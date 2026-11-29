A brit légierő több milliárd fontot költ egy új generációs vadászgép kifejlesztésére, amelynek pilótája még a hagyományos módon, a pilótafülkében foglalhat helyet. Az utódját azonban már lehet, hogy senkinek sem kell vezetnie. A Royal Air Force (RAF) vezérkari főnöke szerint a mesterséges intelligencia és az autonóm harci drónok olyan gyorsan fejlődnek, hogy a jelenleg készülő brit–olasz–japán vadászgép lehet az utolsó, amelyet még emberi személyzettel terveznek. A változás ráadásul nem egy távoli jövő ígérete: a brit légtérben már jövőre megjelenhetnek az első pilóta nélküli vadászrepülőgépek.

Egy korszak vége: lassan búcsút inthetünk a vadászpilótáknak – az egyik legnagyobb vadászgépflottát el is kezdhetik lecserélni / Fotó: Chris Chambers Yorkshire

Sir Harv Smyth légimarsall, a brit királyi légierő vezetője szerint a katonai repülés olyan jelentőségű átalakulás előtt áll, mint amilyet annak idején a légcsavaros repülőgépekről a sugárhajtásúakra történő átállás jelentett.

A különbség ezúttal nem elsősorban a sebességben vagy a fegyverzetben lesz, hanem abban, hogy a repülőgépeknek egyre kevesebb emberi beavatkozásra lesz szükségük. Az új generációs rendszerek már nem feltétlenül távolról irányított drónokként működnek majd: a mesterséges intelligencia segítségével önállóan is végrehajthatnak bizonyos repülési és harcászati feladatokat.

A brit légierő vezetője úgy látja, a legveszélyesebb küldetéseket a jövőben egyre inkább gépek teljesíthetik az emberek helyett. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MI-nek az emberi döntéshozatalt kell támogatnia, nem pedig megszüntetnie a katonai döntésekért viselt felelősséget.

Már készülhet az utolsó pilótás brit vadászgép

A változás középpontjában a Global Combat Air Programme (GCAP) áll, amelynek keretében Nagy-Britannia, Olaszország és Japán közösen fejleszt hatodik generációs vadászgépet. A Tempest repülőgép várhatóan 2035-ben állhat szolgálatba, és a jelenleg használt típusoknál lényegesen fejlettebb lopakodó képességekkel, érzékelőrendszerekkel és mesterséges intelligenciával rendelkezhet.

A Tempest ugyanakkor még emberi pilótára épül.

A fedélzeti MI elsősorban abban segíthet, hogy a pilóta a rengeteg érzékelőből származó információ között is gyorsan felismerje a fenyegetéseket, és megfelelő döntéseket hozzon.

Ez különösen akkor lehet fontos, ha egyszerre több ellenséges repülőgép, rakéta és légvédelmi rendszer ellen kell védekeznie. Smyth szerint azonban a Tempest lehet az utolsó brit fejlesztésű harci repülőgép, amelynek működéséhez még szükség lesz a pilótafülkében ülő emberre.