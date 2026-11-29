Egy korszak vége: lassan búcsút inthetünk a vadászpilótáknak – az egyik legnagyobb vadászgépflottát el is kezdhetik lecserélni
A brit légierő több milliárd fontot költ egy új generációs vadászgép kifejlesztésére, amelynek pilótája még a hagyományos módon, a pilótafülkében foglalhat helyet. Az utódját azonban már lehet, hogy senkinek sem kell vezetnie. A Royal Air Force (RAF) vezérkari főnöke szerint a mesterséges intelligencia és az autonóm harci drónok olyan gyorsan fejlődnek, hogy a jelenleg készülő brit–olasz–japán vadászgép lehet az utolsó, amelyet még emberi személyzettel terveznek. A változás ráadásul nem egy távoli jövő ígérete: a brit légtérben már jövőre megjelenhetnek az első pilóta nélküli vadászrepülőgépek.
Sir Harv Smyth légimarsall, a brit királyi légierő vezetője szerint a katonai repülés olyan jelentőségű átalakulás előtt áll, mint amilyet annak idején a légcsavaros repülőgépekről a sugárhajtásúakra történő átállás jelentett.
A különbség ezúttal nem elsősorban a sebességben vagy a fegyverzetben lesz, hanem abban, hogy a repülőgépeknek egyre kevesebb emberi beavatkozásra lesz szükségük. Az új generációs rendszerek már nem feltétlenül távolról irányított drónokként működnek majd: a mesterséges intelligencia segítségével önállóan is végrehajthatnak bizonyos repülési és harcászati feladatokat.
A brit légierő vezetője úgy látja, a legveszélyesebb küldetéseket a jövőben egyre inkább gépek teljesíthetik az emberek helyett. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy az MI-nek az emberi döntéshozatalt kell támogatnia, nem pedig megszüntetnie a katonai döntésekért viselt felelősséget.
Már készülhet az utolsó pilótás brit vadászgép
A változás középpontjában a Global Combat Air Programme (GCAP) áll, amelynek keretében Nagy-Britannia, Olaszország és Japán közösen fejleszt hatodik generációs vadászgépet. A Tempest repülőgép várhatóan 2035-ben állhat szolgálatba, és a jelenleg használt típusoknál lényegesen fejlettebb lopakodó képességekkel, érzékelőrendszerekkel és mesterséges intelligenciával rendelkezhet.
A Tempest ugyanakkor még emberi pilótára épül.
A fedélzeti MI elsősorban abban segíthet, hogy a pilóta a rengeteg érzékelőből származó információ között is gyorsan felismerje a fenyegetéseket, és megfelelő döntéseket hozzon.
Ez különösen akkor lehet fontos, ha egyszerre több ellenséges repülőgép, rakéta és légvédelmi rendszer ellen kell védekeznie. Smyth szerint azonban a Tempest lehet az utolsó brit fejlesztésű harci repülőgép, amelynek működéséhez még szükség lesz a pilótafülkében ülő emberre.
Ez nem jelenti azt, hogy a vadászpilóták 2035-ben nyugdíjba vonulnak. A brit légierő jelenlegi Typhoon és F–35 típusai még hosszú ideig szolgálatban maradnak, ráadásul a Tempestet is évtizedekre tervezik. Az új technológia inkább fokozatosan változtathatja meg az ember szerepét a légi hadviselésben.
A következő években például egyetlen pilóta több, önálló feladatok végrehajtására képes drónt is irányíthat majd. Ezek felderíthetnek, elektronikai zavarást végezhetnek, vagy akár fegyvereket is hordozhatnak, miközben az ember vezette vadászgép távolabb maradhat a legveszélyesebb területektől.
Már jövőre repülhetnek az új autonóm vadászgépek
A brit légierő már megkezdte az átállást: októberben a Protector nevű, távolról irányított repülőgép első brit műveleti bevetésén tíz órán keresztül követte az orosz hajók mozgását a La Manche csatorna térségében. A típus akár negyven órát is a levegőben tölthet, ami a hagyományos, ember vezette vadászgépekkel nehezen megvalósítható, folyamatos megfigyelést tesz lehetővé.
