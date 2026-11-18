Üzemanyagárak Magyarországon: olyasmi történt az olaj árával, amire kevesen számítottak – most jöhet az igazi fordulat a benzinkutakon
Szerdán csökkenéssel indult a kereskedés az olajpiacon, miután a vártnál nagyobb készletnövekedésről érkeztek adatok az Egyesült Államokból. Az üzemanyagárak szempontjából kedvező fejlemény hatását azonban mérsékli az amerikai–iráni konfliktus újabb eszkalációja és a Hormuzi-szoroson áthaladó tankerforgalom tartós zavara.
Ismét esik a kőolaj ára, az üzemanyag további árcsökkenését azonban veszélybe sodorhatják a kiújuló közel-keleti harcok
Az amerikai WTI típusú kőolaj hordónkénti ára 56 centtel, 0,65 százalékkal 85,45 dollárra csökkent szerda hajnalban, a Brent jegyzése pedig 16 centtel, 0,17 százalékkal 92,98 dollárra mérséklődött – írja a Reuters.
Az áresést az amerikai olajkészletek jelentős növekedése váltotta ki. Az American Petroleum Institute (API) előzetes adatai alapján a november 13-án zárult héten
- a nyersolajkészletek 5,28 millió hordóval,
- a benzinkészletek 5,12 millió hordóval,
- a dízelt és fűtőolajat is magában foglaló párlatkészletek pedig 351 ezer hordóval emelkedtek.
A növekvő amerikai készletek mérsékelhetik az ellátási kockázatokat, a közel-keleti harcok azonban továbbra is bizonytalanságot okoznak az olajpiacon.
Bahrein hadereje szerdán bejelentette, hogy iráni légi támadásokat hárított el. Az országban állomásozik az amerikai haditengerészet ötödik flottája, ezért a támadások tovább növelték a közvetlen amerikai–iráni katonai összecsapás veszélyét.
Kedden Iráni drónok támadtak meg egy amerikai katonai radarrendszert Bahreinben, amire Washington az Iránhoz tartozó Kesm-szigeten található rakétaindító állás elleni légicsapással válaszolt.
A harcok ellenére folytatódtak a diplomáciai egyeztetések Irán, valamint a közvetítőként fellépő Omán és Katar között. A tárgyalások egyelőre nem hoztak olyan eredményt, amely lehetővé tenné a Hormuzi-szoros hajóforgalmának helyreállítását.
A támadások a térség kereskedelmi hajóforgalmát sem kímélik: hétfőn Omán partjainál lövedék talált el egy cseppfolyósított gázt (LPG) szállító tankert, amelynek legénysége elhagyta a hajót.
Az LSEG elemzői keddi értékelésükben arra figyelmeztettek, hogy bár az alternatív szállítási útvonalakon fokozatosan helyreállhat az olajexport, a Hormuzi-szoroson keresztüli forgalom normalizálódása a jelenlegi körülmények között továbbra sem lehetséges.
Újabb támadás érhette a világ egyik legfontosabb olajszállítási útvonalát
A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy az Irán által támogatott jemeni húszi lázadók kedden bejelentették: öt drónt indítottak a szaúd-arábiai kelet–nyugati olajvezeték két szivattyúállomása ellen.
A vezeték stratégiai jelentősége az elmúlt időszakban jelentősen megnőtt, mivel Szaúd-Arábia ezen keresztül juttatja el kőolajának egy részét a Vörös-tenger partján fekvő Janbu kikötőjébe, ahonnan a Hormuzi-szoros megkerülésével exportálhatja azt.
A vezeték elleni támadás így éppen azt az alternatív szállítási útvonalat veszélyezteti, amely a Perzsa-öbölben kialakult válság idején kulcsszerepet kapott a szaúdi olajexport fenntartásában. Egyelőre nem tudni, hogy a támadás okozott-e károkat az olajvezetékben.
Ahogy arról a Világgazdaság korábban beszámolt, Magyarországon az elmúlt héten jelentősen csökkentek az üzemanyagárak . A mérséklődés hétfőn is folytatódott, bár ekkor már csak a 95-ös benzin lett olcsóbb, literenként 1 forinttal. A Holtankoljak.hu adatai alapján november 16-án a benzin országos átlagára 597, a gázolajé 702 forint volt, ami a múlt hét elejéhez képest 9, illetve 15 forintos csökkenést jelent.