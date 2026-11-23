A V4-ek képviselői és Ausztria kancellárja hétfőn Pozsonyban a regionális gazdasági együttműködés lehetőségeiről, illetve a 2028 és 2034 közötti, hétéves időszakra szóló európai uniós költségvetésről tárgyaltak.

A V4-es vezetők és az osztrák kancellár / Fotó: AFP

Az Index tudósítása szerint a pozsonyi várban tartott találkozón Magyar Péter magyar, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák miniszterelnök mellett Christian Stocker osztrák kancellár vesz részt. Az egyeztetést a V4 soros szlovák elnökségének keretében rendezik meg. A visegrádi négyek legutóbb szeptemberben tartottak miniszterelnöki szintű találkozót. Akkor az Európai Unió soros elnökségét betöltő Írország miniszterelnöke is csatlakozott az egyeztetéshez.

A V4-ek és Ausztria levelet küldenek az Európai Bizottságnak

Robert Fico szlovák kormányfő a hétfő esti sajtótájékoztatón elsőként szólalt fel és elmondta, hogy a találkozón aláírtak egy memorandumot, amelynek része többek között a visegrádi országok vasútvonalainak összekapcsolása, hidak építése, valamint együttműködés az egészségügyi ellátás, illetve katasztrófavédelem területén.

A szlovák miniszterelnök ezt követően európai uniós ügyekről beszélt. . Megjegyezte, hogy Ausztria a többi V4-taggal szemben nettó befizetője az európai költségvetésnek. Mint mondta, a találkozón szó esett a versenyképességről, az új uniós büdzséről, valamint a migrációról is. A versenyképességgel kapcsolatban egyetértés volt az energiaárak csökkentését illetően, amely területen azonnali intézkedéseket szorgalmaztak. A V4-ek szerint a villamosenergia és a földgáz árának szétválasztása ennek első lépése.

Robert Fico hangsúlyozta, hogy az António Costa nevéhez fűződő, 2028 és 2034 közötti európai uniós költségvetést a v4-ek és Ausztria elfogadhatatlannak tartja.

A szlovák kormányfő jelezte, hogy a találkozó résztvevői közös levelet küldenek az Európai Bizottságnak az ETS2 – Emissions Trading System 2, az Európai Unió új, kiterjesztett kibocsátáskereskedelmi rendszere, amely a közúti közlekedés és az épületek fűtéséhez kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátást szabályozza – rendszer bevezetésének 2030 utánra történő halasztását kérve. A lépést a szabályozás vállalkozásokra és lakosságra gyakorolt negatív hatásaival indokolta, mivel az jelentősen emeli az energiaárakat.