A következő lépést már a vadászgépekkel együttműködő autonóm harci drónok jelentik.
A brit BAE Systems júliusban bemutatta a Brontanax nevű fejlesztését, amelyet kifejezetten arra terveznek, hogy a Typhoonok és a későbbi vadászgépek mellett repülve hajtson végre katonai feladatokat.
A Brontanax első repülési tesztjeit 2027 második felére tervezik. A gép nem pusztán egy hagyományos drón nagyobb változata: a fejlesztők olyan rendszert akarnak létrehozni, amely képes együttműködni egy ember vezette vadászgéppel, és annak utasításai alapján bizonyos feladatokat önállóan végrehajtani.
Több tízmilliárd fontot költenek a légi hadviselés átalakítására
A brit kormány védelmi beruházási terve szerint 2030-ig mintegy 28 milliárd fontot fordítanak a légierő fejlesztésére. Ebből 8,6 milliárd font jut a GCAP-programra, 5,4 milliárd a Typhoonokra, 2,2 milliárd az F–35-ös vadászgépekre, az autonóm harci repülőgépek fejlesztésére pedig egyelőre 300 millió fontot különítettek el.
A Tempest tervezésének következő szakaszáról a három partnerország júliusban 4,6 milliárd fontos szerződést kötött.
A munkát a brit BAE Systems, az olasz Leonardo és a japán repülőgépipar közös vállalata, az Edgewing koordinálja.
A pilóta nélküli vadászgépek fejlesztése gazdasági szempontból is előnyös lehet: nincs szükség katapultülésre, életfenntartó rendszerekre és a pilóta védelmét szolgáló egyéb megoldásokra. A fejlett érzékelők, a lopakodó kialakítás és a fedélzeti számítástechnika azonban továbbra is jelentős költségekkel járhat. A hadiipari versenyben így a hagyományos repülőgépgyártók mellett egyre nagyobb szerephez juthatnak az MI-rendszereket fejlesztő technológiai vállalatok.
Az AI nem fárad el, de rábízható egy háború?
A mesterséges intelligenciát nem korlátozza az emberi szervezet teljesítőképessége: nem veszti el az eszméletét a túlterheléstől, nem fárad el, és rövid idő alatt hatalmas mennyiségű információt képes feldolgozni. Smyth októberben arról beszélt, hogy egy AI-rendszer szimulált környezetben mindössze tizennégy nap alatt ötvenévnyi emberi légi harci tapasztalatnak megfelelő gyakorlást végzett el.
A szimulációs eredmények azonban nem garantálják a rendszer megbízhatóságát valós harci körülmények között.
Az autonóm repülőgépeknek ellenséges elektronikai zavarás mellett is működniük kell, miközben a célpontok azonosításában elkövetett hibák súlyos következményekkel járhatnak. A brit légierő ezért egyelőre a legveszélyesebb és leginkább megterhelő feladatokat bízná a gépekre, a döntésekért azonban továbbra is emberek felelnének.
Egyszer már eltemették a vadászpilótákat
Nagy-Britannia már közel hetven éve is arra készült, hogy eltűnnek a pilótás vadászgépek. Az 1957-es brit védelmi fehér könyv az irányított rakétákban látta a légi hadviselés jövőjét, ezért a kormány több harci repülőgép fejlesztését is leállította. A jóslat nem teljesült, a britek a következő évtizedekben újabb pilótás vadászgépeket állítottak szolgálatba.
A mostani elképzelés azonban alapvetően különbözik az akkoritól: a mesterséges intelligencia nem a vadászgépet, hanem annak pilótáját válthatja ki. Ha az autonóm harci rendszerek a következő évtizedekben bizonyítanak, a Tempest utódjának tervezésekor már nem feltétlenül kell helyet hagyni egy embernek a pilótafülkében.