ismét kapcsolatfelvétel történt Iránnal. Katar közvetítésével új béketerv került Teherán elé, és több közel-keleti ország is tárgyalásokat kezdett a feszültségek csökkentése érdekében. Az amerikai belpolitikai fejlemények szintén erősítették a konfliktus lezárásával kapcsolatos várakozásokat. Emellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök novemberre háromoldalú tárgyalásokat helyezett kilátásba Oroszország és az Egyesült Államok részvételével.
A diplomáciai megoldás reménye csökkentette a kőolajárakba korábban beépült geopolitikai kockázati felár egy részét. A piac ugyanakkor továbbra is érzékeny a konfliktusok alakulására, így egy esetleges újabb eszkaláció gyors áremelkedést idézhet elő a szövetség figyelmeztetése szerint.
A kínálati oldalon ugyanis továbbra is jelentősek a bizonytalanságok. Az OPEC+ változatlanul hagyta decemberi kitermelési céljait, miközben a tényleges termelés elmarad a kvótáktól. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint az öböl menti OPEC-tagországok szeptemberi termelése még mindig csak a háború előtti szint 75 százalékát érte el, a globális olajkészletek pedig 509 millió hordóval maradtak el a korábbi szinttől. Az IEA szerint az energiapiacok teljes helyreállása akár további két évet is igénybe vehet.
Benzin: kevesebb fogy, nőnek a készletek
Az európai benzinpiacon az árak csökkenését elsősorban a kereslet gyengülése és a megfelelő kínálat magyarázza. A finomítók magas kihasználtsággal működnek, így elegendő benzin áll rendelkezésre, miközben az értékesítési lehetőségek szűkülnek.
A magas tengeri fuvardíjak, hajóállásidő-díjak és keverőkomponens-költségek tovább rontják az export gazdaságosságát, ezért több benzin marad az európai piacon. Ezt a készletadatok is alátámasztják: az Amszterdam–Rotterdam–Antwerpen (ARA) térségben a benzinkészletek az október 29-ével zárult héten közel 23 százalékkal, 868 ezer tonnára emelkedtek. A gyengébb kereslet és a növekvő készletek együttesen lefelé hatnak a benzin árára.
Dízel: feszes piac, de enyhülhet az árnyomás
A dízelpiac helyzete továbbra is eltér a benzinétől: Európában feszes a kínálat, miközben a tél közeledtével élénkül a fűtőolaj iránti kereslet. A magas árak ugyanakkor visszafogják a vásárlásokat, mivel a gázolaj ára nagyjából a kétszeresére emelkedett az előző év azonos időszakához képest. Az ARA térségben a dízel- és gázolajkészletek október végén 3 százalékkal, 1,72 millió tonnára csökkentek.
Az árnyomást ugyanakkor mérsékelhetik az európai stratégiai készletek felszabadításáról szóló döntések:
- Franciaország novembertől három hónap alatt 10 millió hordó gázolajat bocsát piacra, kifejezetten a kiskereskedelmi árak csökkentése érdekében.
- Németország szintén folytatja korábban elhatározott, összesen 19,5 millió hordós készletfelszabadítását, elsősorban az ellátásbiztonság fenntartása érdekében.
- Spanyolország további 4,4 millió, Hollandia pedig 1,5 millió hordó kőolajterméket értékesít stratégiai tartalékaiból.
A dízelpiacon ugyanakkor továbbra is kockázatot jelentenek az orosz finomítókat érő ukrán támadások és az orosz dízelexport korlátozásának tervezett meghosszabbítása. A kínálati bizonytalanságok ellenére a visszafogott kereslet és az európai készletfelszabadítások mérsékelhetik az árakat.
Forint: az erősebb árfolyam is kedvez a hazai áraknak
A magyarországi üzemanyagárak szempontjából a nemzetközi termékárak mellett a forint árfolyama is meghatározó, mivel a kőolaj és az olajtermékek kereskedelme alapvetően dollárban zajlik. Az elmúlt időszakban a forint erősödött a dollárral szemben, miközben sem az amerikai jegybank (Fed), sem az Európai Központi Bank (EKB) nem változtatott irányadó kamatán. Az erősebb forint mérsékli a dollárban jegyzett energiahordozók forintban számított költségét, így hozzájárulhat a hazai üzemanyagárak csökkenéséhez.
Magyarországon továbbra is a régiós átlag alatt alakulnak az üzemanyagárak
Az októberi átlagárak alapján Magyarországon mind a benzin, mind a gázolaj olcsóbb volt a szomszédos országok átlagánál. A 95-ös benzin literenkénti átlagára hazánkban 641 forint volt, szemben a szomszédos országok 660 forintos átlagával, ami 19 forintos különbséget jelent. A gázolaj esetében a magyarországi 711 forintos átlagár 24 forinttal maradt el a szomszédos országok 735 forintos átlagától. Grád Ottó a közelmúltban azt is elmagyarázta a Világgazdaságnak, hogy milyen hazai piaci hatásai lehetnek annak, hogy újból teljes kapacitással termel a Mol százhalombattai finomítója.
Kilátások: áringadozások várhatók
Az üzemanyagárak jelenlegi csökkenése tehát több tényező együttes hatásának eredménye. A kőolajpiacon a geopolitikai rendezés reménye, a benzinpiacon a gyengülő kereslet és a növekvő készletek, a dízelpiacon pedig a visszafogott vásárlások és a stratégiai készletek felszabadítása hatnak az árakra. Mindezt Magyarországon a forint erősödése is támogatja. A nemzetközi energiapiac ugyanakkor továbbra is érzékeny a geopolitikai fejleményekre, ezért az árak alakulásában a következő időszakban is jelentős ingadozásokra lehet számítani.