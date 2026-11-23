Elutasítják a V4-ek az uniós költségvetést: Magyar Péter feleslegesnek tartja a következő EU-csúcsot
A V4-ek képviselői és Ausztria kancellárja hétfőn Pozsonyban a regionális gazdasági együttműködés lehetőségeiről, illetve a 2028 és 2034 közötti, hétéves időszakra szóló európai uniós költségvetésről tárgyaltak.
Az Index tudósítása szerint a pozsonyi várban tartott találkozón Magyar Péter magyar, Andrej Babis cseh, Donald Tusk lengyel és Robert Fico szlovák miniszterelnök mellett Christian Stocker osztrák kancellár vesz részt. Az egyeztetést a V4 soros szlovák elnökségének keretében rendezik meg. A visegrádi négyek legutóbb szeptemberben tartottak miniszterelnöki szintű találkozót. Akkor az Európai Unió soros elnökségét betöltő Írország miniszterelnöke is csatlakozott az egyeztetéshez.
A V4-ek és Ausztria levelet küldenek az Európai Bizottságnak
Robert Fico szlovák kormányfő a hétfő esti sajtótájékoztatón elsőként szólalt fel és elmondta, hogy a találkozón aláírtak egy memorandumot, amelynek része többek között a visegrádi országok vasútvonalainak összekapcsolása, hidak építése, valamint együttműködés az egészségügyi ellátás, illetve katasztrófavédelem területén.
A szlovák miniszterelnök ezt követően európai uniós ügyekről beszélt. . Megjegyezte, hogy Ausztria a többi V4-taggal szemben nettó befizetője az európai költségvetésnek. Mint mondta, a találkozón szó esett a versenyképességről, az új uniós büdzséről, valamint a migrációról is. A versenyképességgel kapcsolatban egyetértés volt az energiaárak csökkentését illetően, amely területen azonnali intézkedéseket szorgalmaztak. A V4-ek szerint a villamosenergia és a földgáz árának szétválasztása ennek első lépése.
Robert Fico hangsúlyozta, hogy az António Costa nevéhez fűződő, 2028 és 2034 közötti európai uniós költségvetést a v4-ek és Ausztria elfogadhatatlannak tartja.
A szlovák kormányfő jelezte, hogy a találkozó résztvevői közös levelet küldenek az Európai Bizottságnak az ETS2 – Emissions Trading System 2, az Európai Unió új, kiterjesztett kibocsátáskereskedelmi rendszere, amely a közúti közlekedés és az épületek fűtéséhez kapcsolódó szén-dioxid-kibocsátást szabályozza – rendszer bevezetésének 2030 utánra történő halasztását kérve. A lépést a szabályozás vállalkozásokra és lakosságra gyakorolt negatív hatásaival indokolta, mivel az jelentősen emeli az energiaárakat.
Christian Stocker osztrák miniszterelnök Ausztria és a V4-ek együttműködésének fontosságát hangsúlyozta a V4+ keretében. Közös érdeknek nevezte, hogy az országok képesek legyenek megvalósítani céljaikat az Európai Unióban az autóiparban, a hadiiparban, a szerverközpontok területén, illetve a nemzeti kisebbségek védelmével kapcsolatban is.
Magyar Péter üzent Brüsszelnek
Magyar Péter miniszterelnök a sajtótájékoztatón egy erős Közép-Európa jelentőségét hangsúlyozta, amelyekhez a háború és a migrációs nyomás is közelebb van, illetve a térség a magas energiaárakkal is sokkal inkább szembesül mint sok más európai ország. Kijelentette, hogy nem érdemes versenyképességről beszélni addig, amíg ilyen magas energiaárak vannak, Magyarország csatlakozott az ETS2-elhalasztásának követeléséhez.
Azt mondta Robert Fico, hogy nem szeretne drámai szavakat használni a hétéves költségvetés kapcsán, én viszont szívesen használok drámai szavakat: én nem tekintem semmilyen módon tárgyalási alapnak ezt a javaslatot, amit az Európai Tanács elnöke küldött számunkra szombaton
− fogalmazott a kormányfő.
A politikus arról is beszélt, hogy a kormány nem fogadja el, hogy Ukrajna finanszírozását összekössék a hétéves uniós költségvetéssel. Rámutatott, hogy Szlovákia, Lengyelország, Csehország, Ausztria és Magyarország szolidáris Ukrajnával, de ezt nem lehet a tagállamokra erőltetni. Hozzátette azt is, hogy a migráció kérdésében a résztvevők szerint keményen és következetesen kell fellépni.