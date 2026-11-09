Végre fellélegezhetnek a magyar autósok: megindult az üzemanyagárak csökkenése, most kiderült, meddig tarthat az áresés

Az üzemanyagárak csökkenését jelenleg több nemzetközi piaci folyamat együttes hatása magyarázza. A kőolaj világpiaci árát a geopolitikai feszültségek enyhülésével kapcsolatos várakozások mérséklik, miközben az európai benzinpiacon a gyengülő kereslet és a növekvő készletek hatnak az árakra. A dízelpiac továbbra is feszes, ugyanakkor egyes európai országok stratégiai készleteinek felszabadítása enyhítheti az árnyomást. A hazai árak alakulását a forint dollárral szembeni erősödése is kedvezően befolyásolja. Magyarországon az üzemanyagárak októberben a szomszédos országok átlaga alatt voltak – áll abban a helyzetértékelésben, amely Magyar Ásványolaj Szövetség (MÁSZ) álláspontját tükrözi, és amelyet Grád Ottó, a szövetség főtitkára juttatott el a Világgazdaságnak.

Több tényező együtt segítette az európai üzemanyagárak esését, de bizonytalan, hogy alakulnak a továbbiakban az árak/Fotó: T.Vyc

Olaj: enyhülnek a geopolitikai feszültségek, de piac érzékeny maradt

A kőolaj világpiaci árának csökkenésében meghatározó szerepet játszik az Irán körüli konfliktus diplomáciai rendezésének lehetősége. J. D. Vance amerikai alelnök kezdeményezésére ismét kapcsolatfelvétel történt Iránnal. Katar közvetítésével új béketerv került Teherán elé, és több közel-keleti ország is tárgyalásokat kezdett a feszültségek csökkentése érdekében. Az amerikai belpolitikai fejlemények szintén erősítették a konfliktus lezárásával kapcsolatos várakozásokat. Emellett Volodimir Zelenszkij ukrán elnök novemberre háromoldalú tárgyalásokat helyezett kilátásba Oroszország és az Egyesült Államok részvételével.

A diplomáciai megoldás reménye csökkentette a kőolajárakba korábban beépült geopolitikai kockázati felár egy részét. A piac ugyanakkor továbbra is érzékeny a konfliktusok alakulására, így egy esetleges újabb eszkaláció gyors áremelkedést idézhet elő a szövetség figyelmeztetése szerint.

A kínálati oldalon ugyanis továbbra is jelentősek a bizonytalanságok. Az OPEC+ változatlanul hagyta decemberi kitermelési céljait, miközben a tényleges termelés elmarad a kvótáktól. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) adatai szerint az öböl menti OPEC-tagországok szeptemberi termelése még mindig csak a háború előtti szint 75 százalékát érte el, a globális olajkészletek pedig 509 millió hordóval maradtak el a korábbi szinttől. Az IEA szerint az energiapiacok teljes helyreállása akár további két évet is igénybe vehet.