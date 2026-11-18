Szerdán csökkenéssel indult a kereskedés az olajpiacon, miután a vártnál nagyobb készletnövekedésről érkeztek adatok az Egyesült Államokból. Az üzemanyagárak szempontjából kedvező fejlemény hatását azonban mérsékli az amerikai–iráni konfliktus újabb eszkalációja és a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalom tartós zavara.

A növekvő amerikai készletek mérsékelhetik az üzemanyagellátási kockázatokat, a közel-keleti harcok azonban továbbra is bizonytalanságot okoznak az olajpiacon. / Fotó: somkanae sawatdinak / Shutterstock

Ismét esik a kőolaj ára, az üzemanyag további árcsökkenését azonban veszélybe sodorhatják a kiújuló közel-keleti harcok

Az amerikai WTI típusú kőolaj hordónkénti ára 56 centtel, 0,65 százalékkal 85,45 dollárra csökkent szerda hajnalban, a Brent jegyzése pedig 16 centtel, 0,17 százalékkal 92,98 dollárra mérséklődött – írja a Reuters.

Az áresést az amerikai olajkészletek jelentős növekedése váltotta ki. Az American Petroleum Institute (API) előzetes adatai alapján a november 13-án zárult héten

a nyersolajkészletek 5,28 millió hordóval,

a benzinkészletek 5,12 millió hordóval,

a dízelt és fűtőolajat is magában foglaló párlatkészletek pedig 351 ezer hordóval emelkedtek.

A növekvő amerikai készletek mérsékelhetik az ellátási kockázatokat, a közel-keleti harcok azonban továbbra is bizonytalanságot okoznak az olajpiacon.

Bahrein hadereje szerdán bejelentette, hogy iráni légi támadásokat hárított el. Az országban állomásozik az amerikai haditengerészet ötödik flottája, ezért a támadások tovább növelték a közvetlen amerikai–iráni katonai összecsapás veszélyét.

Kedden Iráni drónok támadtak meg egy amerikai katonai radarrendszert Bahreinben, amire Washington az Iránhoz tartozó Kesm-szigeten található rakétaindító állás elleni légicsapással válaszolt.

A harcok ellenére folytatódtak a diplomáciai egyeztetések Irán, valamint a közvetítőként fellépő Omán és Katar között. A tárgyalások egyelőre nem hoztak olyan eredményt, amely lehetővé tenné a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítását.

A támadások a térség kereskedelmi hajóforgalmát sem kímélik: hétfőn Omán partjainál lövedék talált el egy cseppfolyósított gázt (LPG) szállító tankert, amelynek legénysége elhagyta a hajót.